Una señal de Milei al campo volvió a abrir la expectativa por la baja de las retenciones

El presidente Javier Milei volvió a enviar una señal al campo en la antesala de la Exposición Rural de Palermo, donde existe expectativa por un eventual anuncio para el sector. Durante el acto por el 210° aniversario de la Independencia, realizado en Tucumán, el mandatario ratificó que la eliminación de las retenciones continúa siendo uno de los objetivos centrales de su administración, aunque aclaró que el avance dependerá de la consolidación del equilibrio de las cuentas públicas.

"Las retenciones al campo despojaron al interior productivo de todo su potencial durante décadas, y cuya eliminación es una de nuestras principales prioridades en la medida que el superávit lo permita“, afirmó el Presidente durante el tramo final de su discurso, en el que repasó las principales reformas económicas impulsadas por su gestión.

La referencia llega en un momento en que las entidades rurales y la cadena exportadora aguardan definiciones oficiales de cara a la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo, prevista para fines de julio, escenario donde históricamente los gobiernos anuncian medidas vinculadas con la política agropecuaria.

Desde el inicio de su gestión, Milei definió a los derechos de exportación como un impuesto “distorsivo” y prometió eliminarlos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades aclaró que ese proceso sería gradual y estaría sujeto a la consolidación del superávit fiscal, condición que volvió a reiterar en Tucumán.

El Presidente Milei asistió a Tucumán por el 210° aniversario del Día de la Independencia DIEGO ARAOZ - La Gaceta de Tucumán

Cronograma

Vale recordar que en junio pasado, el Gobierno redujo los derechos de exportación que gravan a productos de trigo y cebada y estableció un esquema de disminución gradual desde enero próximo para soja, maíz, girasol y sorgo que se extenderá hasta diciembre de 2028. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 423/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El decreto diferenció entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Según explicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, las reducciones inmediatas responden a la proximidad de las decisiones de siembra de los cultivos invernales, mientras que para los estivales se diseñó un cronograma gradual que permitirá que las rebajas se encuentren vigentes al momento de la comercialización de la producción.

En el caso del trigo y la cebada, el decreto instrumentó la reducción anunciada en mayo por el presidente Milei y fijó una alícuota -de aplicación inmediata- de 5,5% para los granos, frente al 7,5% que regía previamente. La norma también estableció nuevos derechos de exportación para distintos productos derivados de ambas cadenas, incluidos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales, con tasas que van desde 1% hasta 3,5%, según la mercadería.

En junio pasado, el Gobierno fijó un cronograma de reducción de retenciones para los diferentes cultivos Marcelo Manera - LA NACION

Para la soja, el Gobierno dispuso uno de los principales cambios incorporados por la norma. El poroto, hoy en 24%, pasará a partir de enero próximo de una alícuota de 23,75% a 21% en diciembre de 2027 con la baja de un cuarto de punto por mes que se hará ese año. A diciembre de 2028 llegará a 15% con la baja de medio punto porcentual durante ese año. El cronograma también alcanzó a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que registrarán reducciones escalonadas durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al esquema de disminución progresiva de retenciones, y pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

Para la cadena del girasol, el decreto fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Mientras algunas variedades específicas quedarán exentas del tributo, determinadas posiciones de aceite de girasol pasarán de alícuotas de entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028, según el producto alcanzado por la medida.

En su discurso en Tucumán, Milei volvió a vincular cualquier nuevo alivio impositivo con la fortaleza de las cuentas públicas. “Llevamos más de dos años con superávit fiscal, desendeudando a un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente”, sostuvo.

El mensaje se produce a pocos días de la muestra de Palermo, donde el Presidente volverá a encontrarse con los principales referentes del agro. En el sector existe expectativa sobre la posibilidad de que el Gobierno profundice la reducción de los derechos de exportación o anuncie nuevas medidas orientadas a mejorar la competitividad del campo.