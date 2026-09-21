Impacto global. Impulsarán con IA un supercultivo resistente a condiciones climáticas extremas: “Revolucionar la agricultura”

En medio del creciente desafío que representan el clima y el mismo desarrollo de la producción agrícola, se conoció hoy una noticia que apunta a utilizar la tecnología para atender esos frentes.

En un comunicado global, Vylor, una empresa de semillas y genética que se escindirá de Corteva el 1 de octubre de 2026, y Rainbow Crops, una empresa escindida de VIB con sede en Bélgica, dieron a conocer una colaboración para impulsar nuevas características del maíz utilizando inteligencia artificial (IA) y edición genética multiplex. Se trata de un avance que permite a los científicos editar varios genes en una célula simultáneamente, según se destacó.

“Mediante esta colaboración, ambas empresas utilizarán la tecnología Trait Foundry de Rainbow Crops, basada en inteligencia artificial, para acelerar el desarrollo de híbridos de maíz más resistentes a condiciones climáticas extremas, como el calor, la sequía y las inundaciones. La plataforma de Rainbow Crops complementará la experiencia líder en edición genética de Vylor”, informaron.

Para recordar, Corteva se dividirá en la nueva Corteva que será para protección de cultivos y Vylor, enfocada en semillas. En tanto, Rainbow Crops desarrolla variedades de cultivos resistentes al cambio climático y de alto rendimiento mediante su plataforma patentada Trait Foundry, se indicó. Integra la edición genómica multiplex, la inteligencia artificial, el mejoramiento genético de precisión y la fenotipificación automatizada.

El maíz y otros cultivos enfrentan cada vez más los desafíos del clima Corteva

“Las empresas esperan que esta colaboración genere características agronómicas complejas que permitan un uso más eficiente de los insumos y, en última instancia, aumenten el rendimiento para mejorar la rentabilidad de los agricultores”, se señaló.

En este marco, según Mat Muller, quien dirigirá Vylor Edge, la plataforma de inversión de Vylor, la capacidad de edición genética de Rainbow Crops permitirá realizar cientos de ediciones genéticas simultáneamente. “La edición genómica está llamada a revolucionar la agricultura mediante la creación de plantas capaces de resistir desafíos críticos, como enfermedades y condiciones climáticas extremas. Esta alianza consolida aún más el liderazgo de Vylor en esta ciencia emergente, aprovechando la tecnología patentada y de vanguardia de Rainbow Crops”, indicó.

Mat Muller: “La edición genómica está llamada a revolucionar la agricultura mediante la creación de plantas capaces de resistir desafíos críticos, como enfermedades y condiciones climáticas extremas"

Según se detalló, Trait Foundry combina inteligencia artificial, edición genómica multiplex, mejoramiento genético de precisión y fenotipado automatizado (medición de alto rendimiento de las características de las plantas) para diseñar, generar y validar genética de cultivos mejorada de forma más rápida y precisa que con los métodos de mejoramiento tradicionales. Explicaron que la plataforma está diseñada para abordar “rasgos controlados por múltiples genes que interactúan entre sí, como la tolerancia a la sequía y el vigor de las plantas”.

“Nuestro trabajo inicial con el maíz ha sido una prueba de fuego para Rainbow Crops y ha demostrado el potencial de nuestra plataforma Trait Foundry para acelerar el desarrollo de rasgos complejos”, dijo Giacomo Bastianelli, director ejecutivo y cofundador de la empresa.

Corteva, que tiene la plataforma de inversión Corteva Catalyst, participó en la ronda de financiación inicial de Rainbow Crops, que cerró por valor de 9,7 millones de euros. Se indicó que esta inversión pasará a formar parte de la cartera de Vylor Edge.