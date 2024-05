Inflación: el precio de la hacienda tuvo un fuerte retroceso, pero no se reflejaría en las carnicerías

Escuchar

En medio de un importante ingreso de vacas de descarte, problemas climáticos que trastornaron la operatoria, paros y hasta las alteraciones de los últimos feriados, la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas terminó reflejando sustanciales bajas y, de hecho, esta semana concluyó con caídas del 15,34% en el Índice General, de todas las categorías, y del 10,19% en el Índice Novillo en particular. Según los especialistas consultados por LA NACION, no se espera que esto se traduzca en mermas del valor de la carne al público, ya que el fenómeno estuvo más impulsado por los animales de descarte, como la vaca que va a China, antes que novillos y vaquillonas para el mercado local.

Vale recordar que, de acuerdo con el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la carne vacuna subió un 4,5% en abril pasado, por lo que quedó 4,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación, que el mes anterior cerró en 8,8%, de acuerdo con el Indec. En tanto, según un reporte de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), en el primer cuatrimestre de 2024 el consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en el equivalente a 42,4 kilos, un 18,5% por debajo de igual período de 2023 y el registro más bajo de los últimos 13 años.

Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), explicó que la baja que se vio en el mercado ganadero se dio por ingresos importantes de animales. “Veníamos de dos o tres semanas que, entre feriados, paros y clima, cambiaron rotundamente el volumen de hacienda. Hubo hacienda mal terminada en muchas categorías y una cantidad de vacas impresionante, la vaca sufrió por volumen en un solo mercado”, explicó.

Esta semana, en la plaza concentradora entraron 31.865 animales, un 47,80% más que la semana anterior. Respecto de los precios, el Índice General finalizó con una merma semanal del 15,34%. En tanto, el Índice Novillo mostró en el acumulado una pérdida de 10,19%. Esto ante los $1505,140 y a los $1912,566 pesos de la semana anterior, respectivamente.

Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF)

“Había mucha vaca de descarte. Esta es la época en la que el productor hace los tactos y la vaca que no está preñada en general la vende. Hubo altísimos ingresos de esta vaca, hubo mucha hacienda que no es especial en su terminación y, si mirás el precio corriente máximo, el novillito y la vaquillona especial no tuvieron básicamente baja”, precisó.

“Hoy, el novillo más grande se vio un poquito más flojo [de precio], pero esto es una cuestión del público: la oferta y demanda. Pero la oferta no es porque vaya a haber de acá en delante más oferta, sino porque había imposibilidad de cargar en muchos campos las semanas anteriores. Nada sobra y nada falta. El mercado tiene un equilibrio que lo va a sostener. El consumo se puede sostener y la exportación hace el resto. Está bastante equilibrado”, completó Eiras. El sector está con una estabilidad que es casi atípica para la época; insistió que no se ven grandes variaciones en ese aspecto.

“El país no es el Mercado de Cañuelas, sí es visibilidad, pero no responde a todos los mercados, ni recibe de todo el país, ni responde a todos los mercados porque los matarifes no envían a todo el país, no obstante, es lo que todos miramos”, acotó el ejecutivo.

El sector está con una estabilidad que es casi atípica para la época MAG

En esa línea, los consignatarios coincidieron en que venían de una semana a la baja, por el atraso en las operaciones provocado por las lluvias que se registraron en el último tiempo. Además, recordaron que en esta época se hacen finalmente los tactos de la vaca para detectar las preñeces y suele salir mucho más de descarte que en otra época del año. El consumo de la hacienda terminada del feedlot no bajó, al contrario, se mantuvo el precio, el resto de las categorías siguen estables, firmes.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), explicó que, dada la situación del consumo y las ventas en los mostradores, debería bajar la hacienda. Se venía con un tema climatológico, feriados y paros, por lo que eso complicó los precios en un momento. “Tuvimos casi dos meses que no se completaron [los ingresos] y eso complicó. Por eso es que esto no se trasladaría al consumo interno, por el tipo de producto. Esperemos que baje la hacienda cuando comience a secar, para poder conformar un mejor número en el mostrador; igualmente, la carne sigue siendo un producto barato”, precisó.

Situación

Esta semana, en un informe Ciccra se refirió, además de lo que pasó con la caída del consumo por habitante, a lo que ocurrió en cuanto a la faena y a los mismos precios al público el mes pasado en base al Indec. Sobre la faena mencionó un escenario dispar: “En total se faenaron 1,072 millones de cabezas de hacienda vacuna en abril de 2024. En comparación con la faena de marzo se observó una mejora de 3,8%, corrigiendo la serie por el número de días laborables. En cambio, al comparar con abril de 2023 la faena fue 9,1% menor, caída que llegó a 15,3% si se corrige la serie por el número de días laborables”.

Respecto de los precios al consumidor, apuntó: “Dentro de los alimentos, el precio promedio de las ‘carnes y derivados’ otra vez se ubicó entre los que menos subieron (4,9%). Fue el valor promedio de los cortes vacunos relevados por el Indec el que contribuyó a esta desaceleración, ya que aumentó 4,7% en relación a marzo. En cambio, el precio del pollo se incrementó 8,2% en el mes”.