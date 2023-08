Frenética gestión ante el Gobierno para que exima del impuesto a la importación a los insumos del agro

escuchar

Los importadores de insumos para el agro se reunieron con Guillermo Michel, director de la Aduana, y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, para tratar caso por caso los problemas con el impuesto PAIS, las Siras y las Sirase. Tras una reunión que mantuvieron, la cartera agrícola le envió una nota a la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, para destrabar los problemas de los insumos básicos para los productos considerados críticos y alcanzados por este tributo. Esperan que la próxima semana les den una solución: de no ser así trasladarán al precio de sus productos el tributo.

Agricultura solicitó a la Secretaría de Comercio definir un listado de productos para que queden exentos del impuesto PAIS. En tanto, los importadores propusieron contemplar una modalidad en la que se pueda pagar el anticipo del impuesto completo, ya que al dejarse abierta la alícuota se agrega incertidumbre para más adelante. Las autoridades se comprometieron a trabajar en alternativas sobre formas de pago del impuesto PAIS, así como posibles eximiciones para insumos que influyen de manera directa en la canasta básica.

En la reunión, que se dio en el marco del Observatorio Nacional de Insumos Agrícolas de la Subsecretaría de Agricultura, estuvieron el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (Cec), la Cámara Argentina del Maní (CAM), Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) y la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove). Hace poco hubo un encuentro en el marco de la Exposición Rural de Palermo.

“Quedamos en acercarles una propuesta para tratar de acercar el monto de la alícuota, porque tiene mucho componente legal”, explicó Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe). La resolución general 5393 fija el monto en el máximo establecido por el decreto 377/2023 en el 95% del gravamen por el impuesto PAIS (7,5%) para las importaciones de bienes.

Si bien hay productos exentos del impuesto, Tombolini todavía tiene que confeccionar la lista Paulo Whitake - Reuters

El Gobierno se comprometió a encontrar una respuesta con la cartera de Tombolini en los próximos días. No obstante, al margen de esto, Casafe y Ciafa [Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos] deberán presentar una propuesta que será evaluada por las autoridades gubernamentales.

Cuando se anunció el tributo se informó que los bienes vinculados con la canasta básica alimentaria quedaban al margen del impuesto. Sin embargo, hay insumos que no fueron incluidos y todavía se tienen que agregar a una lista. Michel se comprometió en recibir una propuesta para analizarla.

Por los productos que están considerados vinculados a la canasta básica “se va a armar una reunión con Comercio para profundizar en ese listado de las exenciones”, explicó Landgraf.

Desde Caena también pidieron presentar las exenciones para el 7,5% del impuesto porque consideran que los productos impactan de manera directa en los bienes intermedios de la canasta básica. “No se mostraron abiertos a modificarlos. Nos plantearon armar una reunión el lunes con Comercio, pero lo vemos bastante complicado el tema. Si esto no genera una solución, las empresas los van a trasladar al precio, porque no hay otra forma. Si no se puede evitar eso se traslada en definitiva a la canasta básica”, agregó el gerente de Caena, Francisco Schang. Según dijo, en esta semana ya se estaban observando aumentos de las distintas proteínas.

El sector del alimento balanceado fue impactado por la medida Foto Ilustrativa

“Somos un sector productivo no especulativo, y entendiendo de la situación del país, independiente de eso tenemos que seguir trabajando que es lo que buscamos, pero si no hay soluciones y la previsibilidad que las empresas necesitan para saber qué hacer con las políticas comerciales, esto genera bastante incertidumbre”, sintetizó.

Carta a Tombolini

Tras el encuentro, Agricultura le envió una nota a la Secretaría de Comercio donde sugiere que remita un cuadro con productos y posiciones arancelarias de insumos críticos y el dato de importación total 2022. Busca así que se definan los productos que quedarán exentos del impuesto PAIS.

Dentro de la misiva se hace referencia a la preocupación por las Sirase, que involucran a los pagos de servicios de fletes vía contenedores a partir de los 90 días. Los importadores consideran que el impuesto PAIS genera distorsiones en insumos ya comercializados y en nuevas importaciones.