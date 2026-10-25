Hugo Lattanzi, productor que invirtió en un campo en Río Negro: “Siempre vi a la zona con mucho potencial”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Nacido en Río Gallegos en 1982, la vida de Hugo Lattanzi transcurre entre el sudeste cordobés (actualmente vive en Camilo Aldao) y Norpatagonia. Con un padre vinculado a la actividad petrolera y una tradición agropecuaria heredada de su abuelo en Córdoba, Lattanzi afianzó desde joven su vocación por la agronomía.

Su familia mantiene un fuerte lazo con la región patagónica: su madre reside en Neuquén, su hermano trabaja en telecomunicaciones ligadas al sector petrolero y su hermana es profesora de música en General Roca. Mientras cursaba la carrera de ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba y manejaba 400 hectáreas en Camilo Aldao, en plena zona núcleo agrícola, la materia Hidrología despertó su curiosidad sobre los valles patagónicos.

Tras visitar el INTA Alto Valle y recorrer la zona en 2009 y 2010 en trabajos junto a otros profesionales, confirmó el enorme potencial de los cultivos estivales bajo riego en Norpatagonia. Finalmente, en 2024 concretó la compra de un establecimiento de 100 hectáreas en Lamarque, en el Valle Medio de Río Negro, favorecido por una relación del costo de la tierra donde una hectárea en Córdoba equivalía a tres en suelo rionegrino. Una suerte de “Tierra prometida” para producir.

“Siempre vi a la zona con mucho potencial. Conocía el Alto Valle por mi familia y luego trabajando con otros ingenieros agrónomos, como Hugo Ghío, que fue pionero en apostar por el sur. Desde 2009 estuve mirando campos en la zona, buscándole la vuelta hasta terminar invirtiendo hace dos años”, cuenta Lattanzi a LA NACION.

Según detalla el ingeniero agrónomo, el atractivo del Valle Medio para la producción de granos radica en sus condiciones ambientales únicas. Por un lado, la alta heliofanía y las noches frescas: una radiación solar excepcional combinada con amplitudes térmicas que favorecen el llenado de grano en el maíz.

Por otro lado, la seguridad hídrica que ofrece la zona. La disponibilidad de agua de calidad garantizada por el río Negro mediante riego por manto elimina el riesgo de sequía recurrente en la pampa húmeda. Finalmente, destaca que Río Negro presenta un marcado déficit de maíz grano para su incipiente sector ganadero.

Planificación

Lattanzi asegura que el desembarco en Lamarque se planificó de forma gradual. Durante los primeros dos años, el predio se alquiló a un ingeniero agrónomo local para avanzar en la adecuación de lotes, el lavado de suelos salinos en sectores bajos y la siembra inicial de maíz.

Ensayo de híbridos de maíz bajo riego en Cervantes, Río Negro, donde se evaluaron materiales comerciales

En la primera cosecha se lograron rendimientos sobresalientes de 125 quintales por hectárea (qq/ha) de grano seco empleando híbridos de semillas YPF Agro e Illinois.

Tras ese debut positivo, Lattanzi decidió encarar la producción de forma directa, adquiriendo e incorporando maquinaria propia (tractores, sembradoras y discos). Actualmente –2026 es el tercer año con siembra de maíz consecutiva en su campo– trabaja sobre unas 60 hectáreas efectivas, realizando relevamientos topográficos y reacondicionando canales para poner en producción entre 70 y 80 hectáreas una vez completada la nivelación del terreno.

Los estudios en el Valle Medio indican que la región posee un potencial productivo máximo de hasta 190 qq/ha bajo riego optimizado. El objetivo de Lattanzi es estabilizar rendimientos promedios superiores a los 120/140 qq/ha ajustando densidad, fecha de siembra y fertilización.

En la primera cosecha se lograron rendimientos sobresalientes de 125 quintales por hectárea de grano seco Gentileza

Con la meta de acortar la diferencia entre el rinde actual y el techo biológico del ambiente, Lattanzi ha promovido extender a Río Negro el Proyecto Brechas –iniciativa global de la Universidad de Nebraska adaptada localmente por Pioneer– para medir y optimizar la eficiencia técnica y económica de los cultivos bajo riego por manto en la Patagonia.

Si bien el proyecto se enfoca actualmente en maíz, el plan de Lattanzi apunta a una diversificación de cultivos y esquema mixto. Además de incorporar alfalfa, cebolla y verdeos de invierno, la intención es replicar en Río Negro el esquema de recría bovina a pasto bajo Pastoreo Racional Voisin (PRV) que utiliza en Córdoba, optimizando el uso de forraje con aguadas por lote y pastoreos de corta duración.

El objetivo es poner en producción entre 70 y 80 hectáreas una vez completada la nivelación del terreno Gentileza

Con resultados que confirman la viabilidad técnica y económica del proyecto, Lattanzi continúa evaluando nuevas inversiones en campos del Valle Medio, consolidando a la región como un polo emergente para la agricultura bajo riego. Como él, son muchos los jugadores fuertes que están desembarcando en Río Negro gracias al potencial de la zona.