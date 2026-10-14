“Hasta cubrir las sumas señaladas”: Metalfor enfrenta un nuevo embargo por más de US$700.000 y nuevos reclamos judiciales

Un juez ordenó embargar fondos de Metalfor, la fabricante cordobesa de maquinaria agrícola, por US$702.934, además de $322,1 millones presupuestados para intereses y costas, en una ejecución promovida por AIR SRL. La medida se enmarca en medio de la grave crisis financiera que atraviesa la firma y se agrega a la causa iniciada por el Banco Ciudad y a una demanda de Bibank por casi $87 millones, que también pidió embargos contra la empresa y sus garantes. Los reclamos judiciales se acumulan después de meses de pérdidas millonarias, atrasos bancarios y salariales, despidos y un intento de recortar alrededor del 70% de su personal.

Esta vez, la decisión fue dispuesta por el juez Jorge Silvio Sicoli, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18. Según la documentación judicial, la causa “AIR S.R.L. c/ Metalfor S.A. y otros s/ ejecutivo”, expediente 19123/2026, tramita ante la Secretaría N.º 35 del juzgado. La resolución, cuyo identificador corresponde al 8 de octubre y fue incorporada a una cédula emitida el día siguiente, ordenó intimar al pago del capital reclamado y de la suma calculada provisionalmente para intereses y costas. También estableció un plazo de siete días para que los demandados opongan excepciones.

En el mismo pronunciamiento, Sicoli dispuso: “Trábense los embargos pedidos” sobre los fondos que las codemandadas tengan depositados o que ingresen en las cuentas señaladas en el expediente. La orden alcanza tanto a saldos existentes como a depósitos futuros, “hasta cubrir las sumas señaladas” por el tribunal.

Empleados de Metalfor protestan tras las audiencias laborales Gentileza Agencia Comunas

El magistrado requirió a las entidades bancarias que informen el saldo de las cuentas al momento de recibir los oficios y estableció que los fondos alcanzados por la medida sean transferidos a una cuenta judicial del Banco Ciudad, sucursal Tribunales. Además, dejó bajo responsabilidad de la parte actora el control del monto total retenido: si los embargos superan el límite autorizado, deberá gestionar el levantamiento del excedente dentro del tercer día.

Ante una consulta de LA NACION, fuentes de Metalfor indicaron: “Estamos en permanente diálogo con todos los acreedores siempre de manera muy constructiva. El embargo es un recurso que tienen los mismos para intentar priorizarse frente a otros. La empresa necesita ser ecuánime con todos, teniendo como base la continuidad de la operación. Estamos normalizando producción y entregas y todo eso hay que poner en contexto todos los días”.

Otras causas

A principios de septiembre pasado, el Juzgado Comercial Nº 24 había ordenado el pago de US$98.895,77 de capital, más US$10.000 estimados para intereses y costas, y dispuesto medidas sobre cuentas bancarias o billeteras virtuales de los demandados. Entre los alcanzados figuraban integrantes del directorio de la fabricante.

Las actuaciones posteriores muestran que ese expediente continuó avanzando. El 29 de septiembre, el juez subrogante Gerardo D. Santicchia ordenó trabar el embargo solicitado sobre fondos de titularidad de Metalfor. La decisión corresponde a la misma causa, identificada con el número 14857/2026, que tramita ante la Secretaría N.º 240.

María Rosa Miguel, José Luis Dassie y Eduardo Borri

A principios de este mes, también se libró un oficio al Banco de la Nación Argentina para que embargue fondos existentes o futuros de Metalfor en esa entidad, hasta cubrir US$108.895,77, incluidos los intereses y costas presupuestados.

Otro frente judicial fue abierto por Bibank SA, continuadora del Banco Interfinanzas, que promovió una demanda ejecutiva contra Metalfor como deudora principal y contra Bertotto Boglione SA, Eduardo Alberto Borri y María Rosa Miguel, en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores. La entidad reclama $86.964.686, según un certificado de saldo deudor al 12 de agosto de 2026, más los intereses compensatorios y punitorios posteriores y las costas.

Según sostiene Bibank en su presentación, el reclamo se origina en el incumplimiento de un préstamo comercial por $117 millones, otorgado el 31 de marzo de 2026, con devolución en seis cuotas mensuales. La entidad afirma que Metalfor acumuló dos cuotas vencidas e impagas, lo que motivó la caducidad de los plazos y el requerimiento de pago del saldo exigible. Como antecedente, el escrito menciona una financiación de $300 millones suscripta en julio de 2025, en concepto de prórroga de un préstamo anterior.

En rigor, los reclamos judiciales se inscriben en el deterioro financiero que la empresa ya mostraba desde mediados de este año. En la Central de Deudores del Banco Central, Metalfor registra 1104 cheques rechazados por un total de $8659,1 millones. Además, la compañía había informado ante la CNV pérdidas por $26.484 millones durante el primer semestre de 2026. En el plano laboral, había abierto un Procedimiento Preventivo de Crisis por atrasos salariales y planteado reducir alrededor del 70% de una dotación cercana a 600 trabajadores, propuesta rechazada por el gremio.