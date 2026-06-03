“Hay desesperación”: advierten que hace seis meses los empleados de una empresa láctea no cobran

SANTA FE.- A seis meses de iniciado el conflicto, el caso de Lácteos Verónica, que posee tres plantas industriales en esta provincia, se torna cada vez más complicado. En la firma no respondieron diversas consultas realizadas.

Mientras no se sabe si la firma recibió alguna oferta concreta de compra, desde el gobierno santafecino se apura alguna definición ante la situación en la firma. En rigor, desde el sector gremial se insiste que los empleados no trabajan porque no hay nada para hacer ni tampoco cobran sus salarios.

Las tres plantas de la empresa en esta provincia (Totoras, Lehmann y Suardi) llevan un poco más de un semestre paralizadas: los 700 empleados no cobran hace medio año.

“Hoy puedo asegurar que hay desesperación en el grupo de trabajadores de Verónica. Es que no perciben ningún dinero, siguen aguardando una resolución al conflicto pero esto no sucede. Lo peor es que, fuera de Verónica, tampoco hay trabajo para nadie”, resumió la situación laboral el responsable de la Asociación Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), sede Rafaela, Domingo Possetto, en diálogo con LA NACION.

El mes pasado, hubo varias reuniones entre intendentes de las localidades afectadas por el conflicto de Verónica, junto a los senadores provinciales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Alcides Calvo (Castellanos). De la mesa de trabajo también participaron el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, el secretario de Lechería, Carlos De Lorenzi, así como representantes de los productores afectados y equipos de abogados.

"Hay desesperación", dicen en el gremio

El encuentro, que sumó a más de 30 participantes, dejó definiciones contundentes sobre posibles pasos judiciales a seguir frente a la paralización de las plantas de la firma. Los participantes coincidieron en que existen elementos suficientes para avanzar en la justicia penal. Así, todo gira en el pedido que se investigue si hubo vaciamiento empresarial, ante lo cual se solicitó acceso a la información de todos los traspasos y movimientos financieros de la firma.

Según se conoce, las tres fábricas de Verónica, todas en Santa Fe, están inactivas desde diciembre y la familia Espiñeira todavía no toma una decisión respecto a cuál será el futuro de la empresa.

Leandro Gastaldi, intendente de Suardi, ciudad de 7000 habitantes donde está instalada una de las empresas del grupo lácteo, recordó que más allá de los intentos por encontrar una solución al problema de Verónica, “siempre hubo negativa de la familia Espiñeira y sus socios por resolver estas cuestiones. La deuda es muy elevada. Por ejemplo, lo que la empresa adeuda a los transportistas alcanza el valor de la planta de Suardi. A productores de esta zona les debe $900 millones. Y hay otros rubros que también suman”, agregó.

Los empleados volverán a marchar

Por último, con el propósito de mantener el reclamo, los trabajadores de la láctea retomarán el próximo viernes 5 las protestas para poder visibilizar su situación. Será con una marcha, a partir de las 10, a la delegación de la Secretaría de Trabajo provincial en la ciudad de Rafaela, de la cual participarán los empleados, sus familias, vecinos de Lehmann y las otras localidades y comerciantes.

La empresa, fundada en 1923 y que supo procesar más de un millón de litros de leche diarios en sus mejores tiempos, acumula hoy cinco meses de parálisis en sus plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe.

Producía quesos, manteca, leche en polvo. Exportaba a Argelia, a mercados de África y Medio Oriente. Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas al exterior sumaron más de US$102 millones. En el sector se preguntan cómo la empresa llegó a este estado de no poder pagar salarios. La producción cayó de los 700.000 litros diarios de los mejores tiempos a menos de 200.000 litros antes del colapso.