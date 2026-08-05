Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia: “Hemos crecido mucho cumpliendo un rol contracíclico”

ROSARIO.- En un escenario donde productores y empresas del agro advierten sobre las dificultades para acceder al financiamiento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires defendió el rol que viene desempeñando como banca pública y aseguró que hoy se convirtió en uno de los principales impulsores del crédito para la producción agroindustrial. Según destacó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, de cada 100 pesos que presta la entidad, 80 se destinan a financiar la producción y, dentro de ese universo, la mitad corresponde al sector agroindustrial.

La definición fue realizada durante el Congreso de Aapresid, organizado en esta ciudad con el impulso de Expoagro, donde el titular de la entidad remarcó que el banco mantiene una estrategia de acompañamiento al sector, aun en un contexto donde el crédito al sector privado muestra un bajo dinamismo.

“Somos un banco de producción”, resumió Cuattromo en una entrevista con LA NACION. Explicó que, del total de los créditos destinados a empresas, el 80% se orienta a actividades productivas y que el agro y la industria representan el principal destino de esos recursos. “De cada 100 pesos que el banco presta, 80% van a la producción. Pero, dentro de ese segmento, un 50% es para el sector agroindustrial”, precisó.

El directivo recordó que ese perfil fue definido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al inicio de la gestión. “Cuando asumimos nos dijo: ‘El Banco Provincia es un banco de producción’ y eso es lo que venimos haciendo”, afirmó.

En este escenario, señaló que el productor que hoy llega a una sucursal busca principalmente alternativas de financiamiento adaptadas a la coyuntura económica y a las características de cada actividad.

Cuattromo reivindicó el papel de la banca pública para sostener el financiamiento cuando el crédito privado pierde dinamismo Gza. Expoagro

Según explicó, en la agricultura existe una mayor demanda de créditos en dólares debido a que muchos productores tienen ingresos vinculados a las exportaciones. “Hoy pide financiamiento en dólares más que nada porque es un sector que tiene la exportación calzada en dólares”, indicó.

Para atender esa demanda, dijo, el banco ofrece distintas alternativas a través de Procampo Digital, su plataforma para el financiamiento del sector. “En Procampo Digital el financiamiento en dólares tiene una tasa de 0%. Eso, obviamente, genera un atractivo muy interesante”, destacó.

En cambio, señaló que la ganadería muestra una mayor inclinación por el crédito en pesos. “El productor ganadero probablemente esté más inclinado a tomar un financiamiento en pesos, y también tenemos herramientas para los plazos más cortos con tasa 0”, explicó.

No obstante, Cuattromo advirtió que la realidad del agro dista de ser uniforme. Si bien reconoció que algunas actividades atraviesan un momento favorable por el clima o los precios internacionales, sostuvo que otros eslabones de la cadena enfrentan mayores dificultades.

“La situación del productor agropecuario, dependiendo del segmento, está mejor o peor”, señaló. En ese sentido, mencionó que los fabricantes de insumos, la industria de maquinaria agrícola y los frigoríficos orientados al mercado interno no muestran el mismo desempeño que otros sectores.

También observó que los productores de menor escala enfrentan mayores desafíos para sostener la rentabilidad por el peso creciente de los insumos y el costo del financiamiento. En ese contexto, indicó que el banco adaptó su oferta de productos financieros y amplió las posibilidades dentro de Procampo Digital. “Trabajamos en complejizar la herramienta, no solo para tomar un crédito, sino también ampliando el menú de plazos, monedas y empresas que ofrecen financiamiento”, explicó.

El presidente del Banco Provincia sostuvo que hoy existe una mayor selectividad a la hora de otorgar préstamos debido al nivel de las tasas reales y a la ausencia de herramientas que permitan abaratar el financiamiento productivo.

Es baja la mora en el sector DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

“Con tasas reales positivas y pocas herramientas de política económica que permitan subsidiar algún tipo de financiamiento a la producción aparecen problemas de no pago y empresas grandes que no pueden sostener un ciclo de negocios porque el capital de trabajo se vuelve prohibitivo”, afirmó.

Aun así, destacó que la mora del sector productivo continúa siendo inferior a la registrada en otros segmentos de la economía, especialmente entre las familias. Cuattromo consideró que el principal desafío de la economía argentina sigue siendo la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo, dos variables que, a su juicio, condicionan el desempeño de numerosos sectores vinculados al mercado interno.

Más allá del escenario actual, se mostró optimista respecto de las perspectivas de la producción agroindustrial y de la ganadería en el mediano y largo plazo. En ese contexto, reivindicó el papel de la banca pública para sostener el financiamiento cuando el crédito privado pierde dinamismo. “Hoy el crédito al sector privado está estancado, no crece. El crédito a la producción también está sufriendo mucho; nosotros hemos crecido mucho en ese segmento, cumpliendo un rol contracíclico”, afirmó.

Según sostuvo, esa función cobra mayor relevancia en momentos de menor disponibilidad de financiamiento. “La banca pública cumple un rol contracíclico cuando quizás el sector privado no está ofreciendo ese financiamiento”, concluyó.