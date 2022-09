“Hot Sale”: la ocurrente comparación de un productor por el dólar soja

Después de que el Gobierno confirmara el tipo de cambio diferencial para la soja a $200, distintos productores agropecuarios y analistas de mercado decidieron volcarse a las redes sociales para explicar en qué condiciones los encuentra la medida que estará vigente hasta fin de mes.

Uno de ellos fue Esteban Motta, un productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, quien publicó un video en las redes sociales para explicar, a quiénes, en realidad, le es funcional el dólar soja a $200 a esta altura del año. “Señor presidente [Alberto Fernández], ¿cómo anda? Este es un video para usted y para Sergio Massa. Ayer, [por el domingo] anunciaron medidas para los productores agropecuarios, 25 días. Durante 25 días, los productores vamos a tener condiciones diferenciales para comercializar lo que nos queda de soja que cosechamos hace un par de meses, al que le queda”, dijo en tono sarcástico al comienzo del video.

Un productor agropecuario comparó el dólar soja con el Hot Sale

“Los productores más chicos seguros ya se jodieron, el más chico que menos espalda tiene es el que más se jode, agarrarán este beneficio algunos exportadores y productores con un poco más de espalda. Igual, lo pensarán dos veces porque estamos en un país bastante inestable, pero el mensaje es que nos invitan al casino, a la timba”, lanzó Motta.

En el primer día de implementación de la medida, según adelantó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, en declaraciones radiales, “los productores vendieron casi un millón de toneladas”, una cifra récord. Hoy, en tanto, los exportadores señalaron que se comercializaron 750.000 toneladas. “En la Argentina no importa producir y no tenemos claridad para producir. Estamos esperando que llueva para poder sembrar, y no sabemos en qué condiciones vamos a sembrar, en qué condiciones fiscales o comerciales vamos a poder cosechar y vender”, extendió.

Por último, especificó Motta que el mensaje con el que se quedan los productores agropecuarios después de la publicación de esta medida, implicaría un cambio en la toma de decisiones a futuro en los granos. “El mensaje que nos da el superministro Massa es que para el año que viene retengamos todo lo que podamos, porque en algún momento va a llegar en Green Day, [es decir] el Hot Sale del campo para poder vender en mejores condiciones por 25 días”, sintetizó.

La intención del productor con el video, dijo a LA NACION, es plantear que esta medida se tiene que sostener en el tiempo para darle previsibilidad a los productores y flujo de dólares permanentes al Gobierno y, obviamente, de esta forma habría mejores beneficios. “Con esto, si dura 25 días, el productor sabe que si faltan dólares, el Gobierno va a abrir, entonces el productor va a tratar de guardar y retener todo lo que pueda esperando el momento en el que el Gobierno abra. Lo cual es una locura para el productor y para el Gobierno”, sintetizó.