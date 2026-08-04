Hay 2 millones en su provincia: un gobernador liberó un guanaco atrapado en un alambrado y lo mostró en redes

EL CALAFATE.- Liberar un guanaco atrapado en los alambrados es una insólita acción cada vez más frecuente en las rutas santacruceñas. Ayer fue el gobernador Claudio Vidal, junto a dos policías, quienes a riesgo de recibir alguna patada del animal lograron liberar las patas traseras atrapadas entre los alambres y la nieve. Un informe reciente confirmó que la población cercana del animal en la provincia alcanza los 2 millones de ejemplares.

Rescatar el animal duró poco más de un minuto y el video con la acción fue compartido en las redes sociales del gobernador que se encontraba viajando a Tres Lagos para encabezar el acto central por el aniversario del pueblo de poco menos de 500 personas, ubicado sobre la ruta nacional 40, a 161 km al norte de esta ciudad.

Vidal ayuda a liberar un guanaco atrapado

Mientras los policías de la División Operaciones Rurales inmovilizaron al animal por la parte delantera, Vidal —quien además de ser trabajador petrolero muestra un fuerte apego por la actividad de campo— se encargó de desenredar las patas traseras del animal cuya panza rozaba los alambres de púas. En estos casos, si los animales no son liberados con ayuda humana, terminan desangrados en los alambrados.

Por estos eventos que se repiten, por accidentes en las rutas, por la superpoblación en los campos santacruceños, o bien por las diferentes propuestas para aprovechar al animal como recurso económico, el guanaco es un tema recurrente en la agenda local.

Dos millones de ejemplares

A través de un informe presentado por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina durante la 138a. Exposición Rural de Palermo, se estimó una población cercana a 2 millones de guanacos durante la estación fría (abril-septiembre) y 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), para un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% de la superficie provincial.

El estudio, que actualizó la estimación de abundancia y distribución del guanaco (Lama guanicoe) en la provincia de Santa Cruz, fue realizado en conjunto con investigadores del Conicet a partir de relevamientos terrestres realizados durante 2023.

Nuevos datos sobre la población de guanacos en Santa Cruz Santiago Cicotti AFONA

“El trabajo se enmarca en el convenio de cooperación que ambas instituciones mantienen para fortalecer acciones de conservación, manejo y uso sustentable de especies nativas y ecosistemas naturales, garantizando condiciones de coexistencia con las actividades productivas de la provincia”, detalló un comunicado de prensa emitido por la WCS Argentina.

Según el informe, estas estimaciones tuvieron niveles de incertidumbre acorde con lo esperado para este tipo de estudios (15% para la estación fría y 7% para la cálida). La comparación de estos resultados con la estimación metodológicamente comparable disponible para 2013 resulta consistente con una tendencia de incremento de la población provincial durante la última década, cuya magnitud probablemente difiera entre los distintos paisajes de Santa Cruz.

La WCS Argentina trabajó junto a los equipos técnicos del CAP en el procesamiento y modelado de los datos relevados en terreno durante 2023. Entre otras líneas de trabajo conjunto, ambas instituciones vienen impulsando medidas concretas para reducir puntos de fricción entre la fauna silvestre y la producción, como la colocación de protectores en aguadas para disminuir la competencia por el recurso hídrico.

Mapa de la variación espacial en la abundancia del guanaco. Izquierda: estación fría. Derecha: estación cálida. Estudio realizado por el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz y la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina WCS

“Los resultados de este trabajo constituyen la estimación provincial más actualizada de abundancia de guanaco disponible para Santa Cruz y aportan una base científica robusta para el diseño de estrategias de monitoreo, manejo y conservación de la especie a escala provincial”, detallaron en el informe, en tanto también presentaron mapas estacionales de densidad con una resolución de 4 km² - los primeros de este tipo para la provincia- junto con mapas de incertidumbre que permiten identificar con qué grado de precisión se estimó la abundancia en cada sector del territorio.

“Que las autoridades provinciales hayan invertido en desarrollar este análisis es un paso fundamental para contar con información confiable y actualizada, que hoy es imprescindible para tomar decisiones de manejo y conservación basadas en evidencia”, señaló Andrés Novaro, coautor del informe y director de conservación terrestre de WCS Argentina, organización que trabaja en la conservación y el manejo sustentable del guanaco en la Patagonia desde hace 30 años.

Según dijeron desde las dos instituciones, el estudio incluyó un sólido diseño del trabajo en el campo y aplicó las técnicas más avanzadas de análisis de datos. El relevamiento de 2023 aplicó Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una metodología estandarizada internacionalmente para el monitoreo de poblaciones silvestres, e incorporó ajustes respecto a limitaciones señaladas en estudios previos.

El área de predicción se restringió al rango efectivamente relevado en el terreno, lo que garantiza que los resultados reflejan condiciones observadas y no proyecciones sobre datos no verificados. Esta es la misma metodología utilizada en el relevamiento comparable más reciente disponible para la provincia, correspondiente a 2013, lo que permitió realizar la comparación temporal de manera válida.

El informe se presentó durante la Exposición Rural Consejo Agrario Provincial

El CAP y WCS Argentina coincidieron en la importancia de continuar generando información científica actualizada que permita evaluar la evolución de la población de guanacos en el tiempo y de su distribución, bajo un enfoque metodológico consistente, y avanzar hacia esquemas de manejo que encuentren un punto de equilibrio entre las necesidades de conservación de la fauna nativa y la sustentabilidad de la producción ganadera, permitiendo la recuperación de los pastizales a escala provincial.

“Contar con datos científicos rigurosos y actualizados es fundamental para tomar decisiones informadas y responsables en el territorio. La alianza y el trabajo técnico conjunto con WCS Argentina nos aportan una base de información altamente relevante para avanzar en la dirección correcta: nos brinda las herramientas necesarias para consolidar el Plan de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, garantizando que nuestras acciones resguarden la salud de los pastizales nativos y eviten impactos ambientales negativos, al mismo tiempo que impulsamos un desarrollo con resultados positivos y tangibles en materia social, económica y cultural para Santa Cruz”, destacó Hugo Garay desde el Consejo Agrario Provincial.

El guanaco es un componente clave de la biodiversidad patagónica y un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable. La evidencia de una población consolidada y en crecimiento demuestra que la especie encuentra hoy condiciones óptimas para su desarrollo y conservación en la provincia.