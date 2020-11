Impuesto a las grandes fortunas. Los argumentos de la Sociedad Rural Argentina para rechazarlo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, cuestionó hoy el proyecto oficial de "Aporte Solidario y Extraordinario" que se tratará mañana en una sesión especial de Diputados, y en una entrevista con LN+ dijo: "Es un impuesto más, se lo quiere presentar como una contribución de los más ricos, pero sabemos lo que pasa con todos esos gravámenes únicos, se quedan para siempre".

La iniciativa oficial propone aplicar alícuotas progresivas de entre el 2 al 3,5% a partir de los patrimonios superiores a los $200 millones. Desde el sector empresarial, así como desde el sector del agro, que rechazan la medida, indican que es un impuesto "confiscatorio".

Pelegrina explicó en el ciclo de Eleonora Cole, PM, que "como está concebido" el campo "ya pagó por lo que allí se pide porque los activos están de alguna manera alcanzados por los bienes personales, entonces los toma, pero no los mínimos no imponibles de manera que entra todo el paquete tecnológico, de inversión, además de los campos, las haciendas, las maquinarias".

Además, advirtió que "no entran las deudas", por lo que con la iniciativa "no se compensan". Así expresó: "Verdaderamente es un dislate tan grande que va a llevar a un nivel confiscatorio al sistema impositivo argentino".

Por otra parte, señaló que el pago de ese impuesto "va a afectar los bienes de producción porque va a haber que malvenderlas" y dijo que todo eso sería "para hacer frente a un impuesto que no genera mayor producción" y argumentó: "Su fin no se orienta a la pandemia, sino a otras cuestiones que me parece no tienen justificación, como vaca muerta".

"Presión tributaria récord"

Pelegrina aseguró que el campo sufre una presión tributaria récord. "Argentina paga 170 impuestos en total, pero la recaudación se da por algunos pocos menos", dijo y señaló que los productores agropecuarios pagan impuestos "en todos los niveles".

El presidente de la SRA explicó que a nivel municipal pagan tasas por reparación de caminos; "es una contraprestación que debiera darnos el municipio, pero eso no sucede, es algo como el impuesto al viento, que financia la estructura pero va sobre los ingresos", comentó.

A nivel provincial, dijo que pagan "el más duro, el impuesto a la tierra", así como el de ingresos brutos que es muy regresivo", y ejemplificó: "el 12% del precio de la carne, solo se puede explicar solamente por cómo escalan los impuestos brutos, del precio de los alimentos, el 50'% son impuestos".

En tanto, a nivel nacional, además de ganancias y bienes personales, Pelegrina dijo que "el productor agropecuario paga los derechos de exportación" y que eso significa "la mayor discriminación" porque "es pedir permiso y pagar para exportar en un país que lo que necesita es exportar". En ese caso, dijo que el sector de la soja paga el 33% de impuestos.

Para finalizar, concluyó: "Si un argentino paga el 60% de carga promedio de impuestos, el productor agropecuario paga ese 60 más los derechos de exportación y no se puede producir así".

