Auguran pocas chances de subas para los precios ganaderos en el corto plazo

No habría que esperar mejoras reales importantes en el precio de la hacienda en el corto plazo. “Los valores actuales no son los de 2022, cuando se llegó a un pico, pero permiten seguir en el negocio con un futuro alentador por la demanda creciente del mercado mundial”, resume el consultor Víctor Tonelli. Según su opinión, no se ve ningún factor alcista importante en el horizonte cercano, sino una situación encalmada en los próximos meses.

Al analizar en detalle el comportamiento del mercado ganadero, dice que “la oferta de 2024 está siendo 8-9% menor a la del año pasado y se enfrenta con una demanda de exportación beneficiada por las medidas de liberación que tomó el Gobierno, pero neutralizada por la brecha cambiaria; escasez de materia prima, y por costos que han crecido”.

Por su parte, el consumo interno sigue planchado y esperando que las medidas macro tomadas decanten en la micro e impacten favorablemente en los salarios. Estas dos “son las causas de que no haya una suba de precios frente a una caída de la oferta importante y de que no haya expectativas de mejoras en el corto plazo”, explica el consultor.

A producir con la máxima eficiencia

Hacia adelante, como factores positivos Tonelli menciona un mercado internacional que muestra un fuerte crecimiento de la demanda, que hasta ahora fue bien abastecida por los embarques de Brasil y de Australia, que alcanzaron producciones récord. Si estas declinaran con el correr del tiempo, el resultado sería una mejora de los valores internacionales que hoy alcanzan los 15.000 dólares por tonelada en los cortes con destino a la Cuota Hilton y los 4300 dólares para los que se envían a China.

Otro factor favorable para los ganaderos es el bajo valor relativo del maíz, que permite intensificar la producción pastoril.

Las ruedas de ventas en el Mercado Agroganadero denotan la calma de la demanda Mauro Alfieri - LA NACION

Como factores bajistas menciona la tranquilidad con que operan los compradores, “que no se pelean por ninguna tropa en los remates, ni pagan más de lo debido”. Este equilibrio entre las fuerzas del mercado lleva a Tonelli a pensar que las mejoras reales del precio del ganado podrían postergarse hasta 2025.

Mientras tanto, “habrá que producir con la máxima eficiencia en las empresas, con pasos seguros y cuidando los gastos, porque ya no habrá un golpe de inflación que pueda compensar algún error productivo”, advierte.