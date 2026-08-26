Hay 400 camiones varados: denuncian el incumplimiento de una conciliación obligatoria en un puerto

Al menos 400 camiones con granos están varados en el puerto de Bahía Blanca, según alertó la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), que en un comunicado denunció un incumplimiento de una conciliación obligatoria por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara). En Urgara respondieron que no rompieron la conciliación obligatoria. Sobre la cantidad de camiones varados dijeron que es un “invento”.

El 19 del actual, tras la amenaza de un paro en medio de una discusión salarial con el sector privado, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria por 15 días. La Cámara había ofrecido un 16% de aumento desde agosto, un ajuste anual del 31,99%—por encima de la inflación proyectada del 30,2%— y una asignación extraordinaria de hasta $359.095 en dos cuotas. El gremio reclamó, dijeron en ese momento, cerrar en un 35,5%.

Denuncian que se incumplió la conciliación obligatoria Captura

En este marco, en un comunicado la CPPC expresó su “profunda preocupación ante la falta de acatamiento” por parte de Urgara “a los términos de la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Disposición DI-2026-1035-APN-DNRYRT#MCH)”. La entidad acotó que presentó una denuncia formal ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Dra. Mara Mentoro, “solicitando la urgente intervención de la autoridad de aplicación y la aplicación de las sanciones correspondientes por la ruptura de la paz social”.

De acuerdo a la cámara empresaria, hay una “situación crítica” en Bahía Blanca, con más de 400 camiones afectados. “La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”, señaló.

“La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca", dijo la cámara sectorial Archivo

Agregó: “Aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable (enmarcada en el régimen 24x365 según el art. 24 del CCT 639/2011) que garantiza la fluidez del comercio exterior y refuerza de manera significativa el salario del trabajador. Asimismo, la negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores desarticula la logística de recepción”.

En tanto, desde Urgara indicaron: “No se rompió la conciliación obligatoria. Los que la están rompiendo son ellos amenazando a los trabajadores que tienen los francos disponibles para que vayan a trabajar, con la amenaza de sacarles las vacaciones”.

Para la CPPC, en tanto, por estas “medidas encubiertas de fuerza” hay más de 400 camiones varados y “gravemente demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca”.

📢LA @camara_puertos DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA POR PARTE DE URGARA Y ADVIERTE POR GRAVES PERJUICIOS EN EL PUERTO DE BAHÍA BLANCA pic.twitter.com/BgNdfGHtVF — Camara Puertos Priva (@camara_puertos) August 25, 2026

En el comunicado la organización señaló: “Respecto del conflicto salarial, la Cámara de Puertos Privados Comerciales reitera que en la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria ha presentado una oferta económica superadora y por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), (enero-diciembre de 2026) del 31,99%, cifra que supera la inflación anual proyectada por el Gobierno Nacional y los organismos técnicos (30,20%) y el otorgamiento de una suma extraordinaria (equivalente a $359.095 para la 3ª categoría y proporcional para las restantes), ofreciendo su cancelación acelerada en tan solo dos cuotas consecutivas a partir de agosto”.

Bahía Blanca es un importante puerto de exportación Gentileza LDC

Luego concluyó: “A pesar del esfuerzo del sector privado por resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, la entidad gremial ha optado por desatender la intimación oficial a prestar servicios en forma normal y habitual”.