Para Fernández, hay “avaricia” detrás de la suba de la carne y apuntó contra productores y frigoríficos

Tras la prórroga del Gobierno a las restricciones a las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre próximo, el presidente Alberto Fernández se refirió a productores y frigoríficos de manera crítica por la suba de precios en el mercado interno. Habló de “avaricia”.

En una entrevista radial con El Destape, el mandatario trató de argumentar los motivos del cierre a las exportaciones. “Me encantaría que los productores y los frigoríficos entendieran que la Argentina no debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o en París porque a los argentinos no les cuesta producir lo mismo que en esos lugares del mundo”, dijo.

“Por lo tanto deberían saber discriminar el precio para el mercado argentino y para el mercado internacional, pero a mucha gente la avaricia genera estas cosas. Muchos pícaros ven un ‘momento de oportunidad’ y se meten a hacer disloque que si el Estado no se pone duro, todo se complica”, añadió.

Un trabajo realizado en junio pasado por el consultor ganadero Alberto Wainer, con datos del Movimiento CREA, reveló que la Argentina se encuentra en el lugar 13 de un ranking de precios de la carne a nivel global, considerando el dólar oficial, pero sus consumidores tienen un menor salario.

En la Argentina, según el reporte, haciendo un promedio de cortes económicos y más caros el valor promedio del kilo en dólares era de US$5,7, valor que comparte con Bolivia. En el caso de Brasil, estaba en esa oportunidad en US$5,5 el kilo. En tanto, en Francia y en China, lugares que mencionó Fernández, el precio se ubicaba en US$19,5 y de US$12,3, respectivamente.

En la entrevista, el mandatario hizo referencia a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre una merma del 1,4% del precio en agosto pasado. “El precio de la carne empezó a ceder desde que nosotros cerramos las exportaciones”, insistió.

Fernández habló también de “subfacturación de medio centenar de exportadores que aparecieron de repente”. Y luego añadió: “No es tan simple como a veces te plantean las cosas: la construcción de un sistema, precios cuidados y razonables necesita de todos absolutamente. Vamos a seguir trabajando en bajar los precios de los alimentos que es lo que más nos preocupa, estamos muy atentos a eso”, aseguró.

Sobre Molinos Cañuelas

Al final de sus declaraciones, Fernández hizo alusión a la presentación en concurso de acreedores de la compañía productora de alimentos Molino Cañuelas. “El otro día vi que una empresa alimenticia la está pasando mal, que se endeudó y que tiene una deuda en dólares muy grande. Hay que tratar de ver cómo la ayudamos para que se preserve. Toda industria hay que cuidarla en la Argentina. Yo creo que hay que ayudar a la continuidad de las empresas. No es lo mismo para mi que alguien quede en la calle. Nosotros no estamos para que las empresas se caigan y se cierren”, dijo.

En este contexto, diferenció esta situación con la que tuvo la cerealera Vicentin, cuando en junio de 2020, había anunciado la intervención de la empresa y un envío de un proyecto de expropiación al Congreso. En ese tiempo, el jefe de Estado decía que con esa decisión se estaba “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.

Para Fernández, ahora la situación es distinta. “Vamos a ayudar para que continúen en términos razonables. Cuando quise hacer eso con Vicentin me puse a estudiar y después me di cuenta lo que habían hecho los de la empresa y dije esto no es ayudar a la Argentina, es ayudar a los accionistas. Son dos cosas distintas y, si ayudo a los accionistas, estoy ayudando a ‘amigos’ y eso no lo hago”, señaló.

