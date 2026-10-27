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Comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5119 cabezas, se pagó $4500 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4216,059

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Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias
Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias

La operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas comenzó hoy, martes, con un ingreso de 5119 animales descargados de 126 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 9,16%, al pasar de 3691,586 a 4029,615 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,96%, tras variar de 3978,812 a 4216,059 pesos por kilo.

Los novillos, con 905 cabezas, representaron el 17,70% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 por 5 lotes de 432 a 464 kg; $4450 con 518 kg, y $4400 con 571 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 465, 485 y con 505 kg; $3800 con 440, 528 y con 556 kg, y $3600 con 454 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5050 con 385 kg; $5000 con 325 kg, y $4700 con 420 kg, y en vaquillonas, $5300 con 282 kg; $4750 con 356 kg, y $4500 con 394 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4029,615, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4216,059. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4216,061. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4232,889.Detalle de venta: 905 novillos; 1045 novillitos; 1971 vaquillonas; 996 vacas; 78 conservas, y 119 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (68) Malal Lauquen n. 12, 442 kg a $4100; 32, 454 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (103) Asoc. de Cooperativas nt. 30, 351 a 4800; vq. 36, 348 a 4500; Louge v. 13, 556 a 3800.Balcarce y Cía. SRL: (33) Fideicomiso La Libertad v. 16, 518 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (737) Cayron n. 14, 465 a 4300; vq. 31, 332 a 4400; Civardi v. 34, 587 a 3700; Consalvi vq. 40, 322 a 4800; 99, 282 a 5300; Corrales de mi Patria vq. 16, 359 a 4600; 30, 315 a 5150; Martínez vq. 18, 317 a 4850; Estab. Ganadero San Antonio n. 32, 432 a 4500; nt. 33, 368 a 4700; Grupo D y V vq. 30, 343 a 4600; Gutiérrez nt. 13, 386 a 4800; Juaristi nt. 16, 375 a 5000; vq. 17, 356 a 4600; 17, 328 a 4800; Montot nt. 14, 344 a 4800; Piermattei vq. 16, 346 a 4600; Rocío de Abril n. 14, 502 a 3700; Juaristi nt. 42, 385 a 5050; vq. 30, 376 a 4500; 30, 347 a 4800; Trevor Agro n. 14, 351 a 4000.

Casa Massola SA: (42) Rivarola vq. 26, 374 a 3700; 14, 377 a 3800. Colombo y Colombo SA: (17) Magnificat Familia v. 12, 457 a 3400. Colombo y Magliano SA: (461) Agrop. La Criolla vq. 18, 315 a 4920; 16, 314 a 4950; 41, 299 a 5000; Agrop. Los Grobitos vq. 29, 281 a 5000; 32, 278 a 5050; 24, 269 a 5070; Aurora Sur v. 25, 461 a 2850; 14, 502 a 3170; Bellamar Estancias tr. 13, 694 a 3900; Cimero vq. 12, 436 a 3600; 14, 359 a 4550; El Recado vq. 18, 354 a 4500; 22, 322 a 4800; 21, 304 a 4850; 22, 294 a 5000; Saifica Sociedad Anónima v. 15, 583 a 2520; Trapalco vq. 14, 389 a 4300; 19, 336 a 4600; 12, 327 a 4670. Consignataria Blanes SRL: (56) Mestre n. 14, 456 a 3800. Consignataria Melicurá SA: (105) Est. El Hervidero v. 17, 576 a 3650; 17, 518 a 3700; La Guarida del Zorro n. 58, 514 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (80) Arancet nt. 12, 416 a 4600; 15, 391 a 4650; 17, 361 a 4800; Salgado vq. 14, 445 a 2400.

Dotras, Ganly SRL: (92) Ganadera Mapa n. 45, 459 a 4500; vq. 25, 407 a 4300.Gahan y Cía. SA: (24) Agrop. Celta vq. 24, 485 a 4100. Ganadera Salliqueló SA: (78) Herrero vq. 17, 405 a 4100; 30, 352 a 4400; Hijos de Bruno n. 21, 441 a 4450. Gananor Pujol SA: (117) Camicia nt. 19, 400 a 4650; 18, 389 a 4700; 15, 367 a 4800; Ulloa n. 14, 488 a 4100; Ustariz v. 18, 448 a 3200; 16, 521 a 3500. Goenaga Biaus SRL: (40) Noetinger n. 21, 447 a 3300; nt. 19, 411 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (108) Castells n. 18, 433 a 4000; nt. 27, 411 a 4100; 12, 383 a 4200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (69) Dasindo v. 15, 480 a 3300; vq. 12, 429 a 3800; Ganad. Los Alamos v. 12, 487 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (152) Agrop. La Criolla vq. 31, 326 a 4800; El Carpincho vq. 16, 340 a 4700; Elizalde n. 20, 446 a 4450; vq. 15, 359 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (264) Ampatel vq. 13, 408 a 4200; 16, 384 a 4400; 51, 322 a 4700; Cepacla nt. 22, 538 a 3820; n. 17, 468 a 4100; Domizi Arce n. 23, 496 a 4000; v. 12, 475 a 3300; 12, 522 a 3800; Los Potrerillos vq. 27, 400 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (45) Semillas del Oeste v. 14, 488 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (378) Adeco Agropecuaria v. 17, 646 a 2900; Viva e Hijo vq. 29, 331 a 4800; Cirio Hnos. n. 33, 474 a 4400; 35, 461 a 4500; El Baqueano v. 12, 492 a 3270; vq. 23, 467 a 3300; Lartirigoyen nt. 32, 500 a 4170; vq. 26, 392 a 4250; Lorda vq. 14, 464 a 4100; 15, 402 a 4200; Ponzio nt. 16, 451 a 3750; vq. 18, 338 a 4000; Sociedad Anónima de Cuatro nt. 14, 382 a 4000; vq. 18, 424 a 3750; Suc. Carrique n. 18, 485 a 4370.

Madelan SA: (99) Solari Hnos. nt. 17, 387 a 3900; 13, 352 a 4100; Herrero vq. 15, 390 a 4050; 18, 352 a 4300. Martín G. Lalor SA: (262) Comp. de Tierras Tecka vq. 32, 356 a 4600; 34, 298 a 4800; 30, 289 a 4900; El Combate nt. 50, 325 a 5000; El Martillo vq. 18, 291 a 4900; Galligani vq. 12, 356 a 4750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (91) Muñoz vq. 16, 355 a 3900; 17, 339 a 4000; 17, 299 a 4400. Monasterio Tattersall SA: (671) Algarra Hnos. nt. 27, 403 a 4750; 35, 373 a 4900; Álvarez n. 14, 454 a 3000; 12, 434 a 3100; Bernal vq. 21, 303 a 4950; 19, 297 a 5000; Campo Manantiales nt. 19, 396 a 4500; Viñuela nt. 17, 428 a 4300; Diez vq. 14, 347 a 4500; Exportlan n. 20, 508 a 4000; Ganadera Don Aurelio nt. 18, 358 a 4750; 19, 373 a 4800; 20, 368 a 4850; 18, 352 a 4970; Herrero v. 16, 554 a 3600; Bobbio n. 29, 495 a 4250; 15, 459 a 4350; 18, 442 a 4400; nt. 18, 462 a 4300; Maschio n. 12, 436 a 4400; nt. 28, 433 a 4500.

Pedro Genta y Cía. SA: (90) El Mate Ameghino vq. 13, 336 a 4600; Santa Agustina vq. 32, 406 a 2600. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (280) Benedetti-Cerbino n. 15, 452 a 4400; 27, 438 a 4500; Est. La Dorita v. 12, 569 a 2200; 12, 779 a 2800; Kuphal v. 12, 440 a 3800; La Clorindita nt. 16, 345 a 4700; vq. 14, 305 a 4920; La Dorita Est. vq. 13, 348 a 4000; Regueira n. 21, 571 a 4400; 31, 518 a 4450; Tecnova v. 12, 588 a 2700. Santamarina e Hijos SA: (73) Gaztambide v. 33, 505 a 3700; Servimec v. 17, 447 a 3500; vq. 18, 371 a 3600.Wallace Hermanos SA: (73) Tierras de Pincen nt. 16, 425 a 4500; vq. 22, 398 a 4200.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (5); Ferias Agroazul SA (42); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); Nieva H. y Asociados SRL (19); S. L. Ledesma y Cía. SA (17); Umc SA (22).

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