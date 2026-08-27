“Daba miedo”: así se vivió la tormenta con granizo y fuertes ráfagas en zonas productivas de Córdoba y Santa Fe

Eran alrededor de las 9.10 de la mañana y Fernando Taccari, productor de Las Rosas, Santa Fe, estaba participando de una reunión por Zoom cuando levantó la vista de la computadora y se sorprendió: en cuestión de minutos, todo se había oscurecido. Poco después comenzaron a caer las primeras piedras y enseguida se sumó el viento. “Daba miedo. Era una sensación de impotencia, no sabía qué hacer ni dónde ponerme”, contó.

La tormenta que sorprendió a Taccari fue parte de un fenómeno que durante la mañana de este jueves dejó granizo y fuertes ráfagas de viento en distintas zonas productivas de Córdoba y Santa Fe. En Las Rosas, uno de los lugares donde se sintió con mayor intensidad, cayeron 8 milímetros de lluvia y se registró una ráfaga máxima de 104 kilómetros por hora proveniente del sudoeste. Además, la temperatura cayó cinco grados en apenas 10 minutos, según datos de Infoclima.net. Hubo daños en la ciudad y también en algunos cultivos, aunque los primeros relevamientos en otras áreas muestran que el impacto sobre los lotes no fue generalizado y en varios sectores resultó leve.

Así fue la fuerte caída de granizo en Los Leones

El campo de Taccari fue uno de los que sí sufrió daños. Ubicado a unos cuatro kilómetros de Las Rosas, tiene allí unas 150 hectáreas de trigo y hasta el momento pudo relevar unas 100 hectáreas afectadas. “Es muy difícil borrar el 100% de un trigo, pero yo te diría que acá hay un deshoje de un 20%, 25% o 30%”, señaló. Tres horas después de la tormenta todavía quedaban piedras entre los surcos. El temporal también le rompió dos vidrios de su casa y una estructura de chapa cayó sobre su camioneta que quedó abollada.

Granizo en Bell Ville, Córdoba

El climatólogo Leonardo De Benedictis explicó que la mayor parte de los reportes de granizo se concentró en Córdoba y en algunos puntos de Santa Fe. En territorio cordobés mencionó Bell Ville, Marcos Juárez, Leones, San Marcos y Corral de Bustos. En Santa Fe, en tanto, según pudo relevar LA NACION, hubo registros de granizo en Las Rosas, San Genaro, Firmat, Díaz, Clason, Monje, Gálvez y Casalegno. “Hubo una caída de granizo bastante significativa. Esto fue bien temprano, entre el amanecer y las primeras horas de la mañana”, indicó.

A diferencia de otros temporales, las lluvias no fueron abundantes. Según De Benedictis, en general se ubicaron entre los 10 y 15 milímetros y en algunos sectores de Córdoba rondaron los 10 milímetros. “Lo importante fueron estas caídas de granizo y, en algunos casos, hubo ráfagas que también se dieron en forma aislada”, explicó.

En Córdoba, Fernando Saluzzo, ingeniero agrónomo que vive en Bell Ville y asesora campos en unos 70 kilómetros a la redonda, contó que el fenómeno tomó por sorpresa a la zona porque los pronósticos anticipaban apenas una llovizna de dos o tres milímetros. Cerca de las 8.10 comenzó a caer piedra en seco.

Una intensa granizada sorprendió a Idiazábal

Según la información que recibió, la granizada comenzó en la zona de Idiazábal, siguió por la colonia Las Lagunitas y Los Patos, pasó al sur de San Marcos y continuó hacia Leones, principalmente al sur de la ruta 9. En Bell Ville llegó la parte final del fenómeno. “Agarró una franja de tres o cuatro kilómetros de ancho. La verdad que fue muy larga”, describió. Las precipitaciones en esa región oscilaron entre 11 y 22 milímetros y algunos pluviómetros incluso resultaron dañados. Pese a la intensidad de la granizada, las primeras recorridas por los campos cercanos a Bell Ville no mostraron daños importantes en los cultivos. En los lotes de trigo que pudo observar el impacto era leve. “Los trigos por ahora no tienen un daño significativo”, dijo. Aclaró que todavía podría haber algún lote puntual más afectado al que no habían logrado ingresar.

Así quedó el campo del productor Fernando Taccari en Rosas tras la tormenta

Una de las razones es el momento en el que se encuentra el cereal. Buena parte de los trigos está en macollaje o recién comienza a encañar, por lo que todavía tiene capacidad para recuperarse. Saluzzo graficó la diferencia: “Si esta piedra hubiera caído el 15 o el 20 de noviembre y ahí estaríamos hablando de otro daño”. Para entonces, explicó, el granizo podría alcanzar espigas y granos y provocar pérdidas mucho mayores.

Imagen en otro establecimiento en Bell Ville

Desde Marcos Juárez, Juan Pablo Ioele, productor y asesor, coincidió con ese diagnóstico. “Los trigos están entre macollaje y encañando. Es poco probable que hayan sufrido daño. Si nos hubiese agarrado espigado sería un desastre”, señaló. No obstante, Ioele advirtió que habrá que seguir de cerca lo ocurrido en sectores de Santa Fe donde el cereal se encuentra más adelantado. Mencionó particularmente la zona de Gálvez, donde hay trigos que ya están encañados y la caída de piedra fue fuerte. “Quizás ahí sí pudo haber habido algo de daño”, indicó.