Internet en el campo: qué deben hacer los colegios rurales para conectarse a Starlink

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Ministerio de Capital Humano y Starlink avanzaron con un acuerdo para llevar conectividad satelital a 6000 establecimientos educativos del país que carezcan de acceso a Internet o tengan un servicio deficiente. La iniciativa quedó instrumentada mediante la Resolución 857/2026 del Enacom, que aprobó el modelo de contrato de donación entre el organismo y Starlink Argentina y el convenio tripartito con el Ministerio de Capital Humano.

Según la documentación oficial, Starlink realizará una donación con cargo de US$9.978.000 al Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el Enacom. Ese monto equivale a US$2.778.000 correspondientes a 6000 kits Starlink, sus accesorios y envío, y US$7.200.000 por los primeros 24 meses de servicio de Internet satelital. Según se conoció, los fondos quedarán afectados exclusivamente a esta iniciativa.

A su vez, la compañía deberá proveer los 6000 equipos, que serán entregados progresivamente en cuatro lotes —dos de 1000 unidades y otros dos de 2000—, y brindar el servicio de Internet durante 24 meses a partir de la instalación de cada kit. La entrega, distribución e instalación se realizará a través de distribuidores autorizados por Starlink.

El Gobierno formalizó mediante la resolución 857/2026 el esquema para conectar 6000 escuelas Enacom

El proyecto también contempla US$11.898.000 provenientes del Fondo del Servicio Universal, que serán destinados a cubrir la instalación de los equipos, la gestión del servicio y de incidencias, la asistencia técnica, una plataforma para su control y monitoreo y la continuidad de la conexión durante otros 12 meses. De esta manera, el monto total asignado oficialmente al proyecto asciende a US$21.876.000.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, tendrá a su cargo la selección y geolocalización de los 6000 establecimientos educativos beneficiarios, que deberán ser de gestión estatal o de gestión privada con cuota cero y no contar con conectividad o disponer de un servicio deficiente. También deberá coordinar con las provincias y municipios la adhesión y ejecución del programa.

La iniciativa forma parte del proyecto específico “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, aprobado previamente mediante la Resolución Enacom 663/2026 dentro del Programa de Conectividad de Interés Público.

Capital Humano será el encargado de definir quiénes serán los beneficiarios @starlink

La normativa no establece, por el momento, una convocatoria abierta ni un mecanismo de inscripción directa para que los establecimientos soliciten los equipos. Según la Resolución 857/2026 y el convenio que forma parte de la medida, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano será la encargada de seleccionar y confeccionar el listado georreferenciado de los establecimientos beneficiarios, que deberán no contar con conectividad o disponer de un servicio deficiente.

La implementación se realizará posteriormente en coordinación con las provincias y municipios, que deberán adherir al proyecto. Una vez incorporada cada escuela, Starlink, a través de sus distribuidores autorizados, realizará la entrega, instalación y activación del servicio.