Compiten grandes grupos: se largó la carrera por una planta y reconocidas marcas que fueron de SanCor

La quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), decretada por la Justicia a fines del año pasado, abrió una nueva etapa para una de las plantas más emblemáticas de la industria láctea argentina. Ubicada en Arenaza, partido bonaerense de Lincoln, la fábrica donde se elaboraban marcas históricas como SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy, Sublime y Vida, y Sancorito se convirtió en objeto de interés para varios jugadores del sector, que ya comenzaron a posicionarse para participar de una eventual adquisición. Según pudo saber LA NACION de fuentes vinculadas a la actividad, entre las empresas interesadas aparecen García Hermanos Agroindustrial SRL, dueña de Tregar. Además estarían la láctea Punta del Agua; el Grupo Elcor —propietario de la marca Tonadita— y Adecoagro, entre otros grupos que siguen de cerca el proceso.

La planta pertenecía a ARSA, compañía controlada por accionistas de Vicentin Family Group y gerenciada —con opción de compra— por la empresa venezolana Maralac. Allí se producían algunas de las marcas más reconocidas que años atrás habían sido adquiridas a SanCor por parte de ARSA.

La historia de la empresa terminó abruptamente cuando fracasó el proceso de reestructuración que venía atravesando. Fue entonces cuando el juez Federico Güerri, subrogante del Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, resolvió el 31 de octubre pasado declarar la quiebra de la compañía, ordenar la liquidación de los activos y disponer el cierre definitivo de las instalaciones que ocurrió meses después. En febrero, ARSA cerró definitivamente sus instalaciones en esa localidad bonaerense y en la planta en la ciudad cordobesa de Monte Cristo.

La decisión dejó en suspenso el futuro de una planta con fuerte presencia en el mercado de yogures y postres refrigerados y que supo emplear a unas 180 personas. Ahora, el escenario cambió por completo. “Hay varios jugadores interesados; es un proceso que está bueno”, señalaron fuentes del sector consultadas por LA NACION.

La planta de ARSA, en Arenaza, provincia de Buenos Aires se cerró definitivamente en febrero pasado

Según explicaron, la industria láctea atraviesa un momento de reconfiguración que está impulsando movimientos empresariales y nuevas inversiones. “Hay bastante interés de varias empresas nacionales y extranjeras en ampliarse y, puntualmente, con las plantas de SanCor hay varias compañías interesadas. Cuatro son argentinas y una extranjera que están disputándose las plantas”, agregaron.

En ese contexto, la fábrica de Arenaza aparece como uno de los activos más atractivos. “Tregar es una de las que disputa la planta de Arenaza, pero también están Grupo Elcor, Punta del Agua, Adecoagro, entre otros”, detallaron las fuentes.

La disputa por Arenaza se da además en un contexto de transformación dentro de la industria láctea argentina Gentleza arsa

Más allá de los nombres que comenzaron a circular, en la actividad consideraron que difícilmente una sola empresa termine quedándose con todos los activos que alguna vez integraron el entramado industrial de SanCor. “No se las va a quedar una sola empresa, sino que más bien se van a dividir, lo que también está bueno”, indicaron.

La expectativa en el sector es que el proceso permita reactivar instalaciones que durante años permanecieron con bajos niveles de actividad o directamente paralizadas. “SanCor pudo terminar con ese estado vegetativo eterno que tuvo y, claramente, cuando aparecieron interesados es cuando el juez decidió liquidar la empresa para que se pueda vender”, sostuvieron en relación a la quiebra que lleva, en tanto, otro magistrado.

La disputa por Arenaza se da además en un contexto de transformación dentro de la industria láctea argentina. De acuerdo con el ranking 2024/2025 elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Punta de Agua procesa unos 1,3 millones de litros diarios; mientras que Adecoagro, que compró dos plantas a SanCor, con 936.078 litros por día. Tregar, en tanto, aparece con 868.111 litros diarios. Por delante se ubicaban Saputo, Mastellone Hermanos (La Serenísima), Savencia Argentina.

Para Alejandro Sammartino, especialista en el sector lácteo, el fenómeno responde a un proceso más amplio de reorganización empresarial. “La dinámica actual de la industria láctea en la Argentina expone un giro previsible y necesario en su estructura”, afirmó.

A su entender, la menor intervención estatal y una mayor apertura económica están agilizando cambios que se venían gestando desde hace tiempo. “Sin duda, la transición desde un modelo de fuerte intervencionismo hacia un escenario de desregulación y menores trabas al comercio está acelerando la concentración de plantas”, señaló.

El especialista consideró que las compañías con mayores dificultades financieras tendrán cada vez más problemas para sostenerse. “Las empresas con balances desfinanciados o estructuras ineficientes darán paso a la consolidación de jugadores con mayor espalda de capital”, indicó. Sin embargo, destacó que existe un aspecto positivo detrás de este proceso. “La verdadera buena noticia radica en la vigencia del interés internacional”, sostuvo.

Para Sammartino, la aparición de potenciales compradores demuestra que el negocio lácteo argentino sigue despertando expectativas. “El desembarco de capitales globales demuestra que el mundo ve a la Argentina como un proveedor estratégico y altamente competitivo”, afirmó.

Bajo esta lógica, la concentración no necesariamente implica una retracción de la actividad. “No debe leerse como un repliegue, sino como la plataforma de escala que el sector necesita para abastecer de manera eficiente tanto el consumo regional como las demandas globales”, concluyó.

En este escenario, avanza el proceso judicial y se define el mecanismo de venta de los activos de ARSA, entre ellos la planta de Arenaza. Consultado por LA NACION, Ramiro García, uno de los dueños de Tregar, prefirió no hacer declaraciones sobre que la empresa haya pedido autorización para revisar la planta industrial que tenía esa firma. “No estoy autorizado a dar información. Ni estoy en capacidad para dar información”, dijo.