El empresario que transformó 1100 hectáreas con un modelo de negocios único

“La historia de la empresa familiar empieza con el abuelo y sus hermanos, que tenían un ingenio azucarero. Yo trabajé varios años en esa empresa con los tíos, principalmente en la administración de cultivos de caña de azúcar, soja, maíz y poroto. Pero llegó el momento en que el abuelo falleció y se realizaron las divisiones; con lo que me tocó a mí vine a hacer lechería a Trancas, al norte de Tucumán, algo que no era muy común allí”, rememora Domingo Colombres, actual responsable de una empresa que desarrolla cinco actividades con espíritu innovador.

“Me asocié con familiares y hoy somos seis hermanos dueños de 1100 hectáreas que yo administro. De la superficie total, 400 se dedican a tambo con riego y, en las 700 restantes, formadas por lomadas y monte, se hace cría vacuna”, agrega.

El emprendimiento de tambo fue pasando por distintas etapas y hoy se basa en un sistema mixto, por el cual 603 vacas salen del ordeño de la madrugada y van a pastorear lotes de alfalfa o avena con riego, complementadas con silaje de maíz. Luego del segundo ordeño, a las 3 de la tarde, se encierran en un corral con ración, con un planteo tipo dry lot donde permanecen hasta el siguiente ordeño. Con ese sistema de producción Colombres alcanza 26-27 litros por vaca y por día como promedio anual en una zona compleja.

Hace tambo, caña de azúcar, soja, maíz, pimiento y montó una carnicería de cortes Holando con otros productores

El régimen de lluvias de Trancas es de 400 milímetros anuales, pero el 80% se concentra entre diciembre y marzo, lo que produce mucho barro y genera problemas podales y de parto, y destrucción de caminos. La manera de obviar este inconveniente fue interrumpir los servicios para que no hubiera pariciones desde el 15 de enero al 15 de abril.

“Para el actual sistema de producción lechera, buscamos vacas Holando de tamaño moderado y las inseminamos con toros de Select Debernardi buscando facilidad de parto y productividad”, explica Colombres. Los terneros machos son criados, recriados y engordados hasta 400 kilos. El 30% de la leche producida en la finca es utilizada por un hermano de Domingo (Patricio) para fabricar dulce de leche con marca Latatá mediante una planta propia.

Diversificación total

El tambo tiene buenos y malos momentos de precios y, por lo tanto, Colombres desarrolla un esquema productivo diversificado. Para ello, en las 700 hectáreas sin riego, con 50% de monte y 50% de campo limpio implantado con buffel grass, tiene 200 vacas de cría. En esa superficie también se realiza la recría para totalizar una carga aproximada de 600 animales.

La producción de novillos Holando fue el punto de partida para otro negocio de los Colombres: la apertura de una carnicería en Tucumán, en sociedad con otros productores miembros de un grupo de Cambio Rural.

Desde hace años, el macho Holando engordado es un problema para los tamberos por el castigo de precio que reciben por parte de los matarifes. “Un día decidimos rebelarnos contra esa situación que considerábamos injusta; nos asesoramos, hicimos la prueba de recriar y engordar esos animales para faenarlos y venderlos en un negocio al público”, recuerda Domingo.

“Con esas primeras pruebas nos fue bien y hoy, entre todos los integrantes, vendemos la carne de 700 novillos Holando a lo largo del año. Prevemos las épocas de mayor oferta estacional del grupo para evitar superposiciones y, en el caso de que existieran, en vez de vender los cortes en la carnicería comercializamos la media res a matarifes”, diferencia Colombres.

La calidad de la carne de novillo Holando es muy satisfactoria; es un producto muy aceptado por su condición de magro, con precio equivalente al de un novillo mestizo. En la faena rinde un poco menos que las razas cruzas, pero da una buena terminación con un peso de 400 kilos. “Hay que evitar pasarse y quedar con animales con mayor desarrollo óseo, que exigen más tiempo para la terminación y un peso de faena de 600 kilos”, alerta.

La ganadería tiene su lugar

Este sistema de comercialización de carne tiene la ventaja de la liquidez, ya que las ventas al público son al contado o con tarjetas bancarias. El sentido del emprendimiento fue diversificar y no depender de una sola actividad. Por ejemplo, “en este momento la carne está mejor que la leche y nos permite contar con un ingreso que de otra manera no tendríamos”, destaca Domingo.

Caña y hortalizas

Otra actividad desarrollada por “El Umbral” es la caña de azúcar. Cuando se produjo la separación de la empresa familiar original, a los herederos les tocaron tierras en el sur de Tucumán, en Río Chico, donde desarrollan el cultivo de caña de azúcar.

Es un producto que tiene recurrentes crisis de precios, porque el mercado interno tiene un límite de absorción de materia prima y, cuando la producción lo sobrepasa, debe exportarse sí o sí. Si no se consigue embarcar el excedente, el mercado interno se satura y los precios se derrumban. Esto es lo que pasó históricamente con este producto. No obstante, en los últimos años, apareció un elemento amortiguador en la caída de valores: la producción de alcohol.

Cada ingenio puede producir azúcar o alcohol y este último se fabrica a partir de la melaza, subproducto de la caña, o se procesa directamente caña de azúcar. Esta nueva demanda por la caña contribuye a mayor equilibrio de precios a partir de la operatoria de las destilerías que tienen funcionando todos los ingenios distribuidos en la provincia.

Por otro lado, Trancas es una zona de producción frutihortícola. Los hermanos Colombres ingresaron a ese mundo por casualidad: en un momento compraron una pequeña propiedad vecina en la que se producían hortalizas. Entonces, decidieron avanzar junto con el que llevaba adelante esas producciones. Ya llevan tres años con esta nueva actividad, con tres invernaderos de 3000 metros cuadrados cada uno, realizados con postes de eucalipto recubiertos con plásticos y riego por goteo con camellones en el interior.

Producción de pimiento

“La producción de hortalizas en invernáculos exige tener un ambiente muy controlado en lo que se refiere a humedad y temperatura. Si se yerra en esas condiciones, se desarrollan hongos, ácaros y otras adversidades que se deben controlar enseguida para no generar caídas importantes de rendimiento”, advierte Colombres.

Otra actividad desarrollada por “El Umbral” es la caña de azúcar

El principal producto “fabricado” en estos invernaderos es el pimiento, una especie que se puede cosechar a lo largo de todo el año, a diferencia del tomate, por ejemplo, que se debe recolectar en pocos días, en momentos en que los precios se derrumban. La producción de invernadero da la posibilidad de tener pimientos en invierno, cuando hay poca oferta, y además asegura un producto de calidad que se paga más que el proveniente del campo.

Colombres también produce berenjenas y ajíes en vaina a la intemperie, que tienen menor producción que bajo invernadero, pero que permiten amortizar los costos del negocio.

Como toda actividad intensiva, “la producción de hortalizas es exigente en mano de obra, con un responsable de cada invernadero y más personas para el cultivo en el exterior, a lo que se suman jornaleros durante la cosecha, que es manual”, adelanta el empresario.

La comercialización de estos productos se concreta en el mercado local con comisionista, que debe enfrentar momentos de alto y bajo valor de acuerdo a la oferta instantánea. “Hay que tener productos cuando nadie los puede ofertar, y para eso el invernadero tiene ventaja; aunque por ahora el aporte de ingresos en términos absolutos a la empresa es de un dígito, ayuda a sostener un equilibrio económico global y a diversificar los momentos de ingresos en el año”, se entusiasma Colombres.

La empresa apunta a la eficiencia

La organización de todo este complejo planteo empresario no afecta la calidad de vida del productor. “Durante buena parte de mi vida estuve concentrado en producir, crecer y asumir responsabilidades; donde había un problema, ahí estaba metido yo; me creía un superhombre que debía ocuparse de todo”, rememora.

“Así fue como mi cuerpo empezó a pasarme la factura y los médicos no me daban respuestas. Hasta que un día me di cuenta que el problema era yo”, se sincera.

“Cambié de actitud y dije ‘basta’; hoy sigo atento a la empresa, que es muy importante para mi, pero no me desespero ante una crisis lechera; hay otras cosas importantes en la vida, como cumplir mis sueños; así me siento mejor”, concluye.