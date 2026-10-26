Fitosanitarios: empieza una capacitación gratuita

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) informó sobre una capacitación gratuita sobre el uso responsable de productos fitosanitarios y la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Dijo que la iniciativa, financiada por la Fundación Spinetto, permitirá acceder sin costo a una formación teórico-práctica que habitualmente se dicta de manera arancelada.

El curso comenzará este miércoles 28 de octubre y estará destinado a estudiantes, productores, contratistas, aplicadores y personas vinculadas con la actividad agropecuaria que busquen incorporar conocimientos y herramientas para mejorar la seguridad y eficiencia de las aplicaciones.

Según señaló, contempla cuatro encuentros virtuales, los miércoles de 18 a 22 horas, y una jornada práctica presencial en la Fauba, cuya fecha será informada próximamente.

“Durante los encuentros se abordarán aspectos centrales del Manejo Integrado de Plagas (MIP), incluyendo técnicas de monitoreo, métodos de muestreo y umbrales de daño económico. También se trabajará sobre el marco regulatorio de los productos fitosanitarios, toxicología, ecotoxicología, interpretación de etiquetas, selección de productos, determinación de dosis y manejo de resistencias”, explicaron.

“Otro de los ejes será la tecnología de aplicación, con contenidos vinculados a la selección de boquillas, calibración de pulverizadores, tamaño de gota y estrategias para minimizar la deriva. Se hará hincapié en el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el lavado de equipos y la gestión responsable de envases y remanentes”, agregaron.

Juan Pucheta, docente de la FAUBA y parte del equipo organizador, destacó: “La extensión universitaria es uno de los pilares fundamentales de nuestra Facultad. Tenemos la responsabilidad de acercar el conocimiento que generamos en las aulas y en la investigación a quienes trabajan todos los días en el campo. Promover las Buenas Prácticas Agrícolas entre estudiantes, productores, contratistas y aplicadores no solo contribuye a mejorar la eficiencia productiva y proteger la salud de los operarios, sino también a cuidar el ambiente y a toda la sociedad. Que esta capacitación sea gratuita gracias al acompañamiento de la Fundación Spinetto nos permite ampliar ese alcance y llegar a más personas”.

Durante los encuentros se abordarán aspectos centrales del Manejo Integrado de Plagas (MIP), incluyendo técnicas de monitoreo, métodos de muestreo y umbrales de daño económico Archivo

Se indicó que el equipo docente estará integrado por los ingenieros Pablo Cortese, Carlos Alberto Santiago Sarubbi, Nicolás Pablo Borrelli, Daniel Mazzarella, Bruno Varsallona y Juan Pucheta, todos pertenecientes a la Facultad de Agronomía.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. Para postularse, los interesados deberán enviar una breve carta de intención, de hasta 300 palabras, al correo electrónico jpucheta@agro.uba.ar. Deberán indicar su formación o vinculación con el sector agropecuario, su experiencia previa con productos fitosanitarios, los motivos por los que desean participar y cómo esperan aplicar los conocimientos adquiridos.