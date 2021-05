Tras el cierre de las exportaciones de carne, se postergó el lanzamiento de Rosgan Faena

Las repercusiones sobre el cierre temporal de las exportaciones de carne vacuna dispuesto ayer por el Gobierno se suceden. Desde Rosgan, el mercado de subastas ganaderas televisadas de hacienda que tiene su centro en la Bolsa de Comercio de Rosario, anunciaron la postergación del estreno de Rosgan Faena, una nueva unidad de negocios que tiene por finalidad aportar al sector nuevos precios de referencia para el consumo y para la exportación, que se concretaría pasado mañana.

El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, lamentó la medida oficial y señaló que “nuevamente una medida arbitraria pretende generar la idea de que los precios van a bajar en el mercado interno si dejamos de enviar carne al exterior. El Gobierno debe entender que exportar es una bendición y no un castigo, da trabajo en el país y genera las divisas que tanto hacen falta. Es importante que sepan que toda la producción es 100% nacional, sin componentes importados, por lo cual justamente genera trabajo, algo tan necesario hoy para nuestra población”.

En opinión de Milano el animal destinado a la exportación no es igual al que se orienta al consumo interno. “China es el gran demandante, que lleva casi totalmente vacas viejas y de descarte que no son utilizadas en el mercado doméstico, si no exportamos seguramente va a faltar el asado y los cortes parrilleros porque eso sí siempre quedó acá”, explicó el empresario. Agregó que “con menos producción no se hace grande al país, solamente con trabajo genuino y con metas claras podremos avanzar”.

El remate lanzamiento de Rosgan Faena que se haría pasado mañana desde las 10 ya contaba con toda la hacienda que participaría en esta subasta filmada. “Próximamente el mercado anunciará la nueva fecha para el estreno de esta plataforma”, informaron desde Rosgan, firma ganadera integrada por once casas consignatarias de hacienda.

LA NACION