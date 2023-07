“Todas a salvo”: un policía vio un lugar en llamas y arriesgó su vida para rescatar vacas atrapadas

escuchar

Días atrás, antes de que amanezca y cuando ya estaba por finalizar su turno laboral nocturno, Andrew Crabb, un oficial de la policía del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, transitaba por una carretera de Sturgeon Bay, ubicada en el condado de Door. En un momento, percibió que un humo negro salía de un establecimiento, ubicado a metros de la ruta. Esto ocurrió el 25 de junio pasado pero se dio a conocer la semana pasada.

Inmediatamente, detuvo su vehículo y, luego de dar aviso del incidente a la estación de policía local, atravesó el campo hacia allí, para revisar qué sucedía dentro del establo, porque no había tiempo que perder. Ya en el establecimiento, constató que las enormes llamas se habían apoderado del lugar. Adentro encontró a tres vacas estaban atrapadas en un corral contiguo al fuego y que mugían con gran angustia. Sin dudarlo y poniendo en riesgo incluso su vida, muy de prisa el oficial quitó la cadena que tenía la tranquera de aluminio del granero, la abrió y logró liberarlas y ponerlas a salvo.

“Una vez que me di cuenta de lo que estaba pasando dentro de ese establo, me di cuenta de que la puerta no se abrió y que esas vacas no iban a sobrevivir. Así que corrí allí, abrí la puerta y luego las saqué. Y no tuve que alentarlas demasiado. Sabían exactamente lo que tenían que hacer una vez que la puerta estaba abierta”, dijo Crabb a Fox News Digital. Destacó que las vacas ya fuera del establo se unieron al resto del rodeo que se encontraba en el campo.

El video realizado con imágenes de la propia cámara corporal del oficial fue publicado en Facebook por la policía de Sturgeon Bay y muy rápidamente se he hizo viral: lo muestran ingresando al establo y rescatando esos animales. “¡Afortunadamente, todos estaban a salvo!” dijeron en su posteo.

