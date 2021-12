Alfredo Gusmán fue distinguido por su trayectoria en la agroindustria

En una ceremonia llevada a cabo ayer, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) entregó el Premio ADE a exponentes de la actividad que se han destacado para lograr la excelencia y el liderazgo de sus organizaciones.

En esta oportunidad, en su edición Nº23, uno de los seis galardonados fue el ganadero Alfredo Gusmán, quien fue distinguido como empresario de la agroindustria, por haber sido presidente de la Asociación Argentina de Angus.

Asimismo, Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION, en la categoría Entretenimiento, Deportes y Actualidad, también recibió su reconocimiento. Además, el Consejo Directivo otorgó un reconocimiento a su trayectoria a Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

Con la adquisición de Estancia Don Carlos SA., Gusmán comenzó su actividad ganadera que lo llevó hasta ser hoy presidente de la Confederación Latinoamericana de Productores de Angus (Colappa).

Asimismo, con 29 años como integrante de la asociación y 12 años como presidente, el empresario ganadero señaló durante la entrega de su premio: “Gracias por este apoyo a un sector que a veces no es tan apoyado como es el campo. Luchamos por una parte importante de la Argentina y que trae un esfuerzo que a veces no es reconocido por una parte de la sociedad”. En este sentido, dijo que no se debe olvidar que el sector agropecuario da trabajo y aporta divisas genuinas.

Para Gusmán, este premio es el resultado del gran trabajo de un equipo que lo acompañó a lo largo de su presidencia. “Muchas cosas se lograron, buscamos poner en lo alto a la ganadería argentina y lo hicimos. Hoy la raza representa más de 55% del ganado nacional”, indicó a LA NACION.

Según explicó, en los últimos años la asociación tuvo un gran despegue. “Entre tantas cosas, hoy tenemos 18 frigoríficos que certifican nuestra carne, pasamos a tener un 42% más de los rodeos controlados, un 74% más de animales registrados y tenemos más de 500.000 animales en el programa ERA. En tanto, para la cuota Hilton hay 242 toneladas; en 10 años crecimos un 184%”, añadió.

El jurado estuvo conformado por reconocidos empresarios y del ámbito académico: Enrique Braun Estrugamou, Jorge Castro, Enrique Gobbée, Teresa González Fernández, Silvia Naishtat, Gastón O’Donnell, y Adrián Werthein.