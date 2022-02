Habló el expresidente del Senasa tras su ruidosa salida: “Me siento decepcionado”

“Me siento decepcionado por la manera en que se planteó la situación”. Con esas palabras a LA NACION, el saliente presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Carlos Paz, se pronunció tras dejar el cargo en el organismo carta mediante al presidente Alberto Fernández.

Paz nació en Tucumán pero, recibido de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de La Plata, hizo una importante carrera en Santa Cruz. Estuvo en el Consejo Agrario de esa provincia y diversos cargos del INTA. Conoció al expresidente Néstor Kirchner desde chico e incluso, indica, vino a estudiar junto con él a La Plata.

“Fuimos juntos a la escuela secundaria en el mismo tiempo y vinimos juntos a estudiar a La Plata. Lo conocía desde que teníamos 14 años. Éramos amigos personales”, lo recuerda Paz.

El expresidente del Senasa y su hasta reciente segundo, Carlos Milicevic, enviaron una carta a Fernández con conceptos que estaban dirigidos al Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez.

“Lamentablemente, en estos últimos días hemos recibido un destrato personal e institucional, que desde nuestro punto de vista es inaceptable”, dijeron.

A Paz le molestó enterarse que se venía su reemplazo estando de vacaciones en el sur y porque, indicó, se puso como excusa para su salida que Agricultura necesitaba cubrir el cupo femenino. Respecto de esto último, Senasa tiene designadas varias directoras y coordinadoras.

“Yo estaba afuera de vacaciones que no me había tomado en los últimos dos años. Fueron dos años de mucho trabajo y el ministro estaba informado (de sus vacaciones). La primera sensación de destrato es porque se inicia un reemplazo estando yo afuera; al primero que debería haber llamado es a mí o que no me fuera de vacaciones porque necesitaba contar conmigo”, dijo.

Según contó el exfuncionario, Domínguez invitó a su segundo Milicevic a un almuerzo el jueves último. Casi al término, según señaló, le planteó al exvicepresidente que necesitaba los cargos por un problema de cupo femenino para ubicar a Diana Guillén, exjefa de Gabinete de esa cartera, en el Senasa.

Paz se hizo 1200 kilómetros para regresar con su esposa a Buenos Aires. “En una situación de quiebre tomé la decisión de volver de mis vacaciones”, dijo. El expresidente del Senasa se terminó encontrando finalmente, luego de un intercambio de mensajes con el ministro, anteayer por la mañana.

“Le dije que sentía una gran decepción por haberse iniciado esto no estando acá (por Buenos Aires). En segundo lugar, por haber usado la paridad de género como excusa para movernos porque teníamos la evidencia de que no hubo una presión específica por la paridad (de género)”, señaló. “Si hubiera sido un problema de paridad, en todo caso él no defendió la gestión (en el Senasa)”, agregó el expresidente que evaluó como “positiva” su gestión en el organismo. “Estamos convencidos de que dejamos un servicio mejor que el que recibimos”, señaló.

Insistió: “Si Julián nos hubiera llamado a los dos sin la excusa (por el cupo femenino) y nos decía que necesitaba el cargo por otro perfil, hubiéramos renunciado. ¿Para qué usar la excusa del género si puede pedir la renuncia como ministro?”

“Cuando hablo de destrato al primero que tendría que haber comunicado la situación por lo que necesitaba tendría que haber sido a mi”, agregó. Paz contó que, al asumir Domínguez, puso a disposición su renuncia. Sin embargo, el funcionario le pidió seguir.

Paz fue vicepresidente del Senasa entre 2009 y 2011 con Jorge Amaya como presidente. En esos años, en tanto, Domínguez también fue ministro de Agricultura.

La relación con Domínguez

“Yo trabajé mucho con Domínguez porque nos tocó abrir mercados, como la carne para China, y cuando fue presidente de la Cámara de Diputados me pidió que lo ayudara a asesor en la Cámara para armar una agenda agropecuaria”, dijo.

El expresidente del Senasa afirmó que en estos dos años en el organismo no cobró su sueldo de presidente, sino que decidió continuar con su jubilación tras 40 años de trabajo en el INTA.

Apenas circularon los rumores sobre la salida de Paz y Milicevic, directores, coordinadores y trabajadores salieron en apoyo. En este contexto, apuntó contra el jefe de Gabinete de Agricultura, Jorge Ruiz, por supuestamente llamar a algunos de los firmantes de las misivas de apoyo. “Estuvo llamando a gente del interior del Senasa para decirles que no estaba contento con esa carta y que iban a tener problemas posteriores”, acusó.

Paz dijo que él y Milicevic también recibieron apoyo de otros ministros, secretarios del Gobierno. “El Senasa tiene una dispersión de tareas tan grande que tiene contacto con diversas áreas”, expresó. Agregó: “No es casual que la plana mayor del Senasa haya firmado una adhesión, nosotros no pusimos ni una coma. Me llevo el reconocimiento de la gente del Senasa por haberlo revalorizado y fortalecido. Nos llevamos el reconocimiento de sectores de productores que trabajaron”.