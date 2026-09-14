Internet en el campo: qué deben hacer los colegios rurales para conectarse a Starlink

La Resolución 857/2026 aprobó el convenio entre Enacom, Capital Humano y Starlink para llevar conectividad a 6000 establecimientos; la selección estará a cargo de la Secretaría de Educación y no se prevé una inscripción directa de las escuelas
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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Ministerio de Capital Humano y Starlink avanzaron con un acuerdo para llevar conectividad satelital a 6000 establecimientos educativos del país que carezcan de acceso a Internet o tengan un servicio deficiente. La iniciativa quedó instrumentada mediante la Resolución 857/2026 del Enacom, que aprobó el modelo de contrato de donación entre el organismo y Starlink Argentina y el convenio tripartito con el Ministerio de Capital Humano.
Según la documentación oficial, Starlink realizará una donación con cargo de US$9.978.000 al Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el Enacom. Ese monto equivale a US$2.778.000 correspondientes a 6000 kits Starlink, sus accesorios y envío, y US$7.200.000 por los primeros 24 meses de servicio de Internet satelital. Según se conoció, los fondos quedarán afectados exclusivamente a esta iniciativa.
A su vez, la compañía deberá proveer los 6000 equipos, que serán entregados progresivamente en cuatro lotes —dos de 1000 unidades y otros dos de 2000—, y brindar el servicio de Internet durante 24 meses a partir de la instalación de cada kit. La entrega, distribución e instalación se realizará a través de distribuidores autorizados por Starlink.
El proyecto también contempla US$11.898.000 provenientes del Fondo del Servicio Universal, que serán destinados a cubrir la instalación de los equipos, la gestión del servicio y de incidencias, la asistencia técnica, una plataforma para su control y monitoreo y la continuidad de la conexión durante otros 12 meses. De esta manera, el monto total asignado oficialmente al proyecto asciende a US$21.876.000.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, tendrá a su cargo la selección y geolocalización de los 6000 establecimientos educativos beneficiarios, que deberán ser de gestión estatal o de gestión privada con cuota cero y no contar con conectividad o disponer de un servicio deficiente. También deberá coordinar con las provincias y municipios la adhesión y ejecución del programa.
La iniciativa forma parte del proyecto específico “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, aprobado previamente mediante la Resolución Enacom 663/2026 dentro del Programa de Conectividad de Interés Público.
La normativa no establece, por el momento, una convocatoria abierta ni un mecanismo de inscripción directa para que los establecimientos soliciten los equipos. Según la Resolución 857/2026 y el convenio que forma parte de la medida, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano será la encargada de seleccionar y confeccionar el listado georreferenciado de los establecimientos beneficiarios, que deberán no contar con conectividad o disponer de un servicio deficiente.
La implementación se realizará posteriormente en coordinación con las provincias y municipios, que deberán adherir al proyecto. Una vez incorporada cada escuela, Starlink, a través de sus distribuidores autorizados, realizará la entrega, instalación y activación del servicio.
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