SANTA FE.- Para compensar la quita del subsidio nacional al transporte y evitar que el boleto en las dos principales ciudades santafecinas, Rosario y esta capital, trepe a un valor estimado en los $1000, diputados provinciales peronistas quieren que el fondo que dejó de aportar la Nación a la provincia lo paguen las agroexportadores con un aumento de impuestos.

La iniciativa, presentada por Lucila De Ponti, del bloque “Santa Fe Sin Miedo”, un desprendimiento del Movimiento Evita, busca implementar un aumento de la alícuota de Ingresos Brutos de transformación de cereales y oleaginosas, que pasaría del 2% al 4%.

Pero también se propone incrementar los montos por tonelada en actividades portuarias y la creación de un aporte extraordinario a las exportadoras dedicadas a la comercialización de cereales, oleaginosas y derivados.

La decisión de Milei de eliminar los subsidios a los pasajeros es una amenaza para todos y todas. Creemos que, tanto en Rosario como en Santa Fe, existen los recursos necesarios para evitar que el aumento del boleto… pic.twitter.com/8FHg9IdwCV — Lucila De Ponti (@ludeponti) February 20, 2024

Según el cálculo que realizó el espacio peronista que integra la legisladora, con esta actualización impositiva el gobierno provincial que encabeza el radical Maximiliano Pullaro podría recaudar $16.000 millones destinados a fortalecer el Fondo Compensador del Transporte Provincial.

En un intento de aplacar la reacción del sector privado, De Ponti aclaró que estas medidas “tendrían carácter transitorio” porque “permitirían al transporte público subsistir mientras se realizan las gestiones para que el gobierno nacional componga los subsidios quitados”.

La diputada provincial sostuvo: “Frente al avance de la motosierra de (Javier) Milei, no podemos quedarnos solo en la queja, y decir que no queda otra que aumentar el boleto”, e insistió en remarcar que “mientras se hacen las gestiones correspondientes, los Estados locales y el provincial pueden pensar otras formas de financiamiento que no recaiga en el bolsillo de los que menos tienen”.

La iniciativa

“Nuestra propuesta busca evitar que el sistema de transporte urbano e interurbano colapse”, señaló la legisladora nacida en esta capital, pero radicada en Rosario, “sabalera (hincha de Colón) y militante feminista del Evita”, según se define en sus redes sociales, De Ponti es también diputada nacional (MC).

Como se sabe, desde el lunes 12 de este mes, el boleto de colectivo urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe se incrementó un 54%, con lo cual pasó de $ 120 a $ 185, con un mayor aporte de la provincia y del municipio. No obstante, desde la intendencia local se aclaró que no puede hacer frente a una actualización como piden las empresas, por lo que se menciona que si no hay una medida excepcional, el boleto pasaría a costar cerca de $1000.

En Rosario, en tanto, el nuevo estudio de costos del boleto arroja un valor de $1343. Por ahora, el usuario en esa ciudad paga a partir del lunes 5 de febrero $340.

A partir de esos datos, la legisladora subrayó: “Si el boleto se triplica de buenas a primeras, miles de trabajadores van a bajarse del sistema, provocando la necesidad de un nuevo aumento y generando un efecto bola de nieve que terminará por colapsar el sistema”.

Al respecto, la diputada De Ponti explicó: “Frente a la quita de subsidios al transporte público por parte del Estado Nacional, creemos que trasladar el costo del servicio a los usuarios es peligroso y va a llevar a la fulminación y quiebra de nuestro sistema de transporte urbano e interurbano. Es simple: si continúan los aumentos al transporte público, la gente va a evitar usarlo, por lo tanto el sistema va a dejar de tener ingresos suficientes para mantener el servicio, afectando así a miles de santafesinos y santafesinas. Es por eso por lo que presentamos un proyecto a nivel provincial para pedirle un esfuerzo extraordinario a las grandes empresas de cereales, oleaginosas y derivados”.