Patricia Bullrich se pronunció sobre el conflicto entre la cooperativa láctea SanCor y el sindicato Atilra tras el anuncio de cierre definitivo de una de las plantas de la firma en San Guillermo, Santa Fe. Esta decisión se tomó como consecuencia de las medidas de fuerza implementadas por el gremio en el último mes y medio, las cuales generaron una significativa reducción en la producción de la empresa.

“La Argentina que va a terminar. Falta poco…”, escribió en su cuenta de X, exTwitter, la excandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio (JxC) junto a una captura de pantalla de una noticia que informaba la decisión de la cooperativa de cerrar la planta por el conflicto con Atilra, el sindicato liderado por Héctor Ponce, un hombre que jugó a favor de Sergio Massa en la última campaña presidencial.

La planta de San Guillermo, Santa Fe, había sido reactivada en junio pasado tras un cierre de tres años mediante un acuerdo con Aristeo SA. La cooperativa argumenta que el socio no pudo resistir la ausencia de actividad como consecuencia de que desde hace un mes y medio Atilra lleva a cabo asambleas en diferentes dependencias como forma de protesta. Las medidas de fuerza comenzaron como un reclamo a la demora en la creación de un fideicomiso de salvataje y posteriormente ampliada a una demanda por salarios. Según dijeron, el cierre es irreversible y no contempla la posibilidad de reapertura.

No es la primera vez que Bullrich se pronuncia en una disputa que tiene al gremio lechero como protagonista. En abril de 2021 visitó Lácteos Mayol, en Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, una firma láctea que durante cinco días estuvo bloqueada por Atilra.

“La familia Mayol lleva adelante su fábrica desde 1936. Por el apriete sindical producen a media máquina, con la amenaza de perder su lugar de trabajo. Vine a apoyarlos y a mostrarles que estamos contra las mafias. Queremos un país de gente honesta y no de extorsionadores”, dijo esa vez.

Debido al conflicto con Atilra, el pasado 19 de octubre, SanCor se vio obligada a desechar más de 100.000 litros de leche almacenados que no pudieron ser procesados en la planta que ahora cerró sus puertas. En la misma línea, la empresa ha alertado sobre una creciente escasez de productos en el mercado, especialmente en quesos untables, crema, manteca y algunos quesos.

Hoy la firma emitió un comunicado en el que alertó que si no se vuelve al trabajo en la cooperativa el riesgo es “la cesación de la producción y que ya no haya trabajo”.

Según la firma, el plan del sindicato “atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar”.

Además, le dejó un mensaje a los trabajadores. “Los empleados serán quienes tendrán que evaluar, sin presiones y en total libertad de decisión y acción, si vuelven a trabajar o esperar una solución que desde el sindicato no se exhibe y que no tiene plazos ni capacidad para pagar el sustento de los trabajadores. Lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo”.