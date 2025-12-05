“Funcional fitoprotector”: presentaron un adyuvante para cuidar el maní

En un contexto donde los insumos biológicos y las tecnologías más sustentables vienen ganando terreno, la firma Rizobacter presentó un nuevo producto diseñado exclusivamente para el cultivo de maní. Se trata de Rizospray Pro Maní, un adyuvante funcional fitoprotector pensado para aplicaciones postemergentes. Según la compañía, su función es mejorar la eficiencia del uso de fitosanitarios y, al mismo tiempo, evitar daños en el cultivo.

El desarrollo surge en un contexto en el que el maní ocupa un lugar relevante dentro de la producción nacional, con altos estándares de calidad y un manejo agronómico cada vez más exigente. “El maní es un cultivo de alto valor agregado y un protagonista clave dentro de la producción nacional, lo que impulsa a buscar cada año mayor eficiencia y excelencia en el manejo a campo. En este camino, sabemos que las brechas más determinantes en rendimiento y calidad están ligadas a la sanidad del cultivo y a la calidad de la labor de arrancada y cosecha, dos aspectos que definen el potencial productivo y la calidad final del grano”, precisó la empresa.

Cultivo de maní sin la aplciación del producto Rizobacter

Nahuel Malatini, responsable técnico de Marketing de la firma, explicó que el proyecto se apoyó en estudios específicos realizados en la compañía. “En Rizobacter contamos con el LEAF, que es el primer laboratorio para la evaluación de adyuvantes y formulaciones, a través del cual desarrollamos este adyuvante innovador”, señaló.

Según Malatini, el producto responde a una demanda concreta del sector manisero. “Había una necesidad muy marcada del sector manicero que supimos escuchar, que eran justamente los problemas de fitotoxicidad y manchado en el cultivo”, indicó. Y añadió: “Con Rizospray Pro Maní logramos aportar una solución concreta a una de las problemáticas más relevantes del cultivo: mantener la eficacia de las aplicaciones de fitosanitarios sin generar daño en el follaje”.

El momento donde se produce la arrancada: el maní llegó sano y bien verde Rizobacter

En la misma línea, destacó que el enfoque combina eficiencia productiva y protección de la planta. “Con Rizospray Pro Maní introducimos en el mercado el concepto de adyuvante funcional fitoprotector: una solución que brinda un atributo adicional al actuar a nivel interno de la planta para mitigar el daño y el costo metabólico que le producen las aplicaciones de fitosanitarios”, sostuvo.