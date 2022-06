Preocupado por la falta de gasoil, el campo le puso fecha a un paro: el 13 de julio

En medio de la falta de gasoil, que disparó el malestar del campo y se suma a otras demandas como la presión impositiva en general, las retenciones y el efecto de la brecha cambiaria, la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización de granos y hacienda para el 13 del mes próximo.

La medida de fuerza la dio a conocer la Mesa de Enlace luego de una reunión con integrantes de la cadena agroindustrial en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio de Palermo. La protesta estará acompañada por movilizaciones en ciudades del interior del país.

“En las diferentes provincias del país vamos a estar concentrándonos los productores. Sin molestar a nadie, sin cortar rutas ni realizar ninguna acción que moleste la circulación de la gente, vamos a estar manifestándonos de manera tal de marcar la presencia”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Chemes agregó: “Esta jornada nacional de demanda va a ser acompañada por un cese de comercialización total”. Según indicó el ruralista, se va a hablar con empresas del sector ganadero y de granos para que acompañen con la protesta, incluyendo acopiadores y exportadores.

En paralelo, según precisó, las Mesas de Enlace de las provincias solicitarán reuniones a los gobernadores y legisladores de las provincias para plantear la problemática del sector. “Vamos a dejar en mano de las Mesas de Enlace provinciales que elijan la ciudad donde se concentrarían”, apuntó el ruralista.

Luego del anuncio, ante una consulta sobre si la medida está supeditada a un cambio en el Gobierno para que mejore el abastecimiento del combustible, señaló: “Por supuesto, aspiramos a que se solucionen las cosas antes. Sin duda que esta medida está originada no solamente por el tema de la problemática del combustible sino por todo un paquete de problemas que se vienen suscitando y la falta de medidas que incentiven a la producción”. Añadió: “Estamos viviendo momentos donde en lugar de tener medidas que desarrollen e incentiven a la producción, que crezcamos, vemos que se está tomando el camino contrario, así que depende de muchas cosas”.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), habló de “generar una jornada de demanda hacia toda la clase política, los gobernadores, el gobierno central y todos los legisladores provinciales y nacionales”.

Preocupación

En el encuentro los dirigentes dejaron traslucir su preocupación por la situación del abastecimiento del gasoil en la actualidad y hacia adelante.

“La información que tenemos es que las importaciones, hasta el momento, alcanzarían pura y exclusivamente para la mitad de lo necesario; el peligro es la gruesa [campaña que se inicia en septiembre próximo]. La siembra de fina [trigo y cebada que se está haciendo] estaría muy cubierta”, afirmó Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.

La falta de gasoil genera graves inconvenientes para la producción, según vienen alertando en el sector Fernando Font

Ayer, en el congreso de Maizar, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidió disculpas por la falta de gasoil, pero aseguró que iba a estar el combustible necesario para la siembra y la cosecha.

“En cuanto a las promesas, llevamos tres meses donde nos reunimos con el Secretario de Energía [Darío Martínez] y nos decía que el abastecimiento de gasoil estaba a la vuelta de la esquina y hoy todavía estamos lamentando la falta desabastecimiento”, agregó el dirigente. Laucirica remarcó que el sector no quiere confrontar. “Simplemente, si no se resuelven los problemas, no nos queda otra”, apuntó. De acuerdo al último informe de relevamiento sobre la situación del gasoil de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), solo en Tierra del Fuego hoy no hay problemas para conseguir gasoil.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Rural expresó: “Reuniones y diálogo con funcionarios del Gobierno existen. No diría la verdad sí diría que con el ministro de Agricultura no mantenemos diálogo, pero los resultados no son lo que nosotros esperábamos”. El dirigente, además, se refirió a la problemática en el mercado de fertilizantes, donde en el sector alertan problemas tras las últimas medidas del Banco Central (BCRA).

“No se está pudiendo comprar fertilizantes, estamos en una ecuación realmente lamentable. No tenemos gasoil, no tenemos fertilizantes”, precisó.

En tanto, Laucirica también abordó la cuestión de los fertilizantes. “Además de los problemas con el gasoil , ahora se suma una nueva que es la limitación que tenemos para acceder a fertilizantes. En un momento clave, donde el mundo está al borde de una hambruna, esto nos lo ha trasmitido el director de la FAO, nosotros no tenemos un insumo clave que va afectar seguramente la producción de nuestro país, pero principalmente pondrá en peligro no solamente la mesa de los argentinos, sino también el aporte de alimentos al mundo. Creo que esa es otra de las urgencias que se sumó en forma muy importante y la queremos entonces transmitir, porque realmente esta limitación de las fuentes de divisas es, además, un problema para el futuro porque vamos a tener menos divisas, menos alimentos en un momento que se necesita producción para nosotros y para el mundo”, expresó.

Documento

Antes de la conferencia de prensa donde se dio a conocer la medida de protesta, la Mesa de Enlace se reunió con casi 40 entidades de la cadena agroindustrial. Al término se difundió un documento crítico.

“La política debe recuperar la estabilidad macroeconómica y detener la confrontación, que redunda en mayor desigualdad. Es imprescindible la integración con paz social, para lograr un desarrollo federal, sostenible e inclusivo. Estas son condiciones imprescindibles para trabajar, producir, industrializar, transportar, comercializar para lograr el abastecimiento interno e incrementar las exportaciones. Resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo. También es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética, para hacerlo posible”, se indicó el documento.

“El sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. Crea empleo federal y genuino, con el aporte fundamental de los productores en la dinamización de la economía. Aporta innovación tecnológica y mejoras en la calidad del trabajo y de la producción. Por eso, existe entre los actores presentes la convicción de que, si se dan las condiciones adecuadas, sin intervenciones distorsivas ni cambios de reglas de juego permanentes, podría crecer aún más e incrementar las posibilidades de desarrollo federal de la Argentina”, agregó.