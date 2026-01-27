Comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Hoy, martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 6567 animales descargados de 187 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias, en especial para los novillos. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 4,18%, al pasar de 3506,623 a 3653,256 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,29%, tras variar de 3991,218 a 4202,478 pesos por kilo.

Los novillos, con 831 cabezas, representaron el 12,60% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 506 y con 574 kg; $4670 con 503 kg, y $4650 con 434 y con 486 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 431 kg; $3800 con 490 kg, y $3420 con 630 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4850 con 360 kg; $4800 con 315 y con 358 kg, y $4700 con 395 y con 401 kg, y en vaquillonas, $4750 con 326 kg; $4680 con 359 kg, y $4300 con 391y con 394 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3653,256, mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4202,478. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4202,480. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4240,812.Detalle de venta: 831 novillos; 1673 novillitos; 1805 vaquillonas; 1742 vacas; 292 conservas, y 254 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (71) Iriarte Hnos. nt. 34, 306 kg a $4770; vq. 15, 305 a 4700. Asoc. de Coop. Argentinas: (224) A.C.A. nt. 47, 391 a 4550; 66, 391 a 4600; Ledesma v. 16, 443 a 3200; vq. 19, 404 a 3600; Los Renuevos tr. 23, 633 a 3400.Blanco Daniel y Cía. SA: (662) Camurri Hnos. v. 30, 489 a 3600; vq. 20, 326 a 4750; Da-Nes nt. 30, 395 a 4700; 26, 358 a 4800; 40, 361 a 4850; Dinagro nt. 43, 425 a 4500; vq. 30, 362 a 4400; El Crepúsculo Agropecuaria vq. 23, 387 a 4300; El Porvenir vq. 75, 404 a 4300; Grupo D y V nt. 58, 401 a 4500; Mi Tata vq. 18, 337 a 4400; 18, 316 a 4600; Vita nt. 20, 342 a 4500; Piermattei nt. 17, 405 a 4500; Viofeed nt. 24, 343 a 4500; vq. 15, 280 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (68) La Unión de Schachenmayr vq. 27, 355 a 4500; 17, 328 a 4600; Cereigido v. 19, 574 a 2200.

Campos y Ganados SA: (201) Fernández vq. 15, 437 a 3800; González vq. 20, 284 a 4750; 24, 287 a 4800; La India v. 50, 553 a 3000; Suárez v. 40, 430 a 2400. Casa Usandizaga SA: (185) Est. El Jabalí vq. 28, 404 a 2200; Los Carpinchos de Lobos vq. 19, 416 a 2300; Maillos v. 15, 465 a 3100; Tozzi vq. 15, 428 a 2800. Colombo y Colombo SA: (63) Cardinal n. 18, 453 a 4600. Colombo y Magliano SA: (402) Campiela vq. 26, 299 a 4500; Cuatro Palos v. 22, 554 a 2500; 25, 506 a 2800; El Recado v. 29, 526 a 3430; vq. 17, 386 a 4370; 18, 365 a 4430; Estab. Ganadero San Antonio v. 25, 492 a 3060; Lupadan v. 16, 505 a 3450; 16, 471 a 3490; Milgus nt. 19, 378 a 4300; vq. 30, 379 a 4350. Consignataria Blanes SRL: (116) Culacciatti n. 36, 485 a 4650; García nt. 31, 413 a 4500; 18, 396 a 4520; 15, 402 a 4550. Consignataria Melicurá SA: (225) El Broquel nt. 43, 331 a 4000; Estab. Los Manantiales v. 15, 548 a 3350. Crespo y Rodríguez SA: (112) Pietrantuono vq. 16, 373 a 3000.

Dotras, Ganly SRL: (212) Ganadera Nahuel Mapa vq, 47, 390 a 4300; 45, 382 a 4350; Santa Rosa del Monte nt. 29, 391 a 4550; 15, 393 a 4600.Gahan y Cía. SA: (95) Louge n. 36, 510 a 4000. Goenaga Biaus SRL: (36) Suc. Noetinger nt. 36, 435 a 3400. Gogorza y Cía. SRL: (238) Coppola nt. 27, 380 a 4400; Peiretti v. 16, 482 a 2900; vq. 51, 335 a 4000; 50, 333 a 4370.Jáuregui Lorda SRL: (186) Boucinha n. 32, 503 a 4670; Dapoto vq. 22, 341 a 3500; Yeti nt. 20, 426 a 4400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (75) Gaztambide nt. 15, 402 a 4550; vq. 18, 309 a 4700. Lartirigoyen & Oromí SA: (131) Marotta nt. 15, 424 a 4100; Sastre Inchauspe vq. 16, 323 a 4500. Llorente-Durañona SA: (67) Cabaña Don Tomás v. 15, 460 a 2500; La Mary de Ferreiro nt. 16, 410 a 3850; 15, 390 a 3900.

Madelan SA: (197) Pincen vq. 25, 290 a 4650; 19, 283 a 4700; Soldati nt. 28, 416 a 4500; 15, 393 a 4550; Váldes nt. 16, 376 a 4630. Martín G. Lalor SA: (324) El Combate nt. 26, 368 a 4600; 26, 312 a 4700; vq. 21, 289 a 4650; 19, 260 a 4700; Matteucci Consig. vq. 32, 331 a 4650; 16, 316 a 4720; Mediodía nt. 43, 377 a 4500; Sanz nt. 21, 367 a 4600,000; vq 25, 353 a 4570,000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (361) Arotcarena vq. 38, 302 a 4250; 15, 351 a 4400; 15, 324 a 4500; Bello Arias Agrop. nt. 24, 392 a 4500; Marnanda vq. 15, 360 a 4300; 16, 342 a 4400; 16, 327 a 4500; Mengani Hnos. v. 24, 515 a 2700. Monasterio Tattersall SA: (381) Algarra Hnos. vq. 33, 358 a 4500; 17, 359 a 4680; Bernal nt. 21, 376 a 4600; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 35, 381 a 4700; La Gueya nt. 22, 357 a 4740; Mónaco vq. 23, 332 a 4600; 17, 298 a 4780; Olondo n. 16, 452 a 4250.

Pedro Genta y Cía. SA: (182) Avendaño v. 18, 489 a 2700; Campagro v. 27, 536 a 3200; De Dios Hnos. v. 20, 548 a 3100; Freije vq. 15, 338 a 4450; Nelson vq. 22, 258 a 4750.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (504) Agro Cereal 9 de Julio nt. 48, 345 a 4770; Estab. Maraju vq. 15, 330 a 2000; Iruanyak nt. 48, 430 a 4650; 49, 401 a 4700; La Cubana vq. 33, 334 a 1800; La Pintoresca v. 25, 567 a 22500; Monvale n. 75, 529 a 4700; Tapalgro vq. 42, 430 a 4400; Ternasky nt. 37, 283 a 4800; vq. 36, 272 a 4800. Santamarina e Hijos SA: (46) Battistessa vq. 26, 328 a 2300.

Wallace Hermanos SA: (116) Cooperativa Agrícola Ganadera n. 22, 500 a 4650; Munarriz vq. 15, 427 a 3750; 30, 368 a 3950; Zoni v. 16, 461 a 3300.Otras consignaciones: Casa Massola SA (34); Ferias Agroazul SA (29); Gananor Pujol SA (31); Harrington y Lafuente SA (52); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Irey Izcurdia y Cía. SA (20); S. L. Ledesma y Cía. SA (37); Umc SA (41).