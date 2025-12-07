“Remate espectacular”: pagaron $105 millones por el 33% de una ternera Brangus

Una ternera de la raza Brangus se vendió en $105 millones por el 33% en el marco de la 5ta. edición del remate “Esencial – Genética de Excelencia”. La hembra, de Los Guasunchos, fue adquirida por la cabaña La Victoria, de Zeni. También hubo otros valores destacados, según informó la casa consignataria Colombo y Magliano.

La subasta se realizó el jueves pasado en la Sociedad Rural de Corrientes y puso a disposición de los compradores “el corazón de 9 importantes programas genéticos de las razas Braford y Brangus”. Participaron participan siete cabañas argentinas, una de Brasil y otra uruguaya, todas asesoradas por Diego Grané, coordinador de este evento que, dijeron, “cada año se consolida como el polo referente de genética premium en la región”.

“El remate contó con una destacada oferta de genética Braford y Brangus con 15 hembras superiores, 5 elecciones de terneras/os de la parición 2025 y un pool genético de 100 embriones de Cabaña Pilagá, Los Guasunchos, Santa Irene, de Ganagrin, El Impenetrable, San Vicente, La Victoria, de Zeni, Agromelú del Norte, Carcávio (Brasil) y Tres Cerros (Uruguay)”, se informó.

Diego Grané y Juan Pedro Colombo durante la subasta Guillermo Billordo

Hubo reproductores premiados durante las últimas exposiciones de Palermo, Nacionales, ExpoBRA, El Prado (Uruguay) y Expointer (Brasil), además de paquetes de embriones y elecciones de los terneros de la parición de esta temporada, los que normalmente las cabañas no comercializan en sus remates, indicaron. La subasta fue seguida desde todo el país, Uruguay, Brasil, Paraguay y México por TV y el streaming de la consignataria.

“Las hembras se vendieron con valores récords en todas las categorías y razas, entre las que se destacaron una ternera Brangus, de Los Guasunchos, que se vendió el 33% en $105.000.000”, detallaron. La Victoria se llevó la hembra.

“Otro segmento del remate estuvo dado por la venta del 50% de las elecciones de terneras o terneros de la generación 2025. Una elección que los compradores podrán realizar entre todos los nacimientos de las cabañas al destete, en otoño de 2026. Aquí también hubo valores más que destacados, con un precio máximo que alcanzó los $90.000.000 por la elección Brangus de la cabaña Los Guasunchos, promediando $72.000.000 dicha categoría”, agregó.

En tanto, se vendieron packs de 5 embriones de las distintas cabañas con valores promedio de $19.500.000.- alcanzando un máximo de $26.500.000, “garantizando un mínimo de dos preñeces, embriones confeccionados de las donantes consagradas de cada cabaña, hembras que los últimos años han obtenido grandes campeonatos en las pistas más importantes de la región, combinadas con los Padres Braford y Brangus más destacado de la actualidad”.

“La verdad es que fue un remate espectacular, con productos muy destacados y más allá de los precios, que fueron sobresalientes, nos pareció un remate muy ágil, con muchas manos en cada lote y mucha puja; eso ratifica el trabajo del Dr. Diego Grané y la inversión en genética que están realizando las cabañas”, expresó Juan Pedro Colombo, a cargo del martillo junto a Hernán Vassallo.

Integrantes de las cabañas ganadoras y de la consignataria Guillermo Billordo

Vía un video, Elvio Colombo, presidente de la firma, agradeció a quienes acompañaron el “Fin de año de la región NEA”, que comparte marco con el Esencial.

A continuación los promedios, máximos y mínimos por categoría:

Vaquillonas preñadas Brangus Premium: 3 a $59.666.666 (50%); máximo $82.000.000 (50%); mínimo $37.000.000 (50%).

Vacas con cría Brangus Premium: 1 a $53.000.000 (50%); máximo, $53.000.000 (50%); mínimo, $53.000.000 (50%).

Terneras Brangus Premium: 7 a $37.285.715 (50%); máximo $105.000.000 (33%); mínimo $22.000.000 (50%).

Elección ternero/Brangus Premium: 2 a $72.000.000 (50%); máximo $90.000.000 (50%); mínimo $54.000.000 (50%).

Embriones Brangus Premium: 5 packs X 5 a $19.500.000; máximo $26.500.000; mínimo $13.500.000.

Vaquillonas preñadas Braford Premium: 1 a $70.000.000 (50%); máximo $70.000.000 (50%); mínimo $70.000.000 (50%).

Vacas con cría Braford Premium: 1 a $55.000.000 (50%); máximo $55.000.000 (50%); mínimo $55.000.000 (50%).

Ternera Braford Premium: 2 a $40.000.000 (50%); máximo $40.000.000 (50%); mínimo $40.000.000 (50%).

Elección ternero/a Braford Premium: 1 a $39.333.333 (50%); máximo $50.000.000 (50%); mínimo $28.000.000 (50%).

Embriones Braford: 5 packs x 5 a $14.750.000; máximo $21.000.000; mínimo $7.500.000.