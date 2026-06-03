Menor oferta y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 8141 vacunos que fueron descargados de 230 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas se concretaran con demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 9,53% al pasar de $3444,332 a $3116,019, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,87% al pasar de $4004,870 a los $4079,690.

Los novillos, con 1018 cabezas, representaron el 12,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 por varios lotes de 439 a 521 kg; $4350 con 486 kg, y $4300 con 445 y con 465 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 585 kg; $4000 con 435 kg, y $3800 con 463 y con 488 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 328 y con 338 kg; $4800 con 370, 386 y con 391 kg, y $4600 con 397 kg, y en vaquillonas, $5500 con 312 kg; $4700 con 358 kg, y $4100 con 403 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3116,019, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4079,690. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4080,488. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4067,379. Detalle de venta: 1018 novillos; 1083 novillitos; 1322 vaquillonas; 3047 vacas; 1142 conservas, y 436 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (208) El Pajonal n. 38, 501 kg a $4400; v. 20, 487 a 2300. Aguirre Urreta Jorge SA: (76) Agrotaurus vq. 16, 423 a 1600; Newcastle v. 24, 463 a 2500. Asoc. de Coop. Argentinas: (38) Cuatro Molinos Agroganadera nt. 15, 410 a 4300; Estancia Siete Hnos. nt. 18, 413 a 4300.Balcarce y Cía. SRL: (72) P.G.L. vq. 18, 414 a 2400; Tejedor v. 16, 433 a 2400. Blanco Daniel y Cía. SA: (228) Camurri v. 21, 503 a 3000; 21, 573 a 3100; Baratcabal nt. 22, 417 a 4300; Tolosa n. 15, 455 a 4400. Brandemann Consignataria SRL: (350) Cacchiarelli vq. 15, 325 a 4700; Gartner vq. 18, 440 a 3600; 18, 420 a 3700; 24, 406 a 3800; Hijos de Barreto v. 22, 515 a 2400; Ratto v. 30, 482 a 2800; Cereigido v. 16, 662 a 3100; Savio vq. 15, 402 a 4000; 15, 350 a 4500.

Colombo y Colombo SA: (327) Árbol Verde n. 40, 435 a 3850; Est. San Sebastián v. 25, 485 a 2300; La Boya nt. 15, 409 a 4350; Laguna El Ñandu n. 73, 489 a 4350. Colombo y Magliano SA: (426) El Recado vq. 19, 369 a 4500; 35, 346 a 4900; 26, 312 a 5500; García nt. 28, 434 a 4100; Lovizio vq. 20, 383 a 3300; 20, 358 a 4700; Ma3 n. 38, 521 a 4400; Suc. Blanco Villegas v. 26, 550 a 3100. Consignataria Blanes SRL: (73) Ruiz Pérez v. 16, 438 a 1550. Consignataria Melicurá SA: (227) Aramburu vq. 16, 378 a 2300; Capozucca n. 38, 470 a 4400; Di Paula nt. 15, 340 a 5100. Crespo y Rodríguez SA: (129) Aguaribay nt. 19, 428 a 4400; Campagnolle n. 38, 478 a 3600; Murua Hermanos n. 29, 513 a 3900.

Dotras, Ganly SRL: (287) Chacón Blanco v. 100, 563 a 2700; Est. San Javier de Rauch vq. 17, 315 a 1800; Gaviña n. 33, 483 a 4000; Haciendas Correntinas vq. 21, 363 a 3600; Suc. Camargo vq. 17, 386 a 2000. Ferias Agroazul SA: (118) Damasco vq. 16, 414 a 2400; Zizurkil v. 16, 456 a 2700.Gahan y Cía. SA: (223) Cartera Agrop. v. 16, 563 a 2900; Louge vq. 17, 398 a 3500; 28, 374 a 3800; Selasco v. 22, 477 a 2200; Suc. Arrastua vq. 26, 413 a 1800. Ganadera Salliqueló SA: (34) Thamesis vq. 22, 371 a 3400. Gananor Pujol SA: (158) Adrogue nt. 19, 421 a 4400; El Pasatiempo v. 16, 519 a 2850; Estab Rural La Modesta 1897 v. 17, 476 a 2000; Wisner vq. 48, 378 a 3800. Goenaga Biaus SRL: (80) Suc. Noetinger v. 16, 468 a 2300. Gogorza y Cía. SRL: (208) Peiretti nt. 30, 392 a 4000; 18, 380 a 4100; 16, 347 a 4500; 64, 338 a 5200; vq. 21, 368 a 4000. Gregorio Aberasturi SRL: (56) Muglia v. 20, 456 a 2400.Harrington y Lafuente SA: (139) Campomar e Hijos vq. 15, 382 a 3700; 21, 342 a 4100; Erreca n. 20, 444 a 4000.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (71) Fariña Vaccarezza vq. 15, 368 a 2100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (233) Caligari tr. 19, 612 a 2000; vq. 17, 325 a 1500; 25, 369 a 1600; Parissia nt. 15, 375 a 4500; 15, 397 a 4600; Videla vq. 16, 376 a 1800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (106) Malvicino n. 24, 443 a 4200. Jáuregui Lorda SRL: (168) Aston vq. 16, 370 a 4100; Maitia v. 15, 501 a 2000; Ramos vq. 17, 286 a 1900.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (187) Carregal vq. 49, 398 a 2200; 22, 429 a 2300. Llorente-Durañona SA: (71) Cabaña Don Tomás nt. 23, 409 a 4100.

Madelan SA: (166) Blasfer n. 16, 445 a 4300; 25, 439 a 4400; Las Marianas de Garre vq. 15, 410 a 3500; San Pedro Agropecuaria n. 40, 465 a 4300. Martín G. Lalor SA: (350) Agrop. La Juliana vq. 17, 488 a 3800; 15, 435 a 4000; Duche de Landi nt. 34, 427 a 4000; Estab. Agrop. Bigua vq. 21, 452 a 3800; Lagrange nt. 15, 415 a 4400; Lomendia v. 33, 566 a 3000; Miquelarena nt. 26, 415 a 4400; Polo nt. 22, 341 a 4000; vq. 24, 309 a 4050; Sanz nt. 15, 361 a 4720. Monasterio Tattersall SA: (416) Agrop. La Criolla nt. 55, 410 a 4500; Agrop. San Diego v. 19, 514 a 3000; Antona vq. 15, 370 a 4250; María del Carmen n. 40, 466 a 3600. Nieva H. y Asociados SRL: (81) Campos del Triángulo nt. 15, 401 a 3000.

Pedro Genta y Cía. SA: (122) Mascioli vq. 16, 363 a 2100.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (416) Blasfer n. 41, 439 a 4400; Campomar e Hijos vq. 16, 406 a 4000; 31, 351 a 4650; Est. y Cab. Santo Domingo vq. 16, 423 a 3850; Rostan vq. 36, 402 a 4000; 19, 381 a 4100; Sacfil n. 35, 467 a 4250; Taboada vq. 34, 339 a 4700; 66, 306 a 5000; Tres “T” vq. 15, 414 a 4000; 16, 363 a 4300. Santamarina e Hijos SA: (121) Gaztambide v. 26, 450 a 3200; Battistessa vq. 17, 350 a 2100; Willis vq. 18, 420 a 2400.Wallace Hermanos SA: (187) Mayordomo nt. 18, 318 a 5150; vq. 28, 307 a 5050; Sarrance v. 27, 525 a 2700; Tres “T” v. 15, 580 a 3000; 16, 488 a 3300.Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (48); Casa Usandizaga SA (106); Heguy Hnos. y Cía. SA (28); Lartirigoyen & Oromí SA (91); Mendizábal A. J. y Cía. SA (178); S. L. Ledesma y Cía. SA (25); Umc SA (8).