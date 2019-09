El maíz pisingallo se usa para hacer el pochoclo Fuente: Archivo

Catalina Bontempo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 14:24

Desde la Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo ( Campi) advirtieron que la paralización del sector, por el acortamiento de plazos para liquidar divisas dispuesto por el Banco Central, significa una pérdida de 2 millones de dólares en ventas por semana.

La Argentina es líder en exportación de este producto para hacer pochoclo, pero el sector suspendió las ventas y reclama que se aclaren los plazos dispuestos para liquidar las exportaciones e ingresar divisas.

"Un plazo de 15 o 30 días es lo mismo, por eso pedimos que nos devuelvan los 180 días", dijo a LA NACION Sergio Casas, presidente de Campi. La cámara que reúne a las pymes exportadoras de pisingallo envió el viernes pasado una carta al Banco Central ( BCRA), al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación pidiendo que se ratificara y confirmara si el plazo para ingreso de divisas es de 30 días o de 180.

"Estamos desesperados esperando que nos respondan y que nos ratifiquen que son 180 días", afirmó Casas. Para el sector 30 días resultan insuficientes, y en la carta enviada alegan que "el plazo promedio de cobro nunca es inferior a 60 días debido a los tránsitos marítimos y a las condiciones comerciales previamente pactadas con los clientes del exterior".

Además de reclamar que 30 días no alcanzan, Casas explicó que las resoluciones oficiales no están claras y aseguró que no pueden retomar las exportaciones sin tener certeza, porque "la contingencia por incumplimiento de la ley penal cambiaria es enorme".

El presidente de la cámara afirmó que las exportaciones del producto se frenaron la semana pasada, lo que significa que no se generan divisas. "Esperamos que hoy nos contesten, así podemos retomar los embarques", sostuvo.

Hace 10 días el sector había enviado una carta a los entes públicos alertando sobre los inconvenientes, pero los problemas persisten.

Desde el sector afirmaron que el país exporta por semana alrededor de 5000 toneladas de maíz pisingallo (que se utiliza para hacer pochoclo), que generan 2 millones de dólares en ventas.

"Es una industria que vende más de 100 millones de dólares por año y que tiene presencia en más de 110 países", aseguró Casas. Además, contó que Brasil y Estados Unidos compiten con la Argentina por acaparar el mercado, por lo cual frenar las exportaciones significa que esos países puedan ganar terreno.

El sector está viviendo una situación dramática no sólo por el nuevo plazo impuesto para liquidación de divisas, sino también por la baja en la cantidad de exportaciones.

Si bien la Argentina es líder en la exportación de este producto, entre enero y mayo pasados las ventas al exterior de maíz pisingallo se ubicaron en 75.678 toneladas, una merma del 11,1% versus las 85.210 toneladas de enero-mayo del último año.

Las razones de la baja en la exportación fueron las medidas impuestas por la administración nacional en agosto y septiembre de 2018, cuando se bajaron de 3,4 a 1% los reintegros, en tanto que después, en septiembre, se reimplantaron derechos de exportación de 4 pesos por dólar luego bajados a $3 por dólar.