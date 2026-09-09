Gigante en concurso: Los Grobo volvió a perder plata, pero menos, y apuesta a duplicar clientes y negocios

La empresa Los Grobo Agropecuaria, que está en concurso de acreedores desde febrero de 2025, dio a conocer el balance de su ejercicio cerrado el 30 de junio último que dejó varios resultados importantes: si bien en el global perdió plata, lo hizo en una menor cuantía versus el año pasado. Puntualmente, en el último trimestre, abril-junio, registró ganancias. Además, según dijo, tiene perspectivas para duplicar los clientes y las toneladas de granos que opera.

La empresa está en manos del grupo inversor Victoria Capital Partners (VCP), que la controla en un 90%. El restante 10% pertenece a los hermanos Gustavo y Matilde Grobocopatel. Gustavo había vendido una primera parte de la firma en 2016. En diciembre de 2024, el mercado del agro entró en conmoción cuando se conoció que Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina incumplirían pagarés por un total de US$10 millones. Lo que siguió luego fue un achique de la empresa, la salida de personal e inclusive una alianza con el poderoso grupo brasileño Amaggi para hacer negocios, algo que le está dando resultados. Con la firma en concurso, el plazo para que haga una propuesta de pago a sus acreedores vence, tras una prórroga, en febrero de 2027.

“El resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026 fue de una pérdida de $17.543 millones de pesos, que se eleva a una pérdida de $33.329 millones de pesos considerando los otros resultados integrales del ejercicio (resultado por conversión), muy inferiores a las pérdidas de $77.977 y $81.039 millones de pesos del ejercicio anterior, respectivamente”, informó la compañía.

En medio de la crisis, la firma puso en marcha un plan de reestructuración. En ese marco, concentró las actividades de mayor rentabilidad en los negocios de originación y distribución de insumos. Hizo acuerdos con acreedores/productores para la originación de granos y hasta con el gigante Amaggi que opera localmente, entre otras acciones. También dio por terminadas las siembras de producción asociadas.

Al cierre del ejercicio contaba con más de 970 clientes activos y un volumen de 689.000 toneladas acopiadas Los Grobo

“La estructura se adecuó a los cambios operativos implementados, pasando de 469 colaboradores a fin de enero de 2025 a 273 a fin de junio 2025 y a 249 a fin de junio 2026″, detalló.

Además de una considerable reducción de la pérdida, lo que vino también fue una mejora en el EBITDA, que la firma destacó así: “Como consecuencia del plan implementado, la pérdida operativa sin considerar depreciaciones (EBITDA) se redujo de US$22,4 millones en junio de 2025 a US$1,6 millones en junio de 2026, destacando que el EBITDA del último trimestre del ejercicio 2026 es una ganancia de US$5,3 millones”.

Según el reporte de la firma, al cierre del ejercicio contaba con más de 970 clientes activos y un volumen de 689.000 toneladas acopiadas. En tanto, la expectativa hacia adelante es de escalar aún más el negocio. “Para el próximo ejercicio, ampliando el alcance de los acuerdos comerciales con Amaggi Argentina SA, se proyecta para el período productivo diciembre 2026 a noviembre 2027 poder duplicar los clientes en operación y las toneladas a acopiar”.

"La pérdida operativa sin considerar depreciaciones (EBITDA) se redujo de US$22,4 millones en junio de 2025 a US$1,6 millones en junio de 2026, destacando que el EBITDA del último trimestre del ejercicio 2026 es una ganancia de US$5,3 millones”, dijo la firma Los Grobo

Entre otros puntos para destacar, la empresa tuvo menos ingresos netos por ventas y servicios. El acumulado a junio pasado se ubicó en $183.440.491.000, por debajo de los $421.601.214.000 de igual fecha de 2025. El resultado bruto se ubicó en $20.886.987.000, levemente por debajo de los $21.824.623.000 en 2025. En el medio hubo una fuerte baja de los gastos de comercialización y administración, que cayeron a $29.239.626.000 y $8.425.062.000, respectivamente.

En cuanto al pasivo, se ubicó en más de $340.000 millones, por encima de los $289.000 millones del ciclo anterior. El patrimonio neto quedó en negativo en más de $101.000 millones.