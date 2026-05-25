Los Brahman picaron en punta y consagraron a los primeros Grandes Campeones de las Nacionales 2026

Dos cabañas de la provincia de Formosa obtuvieron los primeros grandes campeones de las Nacionales 2026 que comenzaron ayer, domingo, en Corrientes. La muestra, organizada por las asociaciones de criadores de las razas Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos con el respaldo de Expoagro edición YPF Agro, se realizará hasta este viernes en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes.

De esa manera, las juras de la 24° Exposición Nacional Brahman, consagraron como Gran Campeón Macho al Box 44, de la cabaña Los Yeyos. Se trata de un senior mayor nacido en agosto de 2022, hijo de “Átomo”, que impactó por su volumen y su funcionalidad para llevar los 1000 kilos de peso.

En hembras, el premio Gran Campeón fue para la RP 188 del Corral 82, de la cabaña Jota Jota, que había sido la Mejor Individual a Corral al competir en la categoría Vaca Mayor. Se trata de una hija de “Tala Special” nacida en agosto de 2023 y con cría al pie.

A su vez, el premio Reservado Gran Campeón Macho fue para el RP 2171 del Corral 85, un toro Senior Menor de la cabaña Ceibalito, de la provincia de Salta, que había sido el Mejor Individual de Corral. Mientras que el Tercer Mejor Macho llegó también desde Formosa: fue el RP 10B del Corral 87 A de la cabaña Achalay.

En tanto, la Reservada Gran Campeón Hembra fue el RP 1870 del Corral 78 A de cabaña Nueva Valencia, que había también sido 2° Mejor Individual de Corral. Y la Tercer Mejor Hembra fue el Box 15, una “colorada” a bozal de la cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada.

Gran Campeón Hembra de la raza Brahman, de la cabaña Jota Jota, en las Nacionales de Corrientes

Según informaron los organizadores, unos 105 reproductores Brahman participaron de la primera jornada de actividades en la pista bajo techo de la Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo. El jurado encargado de clasificar las distintas categorías que participaron de las competencias fue Helmut Klassen, criador de Paraguay. Hubo ejemplares de cabañas provenientes de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, entre otras provincias.

Klassen destacó la calidad y el trabajo de las cabañas en la búsqueda de un biotipo Brahman “pensado para la ganadería moderna: moderación, funcionalidad, aptitud materna y características reproductivas”, dijo, de acuerdo con el trabajo que impulsa la Asociación Criadores Brahman de Argentina (ACBA).

Otros premios

Según un informe de Expoagro, ayer por la mañana se realizaron las juras de los animales a corral, tanto hembras como machos, en conjuntos e individuales.

Entre las mejores hembras a Corral, el premio Campeón Hembras a Corral fue para el Corral 25 A y B de la cabaña Achalay, de la provincia de Formosa. Mientras que el Reservado Campeón Conjunto Hembras a Corral fue el Corral 26 de la cabaña Nueva Valencia, de la provincia de Corrientes. En Hembras Individuales a Corral, el premio Campeón fue para el RP 188 del Corral 82, de la cabaña Jota Jota, de la provincia de Formosa. Mientras que la 2° Mejor Hembra Individual a Corral fue el RP 1870 del Corral 78 A de cabaña Nueva Valencia.

El público siguió con interés las juras de la raza Brahman en las Nacionales de Corrientes @casattistudio

En los machos a corral, el premio Mejor Macho de Conjuntos fue para el RP 635 del Corral 40, de la cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa. Mientras que el premio 2° Mejor Macho de Corral fue para el RP 71 del Corral 39, de la cabaña María Isabel, de la provincia de Santa Fe.

Luego de un intervalo al mediodía, las juras continuaron con los Brahman individuales a bozal. “Aquí, se pudieron ver ejemplares con excelente calidad a lo que se sumó la mansedumbre de las hembras y machos que pasaron por la pista llevados por sus cabañeros”, informaron.

En el segmento a bozal, el jurado eligió como mejores Campeón Hembra Individual a Bozal al Box 15 de la cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, de la provincia de Santa Fe. Mientras que la Reservada Campeón Hembra Individual a Bozal fue el Box 7 de la cabaña Casablanca, de la provincia del Chaco. Y la Tercer Mejor Individual a Bozal fue el Box 2, de la cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa.

Luego de esta elección, fue el turno de elegir a la Gran Campeón Hembra de la muestra, en una competencia entre la Mejor Individual a Corral, la Mejor Individual de Conjuntos y la Mejor Individual a Bozal. Previo a ese momento, el jurado Klassen reconoció públicamente el nivel de hembras de la exposición y pidió un aplauso al público por los animales expuestos.