Una cifra positiva de cosecha es una noticia para destacar. Esta semana, la Secretaría de Agricultura informó que la cosecha de granos de la campaña agrícola 2025/26 llegó a 171 millones de toneladas, la cifra más alta de la que se tenga registro.

El campo le muestra al país que, como tantas veces lo ha hecho, sigue siendo un pilar clave de la economía. Es bueno recordarlo porque por el veloz crecimiento de las exportaciones petroleras y mineras no pocos observadores y funcionarios ya creen que el agro es una actividad de segundo orden. Para el campo podría ser un alivio en el mediano plazo no ser el único sector que carga sobre sus espaldas con la responsabilidad de generar dólares por exportación de bienes. Esto debería servir para equiparar las cargas del esfuerzo, particularmente las impositivas.

Los especialistas que analizaron esa cifra destacaron que, en buena medida, se alcanzó por el factor climático. Los casi 28 millones de toneladas que se obtuvieron con el trigo son una demostración de ese argumento. En buena medida, las lluvias que cayeron en los momentos justos cortaron un ciclo de sequía que el agro había padecido en años anteriores.

El Gobierno, por supuesto, llevó agua para su molino y consideró que el número récord se logró por las medidas económicas que había adoptado. Se puede conceder que una parte es cierta en términos de baja de los DEX, reducción de la brecha cambiaria, eliminación de los controles para exportar, caídas de los aranceles de fitosanitarios y de las trabas para importar insumos. Esto último es particularmente crucial para el aporte de los fertilizantes.

La parte del argumento que todavía no favorece a la explicación oficial es que aún permanecen distorsiones que afectan la toma de decisiones respecto de los cultivos. Si el área sembrada con soja no crece y aumenta la de girasol y de maíz está claro que buena parte de esa diferencia se explica por el efecto de los Derechos de Exportación que pesan sobre uno u otro cultivo.

En definitiva, lo que refleja esa distorsión es que aquella cifra récord podía ser superada fácilmente si se eliminaran los DEX.

Un reciente trabajo de la Fundación Mediterránea explica que “en los primeros nueve meses de 2026, la retención equivalente total —el porcentaje del precio FOB que el productor deja de percibir como consecuencia de distorsiones comerciales y cambiarias— se ubicó en 23,9% en la soja y en 12,6% en el maíz, frente a 55,5% y 50,7%, respectivamente, en 2023”.

Granos INTA

El informe considera que “si bien los niveles actuales se encuentran entre los más bajos de las últimas dos décadas, las distorsiones remanentes habrían reducido los ingresos de los productores de los cinco principales granos en unos US$4800 millones en lo que va del año”.

Según explicaron los autores del trabajo, Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, “en los últimos tres años se ha reducido significativamente la penalización que enfrentan los productores de granos en la comercialización de su producción. La mayor parte de esta mejora provino de la reducción de la brecha cambiaria, un cambio de alcance general que benefició a todos los sectores exportadores, al que se sumó, desde 2025, la disminución de los derechos de exportación”.

En definitiva, pese a que se mantienen las distorsiones el agro demostró con evidencias concretas que responde con más producción cuando la cancha comienza a ser más pareja.

Esto se vincula con una mejora de la relación insumo-producto: a menor distorsión mayor poder de compra de los granos para invertir en fertilización, fitosanitarios, genética y maquinaria agrícola.

Si a la corrección de las variables macroeconómicas se sumara la mejora de la infraestructura, el salto podría ser mayor todavía. Un informe reciente de la Fundación FADA, indicó que la movilización de una tonelada de granos en la Argentina es 10% más cara que en Brasil y 36% más alta que en los Estados Unidos. Esto, explicó el trabajo, está derivado del bajo uso que se le da al ferrocarril para transportar la cosecha. Al utilizar el modo más caro para los fletes largos, el costo sube. Son distorsiones estructurales para corregir en los próximos años si se quiere seguir dando buenas noticias con el agro.