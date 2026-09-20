“Un año difícil”: preocupa el nivel de actividad de un importante indicador de la salud del campo

La maquinaria agrícola volvió a mostrar señales de debilidad y crece la preocupación entre los fabricantes por el nivel de actividad. En agosto, los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras cayeron 12,9% frente a julio pasado, mientras empresas del sector advierten por bajos volúmenes de ventas, una “demanda retraída” y plantas que trabajan, en algunos casos, con alrededor del 50% de su capacidad instalada.

A ese escenario, según explicaron en el sector de la maquinaria agrícola, se suma la falta de un crédito suficiente, que la industria identifica como uno de los principales frenos para concretar operaciones, y una dificultad adicional en el mercado de tractores. Hay incertidumbre sobre cuántas unidades importadas, especialmente de baja potencia, ingresan efectivamente al circuito comercial sin quedar reflejadas en los patentamientos.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en agosto se patentaron 606 unidades entre tractores, cosechadoras y pulverizadoras, un 12,9% menos que en julio, aunque el nivel resultó 10,2% superior al de agosto de 2025. En los primeros ocho meses del año se acumularon 4605 unidades, apenas 2% por encima del mismo período del año pasado.

Por segmentos, se registraron 508 tractores, con una baja mensual del 7% y una suba interanual del 13,4%; 48 cosechadoras, con una caída del 42,9% frente a julio y una mejora del 2,1% interanual; y 50 pulverizadoras, que retrocedieron 24,2% en el mes y 9,1% frente a agosto de 2025.

Entre enero y agosto, las cosechadoras fueron el segmento con mejor desempeño, con 595 unidades patentadas Gentileza

En el acumulado de enero a agosto, las cosechadoras fueron el segmento con mejor desempeño, con 595 unidades patentadas, un 13,1% más que en igual período de 2025. Los tractores sumaron 3598 unidades, con una mejora más moderada del 1,7%, mientras que las pulverizadoras acumularon 412 unidades y permanecieron 8,2% por debajo del año pasado, convirtiéndose en el único de los tres principales rubros con resultado negativo en lo que va de 2026.

“Lo primero que afecta a la venta de maquinaria agrícola es la falta de crédito”, sintetizó Leandro Brito, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT).

Según explicó, el comportamiento de la demanda suele modificarse cuando aparecen condiciones financieras más favorables. “Cuando en las ferias [exposiciones] hay buenas ofertas crediticias, explotan las ventas y cuando se acaban las ferias, se acaba la oferta crediticia y la venta se vuelve a planchar. El gran dinamizador o la gran necesidad que tiene el sector es justamente el crédito”, afirmó.

Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT

De acuerdo con Brito, el mercado comenzó el año con poca actividad, luego mostró una mejora que generó expectativas y volvió a perder dinamismo después de las exposiciones. Dentro de ese escenario, indicó que “las cosechadoras fueron las que más avanzaron”, luego de venir rezagadas en los últimos años, mientras que en tractores observan “un nivel similar al de 2025 y en pulverizadoras una caída”.

Para lo que resta del año, AFAT prevé que los patentamientos de tractores terminen en torno de las 4900 unidades, un nivel que Brito ubicó “muy parecido al año pasado o un poco por debajo”. Para cosechadoras estimó alrededor de 750 unidades y también anticipó un cierre con bajas en ese segmento y en pulverizadoras. “La verdad es que es un año difícil, como han sido los últimos dos”, agregó.

En el sector advierten, además, sobre una dificultad para conocer con precisión el tamaño real del mercado de tractores en el país. La única estadística oficial que hay de referencia son los patentamientos de Acara. No obstante, ese registro no necesariamente contempla todos los equipos que ingresan a la Argentina.

Los tractores sumaron 3598 unidades con una mejora más moderada del 1,7% Frend

Según mencionan, el desfasaje se observaría principalmente entre los tractores importados de baja potencia, ya que una parte puede comercializarse sin quedar patentada. Por caso, Acara estimó para 2025 el ingreso de unos 4000 tractores, aunque no todos habrían aparecido luego en los registros de patentamientos. Así, la cantidad de unidades patentadas puede quedar por debajo del volumen de equipos que efectivamente ingresó al mercado.

“A la hora de proyectar mercados, planes de inversión, producción y contratación de empleo para el año que viene, es muy difícil porque estamos proyectando un mercado que no sabemos realmente cuál es”, afirmó Brito.

En paralelo, empresarios del sector consultados señalaron que actualmente trabajan con “bajos volúmenes de ventas” y que la capacidad instalada se encuentra alrededor del 50%. Según describieron, la demanda de equipos se mantiene reducida y los clientes están postergando decisiones de compra.