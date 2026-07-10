Indicadores: una medición mostró que ocho economías regionales siguen en crisis

Las economías regionales continúan en un escenario complejo. El último Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro mostró que ocho de las 19 actividades analizadas permanecen en rojo, mientras que siete se ubicaron en amarillo y solo cuatro lograron mantenerse en verde. La situación, destacaron, refleja que los problemas de rentabilidad siguen siendo el principal desafío para buena parte de las producciones del interior.

El informe, correspondiente a la evolución de abril pasado, registró una leve mejora respecto de la medición anterior: la papa dejó la categoría roja y pasó a amarillo gracias a una recuperación de los precios recibidos por los productores. Sin embargo, el resto de las actividades no mostró cambios significativos y el mapa productivo continúa dominado por las producciones con dificultades económicas.

El indicador de Coninagro evalúa tres componentes: el negocio —que contempla la relación entre precios y costos—, el productivo —que analiza la evolución del área sembrada, el stock y los niveles de producción— y el mercado, donde se consideran las exportaciones, las importaciones y el consumo interno.

Según mencionaron, entre las actividades en rojo permanecen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca. En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: “Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades”, agregaron.

El algodón es uno de los productos complicados

En tanto que las actividades en verde incluyen bovinos, ovinos, granos y miel. En esa línea, destacaron que en todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.

Las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Estos sectores presentaron señales mixtas, según mencionaron, con precios que “no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”.

Entre los casos más comprometidos se destaca la vitivinicultura, que registró indicadores en rojo en más del 72% de los meses analizados. Le siguen la actividad lechera, arrocera y citrícola, con el 64%.

El Semáforo de Economías Regionales registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo

En contraste, mencionaron que algunas actividades mostraron trayectorias más favorables. Las carnes bovinas, porcina y aviar se ubicaron en verde en una proporción significativa de los meses relevados (49% en bovinos y porcinos 47%, y 41% en aves). A este grupo también se suman la producción manisera (38%) y el complejo granario (47%), mostrando un mejor desempeño en el período desde que se elabora el relevamiento.

La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en color rojo, desde enero de 2023 hasta el presente relevamiento correspondiente a mayo de 2026, lo que representa más de tres años continuos en situación crítica. Por su parte, la actividad yerbatera registra 26 meses consecutivos en rojo, desde abril de 2024, reflejando más de dos años de deterioro sostenido en sus indicadores.

La leche en polvo en amarillo dentro del semáforo pics five

En la entidad recordaron que en los primeros cinco meses de 2026, las actividades relevadas exportaron por US$26.183 millones, lo que representa un incremento del 21% respecto del mismo período de 2025 (US$21.606 millones) y un aumento del 36% en comparación con el promedio de los últimos diez años para igual período (US$ 19.273 millones).

Dentro del ranking exportador, el principal protagonista volvió a ser el complejo granario (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), que concentró US$20.609 millones, equivalentes al 79% del total exportado. Dentro de este complejo, la soja explicó el 48% del valor (US$9914 millones), seguida por el maíz con el 19,5% (US$ 4.011 millones) y el trigo con US$2888 millones (14%). El girasol y la cebada aportaron el 11,6% y el 6%. En segundo lugar se ubicó la cadena bovina, con exportaciones por US$2323 millones, equivalentes al 7,6% del total. Más atrás se posicionaron la lechería, con US$727 millones, y la actividad manicera, con US$548 millones. La composición del ranking exportador se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior.

Entre los sectores con mayor crecimiento exportador se destacó el arroz, cuyas ventas externas alcanzaron US$230 millones, un 115% por encima de su promedio histórico (US$107 millones) y en niveles similares a los registrados en igual período de 2025 (US$223 millones). En segundo lugar se ubicó la actividad apícola, con exportaciones por US$165 millones, un 87% superiores a su promedio histórico (US$88 millones). Le siguió la actividad tabacalera, que acumuló exportaciones por US$204 millones, registrando un incremento del 74% respecto de la media de la última década.

Las exportaciones de carne aviar también mostró signos de alerta Gza. Secretaría de Agricultura

La actividad aviar evidenció la mayor contracción, con exportaciones por US$46 millones, similares a las acumuladas el año anterior (US$36 millones), un 69% por debajo de su promedio histórico para el período (US$146 millones). La actividad forestal con exportaciones por US$81 millones, se encuentra 14% por debajo de las exportaciones acumuladas en los primeros cinco meses de los últimos diez años (US$94 millones), y por último la actividad vitivinícola donde acumulo exportaciones por US$357 millones, 5% por debajo del promedio histórico del cuatrimestre (US$374 millones).