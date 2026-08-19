La banana subió casi un 56% en ocho semanas por el cierre del principal paso con Chile

El precio promedio de la banana en el Mercado Central aumentó casi un 56% en ocho semanas. De acuerdo con los operadores y la cámara del sector, el incremento se dio por las dificultades para el ingreso de fruta importada desde el paso de Chile por los sucesivos cierres del Sistema Integrado Cristo Redentor, en Mendoza. El valor pasó de $1117,10 por kilo a finales de junio a $1742,38 a la fecha, según los datos del mercado. El mayor impacto se produjo sobre la banana procedente de Ecuador, principal origen externo del producto, y señalaron que el cierre de la cordillera obligó a desviar camiones hacia pasos ubicados más al sur, con mayores distancias, demoras y costos logísticos.

De acuerdo con la evolución de los precios que se registró en el Mercado Central, la suba no fue lineal durante todo el período. Después de mantenerse en torno de los $1100 por kilo a fines de junio, en la semana del 6 al 12 de julio el promedio avanzó 9,9%, de $1129,35 a $1241,44. Luego retrocedió y se mantuvo prácticamente estable durante dos semanas. El salto más fuerte ocurrió entre la semana 30 y la 31, es decir, entre fines de julio y comienzos de agosto: el valor pasó de $1200,59 a $1861,41 por kilo, un incremento semanal del 55%.

Claudio Muollo, representante de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado (Combaires), confirmó que el encarecimiento comenzó a sentirse aproximadamente un mes atrás. “El precio ronda de 50.000 a 55.000 pesos la caja de 20 a 22 kilos y, hasta que no se normalice, va a seguir de la misma manera. El precio de la banana comenzó a subir hace un mes aproximadamente”, señaló. Desde el máximo registrado hubo una corrección, considerando que el promedio bajó a $1807,20 y a $1742,38 en las dos últimas semanas. Es decir, retrocedió alrededor de 6,4% desde el pico, aunque todavía se ubicó casi 56% por encima del nivel registrado a fines de junio.

Una caja que antes costaba $30.000 llegó a superar los $50.000

Franco Sibilia, presidente de la Cámara Argentina de Banana (Camabana), vinculó el movimiento con las dificultades logísticas generadas por el cierre del principal corredor entre Mendoza y Chile. Según explicó, hasta ayer habían transcurrido 34 días con el cruce cerrado. “Esa situación hace que el abastecimiento de la banana de Ecuador —que siempre representa arriba del 60% o 70% de la banana importada que ingresa al país— se vea afectado y que te falte el producto”, indicó.

Según los registros de ingreso del Senasa, se certificaron 305.220 toneladas de banana procedentes de cinco países en lo que va del año. Ecuador concentró 186.450 toneladas, equivalentes a aproximadamente el 61,1% del total informado. Le siguieron Bolivia, con 56.330 toneladas; Paraguay, con 50.270; Brasil, con 12.050, y Colombia, con 117 toneladas.

El problema, según explicó Sibilia, se produjo porque buena parte de la banana ecuatoriana que llega por vía marítima se descarga en el Puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, Chile, y desde allí continúa por vía terrestre hacia la Argentina. Con Cristo Redentor cerrado, los importadores recurrieron principalmente a los pasos Pino Hachado y Cardenal Antonio Samoré, ambos corredores oficiales entre la Argentina y Chile. Sibilia precisó que el desvío representa aproximadamente 400 kilómetros adicionales en el recorrido por Pino Hachado y unos 1000 kilómetros más por Cardenal Antonio Samoré, teniendo en cuenta que los vehículos continúan luego hacia Buenos Aires y no deben regresar a Mendoza.

A la mayor distancia se agregaron, según indicó, las limitaciones operativas de esos cruces para absorber el volumen que habitualmente circula por Mendoza. “No hay estructura de Senasa y Aduana para hacer los controles rápidos, como sí ocurre en Mendoza. Todo es muy de a poco y se transforma como en un embudo”, explicó. Para graficar la diferencia de capacidad, añadió: “Si en Mendoza pasan 100 camiones diarios, por ahí pasan 20”.

Franco Sibilia, presidente de la Cámara Argentina de Banana (Camabana) Gentileza

La consecuencia fue la acumulación de contenedores en Chile y un fuerte aumento de los costos. “Se nos van amontonando los contenedores de banana en Chile y van pasando a cuentagotas, con un extracosto alto, de dos veces y media o tres veces lo que nos sale normalmente”, afirmó. Entre los gastos adicionales mencionó el transporte terrestre, las estadías portuarias y el mayor tiempo durante el cual los contenedores refrigerados deben permanecer conectados en los puertos.

Según el presidente de Camabana, esa combinación de menor fluidez en el abastecimiento y mayores costos comenzó a trasladarse de manera progresiva al valor de la banana ecuatoriana. Antes de los cierres, sostuvo, una caja de 19 kilos se comercializaba a unos $30.000 en los mercados mayoristas y luego pasó a superar los $50.000. Considerando esos dos valores, el incremento de la caja fue de al menos 66,7%.

Frente a la menor disponibilidad de banana ecuatoriana, los operadores aumentaron las compras procedentes de Paraguay. De acuerdo con Sibilia, durante las últimas cuatro semanas se trajo entre tres y cuatro veces más banana paraguaya que en las cuatro semanas previas. Paraguay aparece como el tercer origen en el desglose general del Senasa.

Tareas de despeje del paso internacional Cristo Redentor, que estuvo 34 días cerrado Vialidad Nacional

Según el empresario, esa fruta permitió mantener una alternativa de menor precio. Actualmente, indicó, una caja paraguaya de unos 22 kilos se comercializa alrededor de los $20.000, considerablemente por debajo de los más de $50.000 mencionados para la caja ecuatoriana.

La reapertura de Cristo Redentor del martes podría empezar a aliviar el abastecimiento, aunque Sibilia advirtió que la normalización no sería inmediata por la cantidad de vehículos acumulados y por la posibilidad de nuevas interrupciones vinculadas con las condiciones en alta montaña. “A partir de ahora va a empezar el abastecimiento. Es más, por ahí va a estar abastecido de más el mercado y puede pasar lo contrario”, señaló. Es decir que podría haber una eventual corrección de los valores si aumenta la oferta.

En el comercio minorista, por el contrario, los valores relevados para banana Cavendish en las tiendas online muestran precios superiores a los mayoristas: Coto y Carrefour la ofrecen a $3499 por kilo; DIA, a $3790, y Jumbo, a $3999 por kilo. Se trata de precios finales al consumidor y, por lo tanto, no son directamente equivalentes al promedio mayorista informado por el Mercado Central.