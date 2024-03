Escuchar

Luego de que trascendiera el listado de los productos de la canasta básica cuyos importadores tendrán facilidades fiscales a la hora de ingresar los alimentos al país, los empresarios están a la expectativa de la letra chica de la normativa del Banco Central [BCRA], AFIP y la Secretaría de Comercio. Los proveedores en el exterior esperan, en tanto, que se mejore el flujo de pagos que hoy les permite recibir el 25% de los desembolsos cada 30 días: todavía hay una deuda por bananas recibidas a fin de diciembre último. La Argentina lleva importadas en lo que va del año 79.980 toneladas de esta fruta de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.

El Banco Central va a definir en las próximas horas las condiciones de acceso al mercado, pero las posiciones arancelarias a los beneficiarios los va a fijar Comercio. Según aclararon desde esa entidad ante una consulta de LA NACION, los plazos de pago por los productos que ya ingresaron al país no se modificarán, por lo que los beneficios serán para las nuevas importaciones.

Juan Carlos Portela, un importador de bananas, dijo que “las limitaciones para el pago a proveedores trajeron innumerables inconvenientes” en el sector. “Es muy difícil satisfacer a nuestros proveedores si no les pagamos y esto es lo que ha ocurrido. El nuevo sistema de pagar en cuatro cuotas mensuales de 25% cada cuota fue algo que todavía lo estamos sufriendo y nos genera muchos problemas con nuestros proveedores-acreedores”, precisó.

En lo que va del año la Argentina lleva importadas 79.980 toneladas de bananas de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia

El empresario, que lleva más de 30 años en el rubro, sostuvo que si lo anunciado hasta ahora se concreta, vendría a solucionar este problema, ya que, 30 días es un plazo que casi todos están dispuestos a aceptar, más no así el sistema de las cuatro cuotas. “Imaginarás que todos los que estamos en este negocio estamos agrandando las deudas con el exterior y, a su vez, acumulando dinero en las cuentas bancarias a la espera de poder darle el destino definitivo que no es otra cosa que el pago al exterior”, señaló.

A través de esta iniciativa, el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal. Pasarán de un esquema de pago en cuatro cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días. Además, se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

“Lo de Ganancias e IVA es una gran ayuda financiera que morigera el sistema morboso de pagos a cuenta que en realidad terminan siendo una carga impositiva más alterando la esencia del negocio”, advirtió Portela.

En lo que va del año la Argentina lleva importadas 79.980 toneladas de bananas de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia, un 24,91% menos que en los primeros tres meses del 2023, según los datos registrados en el Senasa. Las paltas que ingresaron al país ascienden a 3808 toneladas: vinieron desde Chile, Brasil, México, Perú y Colombia. Esto representó un 27,09% por debajo del mismo periodo del año anterior. En tanto, hasta ahora se importaron 8198 toneladas entre arroz con cáscara y sin cáscara, otro de los productos en lista.

En lo que va del año ingresaron al país 17.477 toneladas de manzanas desde Chile

Entre otras frutas de estación, ingresaron al país 17.477 toneladas de manzanas desde Chile. Además, llegaron otras 23.209 toneladas de uva desde Brasil y Chile, según los registros oficiales.

En la Cámara Argentina de Bananas y Afines (Camabana) explicaron que, si bien la medida aún no está vigente, es positiva. “[Esto] veníamos planteándoselo a la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. El planteo de las cuatro cuotas para productos perecederos es inviable, por esta razón muchos importadores han tenido que salir del MULC [Mercado Único Libre de Cambio] con alternativas de pago como CCL [Contado Con Liqui] o sesión de facturas, donde el tipo de cambio quedaba muy por arriba del oficial”, dijo Juan Iastra, presidente de esa entidad.

Iastra resaltó que muchos de los empresarios de frutas y servicios son empresas medianas y chicas que no tienen la capacidad financiera para afrontar cuatro cuotas de pago, siendo la primera a 30 días de nacionalizada la fruta. “Esta medida debería regularizar la oferta de fruta en el mercado”, acotó.

Deuda

Hasta finales del año pasado, la Argentina tenía una deuda con los países proveedores de bananas que ascendía a los US$23 millones; cada semana esa deuda aumenta US$2 millones por cada nación. En ese sentido, los proveedores de Paraguay y Bolivia con los que la Argentina todavía tiene una deuda pendiente desconocen el mecanismo a aplicar para el compromiso de pago. Además, sus clientes en la Argentina les dicen que esperan que se abra el cepo para normalizar los pagos del Gobierno anterior. Por lo que envían al país hoy reciben el 25% cada 30 días.

El año pasado hubo protestas en La Paz, Bolivia, por exportaciones hacia la Argentina que no fueron pagadas

“No sabemos si va a estar aplicado a la norma anterior y lo nuevo a 30 días. Es todo muy incierto, pero de nuestro lado lo tomamos con mucha esperanza y optimismo la noticia. Esto haría indefectiblemente que el trabajo mejore. Se trata de una medida acertada y beneficiosa, no solo para los importadores, sino los exportadores y consumidores que van a poder tener un producto que no carga con la incertidumbre del mercado o del tipo de cambio, que muchas veces se obliga a cargar al precio final al importador y no carga con un costo de financiación al que tiene que incurrir un exportador para sostener un crédito de 120 días”, precisó Matías Fanego, presidente de la Cámara Paraguaya del Banano y Piña (Capabap).

Mientras tanto, los operadores del Mercado Central recordaron que banana y palta ya se importan. Sin embargo, algunos ya comenzaron a plantearse la duda de que este último producto “se quiera importar” por una cuestión de la demanda del mercado. “El precio está muy bajo y hay sobreoferta. Después de esta medida va a entrar lo normal o lo que se quiera importar, nada más”, resumieron algunos operadores.