Habilitan al nuevo dueño de Vicentin a tomar un crédito de hasta US$50 millones del gigante Bunge

La Justicia autorizó a Vicentin a tomar una línea de crédito de hasta US$50 millones con Bunge Argentina para financiar su capital de trabajo. Para garantizar la operación, la agroexportadora podrá entregar en prenda 219.004.270 acciones de Renova, equivalentes al 8,33% del capital social y de los votos de esa compañía.

La decisión fue tomada por el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin. La empresa, controlada desde diciembre pasado por el Grupo Grassi, que lidera Mariano Grassi, deberá cumplir una serie de condiciones y presentar información periódica sobre el uso del dinero.

“La solicitud de autorización formulada por Vicentin resulta razonable y procedente”, señaló el magistrado. Para tomar la decisión consideró la tasa acordada, el destino del financiamiento, la preservación de la mayor parte de la participación de Vicentin en Renova [de molienda de granos y biocombustibles] y la necesidad de contar con fondos durante su reactivación. Lorenzini también mencionó “la previsibilidad que la operación otorga a una empresa en etapa de reactivación” y el “destino exclusivo asignado a la financiación de capital de trabajo operativo”.

Se trata de una línea de crédito rotativa, también conocida como revolving, que tendrá como vencimiento final el 31 de diciembre de 2031. Esto significa que Vicentin podrá solicitar desembolsos, devolverlos y volver a utilizar el dinero dentro del límite aprobado. La empresa tampoco estará obligada a usar los US$50 millones completos.

La empresa entregará en garantía el 8,33% de las acciones que posee en Renova

Los fondos deberán destinarse a capital de trabajo, principalmente a la compra de granos, insumos y servicios de logística. Vicentin explicó en el expediente que el crédito funcionará además como un respaldo ante posibles necesidades de la actividad agroindustrial.

La tasa acordada es la SOFR Overnight más un 2,5% anual. Aunque el límite del crédito está expresado en dólares, los desembolsos y las devoluciones se realizarán en pesos, según el tipo de cambio oficial informado por el Banco Central.

“La tasa pactada de SOFR Overnight más un margen de 250 puntos básicos resulta competitiva para una sociedad en etapa post-concursal”, sostuvo el juez. También afirmó que el mecanismo previsto para entregar y devolver los fondos “proporciona una cobertura natural acorde con la facturación agroexportadora de la concursada”.

Vicentin deberá comunicarle a Bunge, antes del 30 de septiembre de cada año, el monto máximo que prevé utilizar durante el período siguiente. Según indicó el juez, este mecanismo permitirá evitar que la comisión por el dinero no utilizado se calcule sobre la totalidad de la línea. La operación incluye una comisión de otorgamiento del 0,25% y otra del 0,50% por los montos disponibles que no sean utilizados. Este fue uno de los puntos cuestionados por el Comité Definitivo de Acreedores, que se manifestó en contra del acuerdo. El Comité advirtió que el crédito tendría costos aunque Vicentin finalmente no usara el dinero. También cuestionó que al principio no estuviera claro cuánto iba a pedir la empresa ni para qué lo iba a usar. Además, objetó que se entregaran como garantía las acciones de Renova, uno de los principales activos de Vicentin.

La Sindicatura, en cambio, consideró que Vicentin necesita financiamiento para mantener su actividad. Recordó que el plan de negocios presentado durante el proceso de salvataje ya estimaba que la empresa comenzaría con un faltante de US$122,5 millones en caja.

Vicentin recuperó actividades con el salvataje Marcelo Manera - LA NACION

Lorenzini explicó que las empresas que atraviesan un concurso suelen tener dificultades para volver a conseguir financiamiento. Si bien el proceso permite ordenar las deudas anteriores, señaló que también puede provocar “la parálisis del crédito comercial y bancario” y generar una “crisis post-crisis” que amenace la continuidad de compañías que todavía pueden funcionar.

Además, Grassi SA también responderá por el crédito si Vicentin no puede pagarlo. El juez consideró razonable que se use como garantía el 8,33% de Renova, ya que Vicentin conservará la mayor parte de sus acciones en esa empresa.

Aunque las acciones queden como garantía, Vicentin seguirá teniendo el derecho a votar y a cobrar los dividendos. Bunge no podrá ejercer esos derechos mientras esté vigente la garantía. Los dividendos seguirán ingresando a la caja de Vicentin para respaldar el acuerdo con los acreedores. Además, la empresa deberá informar cada tres meses cuánto dinero recibió y para qué lo utilizó. El Comité de Acreedores también podrá proponer un sistema para controlar la operación.