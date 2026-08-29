Girasol: el mercado podría tranquilizarse a partir de una mayor cosecha mundial

En los últimos tiempos la palabra “girasol” se asoció con “boom de precios”. Sin embargo, habría que ver si esa asociación se mantiene en la próxima campaña. Sucede que, en el ciclo 2025/26 cayó la producción mundial, sobre todo en Ucrania, donde se cosecharon solo 10M/t, por efecto del clima desfavorable. Tampoco fue abundante la producción de girasol de la Unión Europea. A partir de esa realidad, la demanda por grano y aceite de girasol se concentró en la Argentina, donde se logró una producción récord de 6,5-7M/t, según distintas fuentes. En ese contexto, nuestro país logró colocar en el mercado internacional un volumen inusitado de grano de girasol: 1.250.000 toneladas, frente a 200.000-250.000 toneladas consideradas un valor normal en años anteriores. También ya se llevan vendidos casi 1.600.000 toneladas de aceite de girasol. “En síntesis, venimos de un ciclo de escasez de grano y aceite de girasol en el nivel mundial, con un escenario favorable para los aceites en su conjunto, que determinó que los precios del aceite de girasol treparan hasta niveles de 1500US$/t en el puerto de Rotterdam”, resume Carlos Pouiller, director de AZ- Group.

En el ciclo 2026/27 los números del girasol podrían cambiar. Según el USDA, la producción mundial llegaría a 62,6M/t, con un crecimiento de 10M/t respecto a la campaña anterior. Por su parte, los stocks mundiales llegarían a 4,2M/t (+ 46% con respecto al ciclo previo). Estos comportamientos se apoyarían en la fuerte recuperación de la producción de Rusia y Ucrania, con un aumento del 18% respecto de la campaña 2025/26. Además, Europa también recobraría producción con una suba del 13%. Dentro de esta cascada de factores bajistas, habría un dato positivo: la molienda mundial aumentaría el 12%, para alcanzar 56M/t. En la Argentina se proyecta un área sembrada de unos 3M/ha de girasol, que permite proyectar una muy buena producción. “El desafío va a ser sostener el nivel de exportaciones de grano y los niveles de molienda de la última campaña. Los valores que se están viendo este mes en el mercado interno -del orden de los 500US$/t- difícilmente se puedan capturar en la campaña próxima si se confirman las proyecciones globales. Habría que pensar en un escenario más cercano a los 400US$/t para calcular márgenes”, pronostica Pouiller.