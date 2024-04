“Rápidos para aumentar, lentos para trabajar”: dura réplica a un intendente por una controvertida frase

Escuchar

La Sociedad Rural de Carlos Casares expresó su rechazo a las declaraciones del intendente local, Daniel Stadnik, quien en recientes declaraciones a LA NACION dijo que brinda “un gran servicio” de mantenimiento de la red vial, algo cuestionado por los productores. La entidad las calificó de “burla” ante el estado “deplorable” de los caminos y el aumento del tributo que, apuntaron, no se refleja en mejoras del servicio.

“Nosotros prestamos un gran servicio. Hemos hecho un trabajo no solo de conservación y mantenimiento de caminos, sino también un gran trabajo de estabilizado con piedra y reconstrucción de camino en lugares críticos”, había asegurado el intendente. El jefe comunal se expresó así al ser consultado ante las crecientes críticas de los productores locales que reclaman por la falta de mantenimiento en muchos tramos y el alto costo de las tasas en relación con la calidad del servicio.

Estos dichos generaron un malestar en el sector. Por esa razón, la entidad local emitió un comunicado al que titularon “Rápidos para aumentar, pero lentos para trabajar”. En el mismo se detalló que lo que buscan es manifestar su total y enfático repudio a estos dichos del jefe comunal.

“Parece una burla que, ante el deplorable estado de los caminos, el jefe comunal haga esas declaraciones, más que una burla, lo que demuestra es que cuando los funcionarios no salen de su despacho la realidad que observan está totalmente distorsionada y alejada de la que vivimos aquellos que tenemos que trabajar, producir y estudiar todos los días”, manifestó la entidad.

Reclamó por los aumentos de la tasa de red vial indicando que Carlos Casares cuenta con aproximadamente 1500 kilómetros de caminos rurales y 1000 kilómetros de ellos no reciben el mantenimiento adecuado. Los productores pagan seis cuotas al año en concepto de tasa de red vial.

“Sin ningún tapujo el Ejecutivo Municipal decidió un aumento de la tasa vial que supera el 300%, un número que está por encima de la inflación anualizada, por eso hablamos de aumento y no de actualización”, señaló. Teniendo en cuenta eso, resaltaron que, si aumenta, se debería esperar que el servicio que se presta también mejore. Esto, según la entidad, “no sucede” en Carlos Casares.

Un camino rural de la región tras las últimas lluvias

Al respecto, describió que “el estado de los caminos es cada vez más deplorable. Sin ir más lejos, las intensas lluvias de los últimos días y el daño que causaron dejan en evidencia la ausencia total de trabajos de mantenimiento preventivo de los mismos. Durante meses y meses de sequía no han sido capaces ni de destapar alcantarillas”.

En este contexto, alertó sobre las consecuencias que tiene esto para la actividad. “Hoy los tambos no pueden sacar su leche, los agricultores no pueden mover sus granos y, lo que es aún más doloroso, los chicos del partido no pueden ir a la escuela”, sostuvo.

“El único y gran responsable de esta situación es el municipio de Carlos Casares, que aumenta la tasa pero no planifica, no previene, no trabaja y no informa tampoco en qué se gasta la plata de nuestros impuestos”, expresó.

Una ambulancia en uno de los caminos rurales de Carlos Casares

Stadnik había planteado una visión diferente a la de los productores. Dijo que el año pasado terminaron una obra de 50 kilómetros de estabilizado de caminos rurales con empedrado que une Bellocq-Cadret con el límite con Pehuajó, una Chacra Experimental y una firma láctea.

“Ocurre que en estos días, circunstancialmente, han caído un promedio de 300 milímetros en 15 días en el sur del partido, sobre todas las zonas de Ordoqui-Hortensia, y no tenemos un sistema de drenaje superficial. Es muy escaso, por lo tanto, ante una lluvia de 300 milímetros ahora en 15 días se acumuló muchísima agua, y sobre todo en caminos que están deprimidos porque se van erosionando, que están por debajo del nivel de los campos; hubo unos cuantos tramos de caminos en el sector sur que se anegaron”, señaló hace unos días el jefe comunal.