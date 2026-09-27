La cereza de un valle soñado de la Patagonia que obtuvo un exclusivo sello de calidad y quiere conquistar el mundo

EL CALAFATE. – Pruebas, estudios, degustaciones y varios años pasaron los productores del valle de Los Antiguos definiendo el verdadero diferencial de la cereza más austral: mayor azúcar, mayor firmeza y mayor calibre dado por los 100 días que el fruto pasa en el árbol. Hoy, el producto emblema del norte de Santa Cruz se convirtió en la primera fruta fresca del país en obtener el sello Denominación de Origen (DO) y en una de las primeras del mundo en su especie.

El logro, que posiciona a esta pequeña región patagónica junto al Valle del Jerte de España, será presentado durante la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, a unos meses de que se realice la primera exportación con el sello que la identifique como DO “Cereza del Valle de Los Antiguos-Patagonia”.

Esto permitirá seguir posicionando el producto en el exterior por su calidad premium y también por ser la cosecha más austral que se realiza en la localidad ubicada sobre el Lago Buenos Aires, junto al límite fronterizo con Chile; las primeras cajas llevarán la DO, una carta de presentación de calidad y prestigio mundial.

Un momento de la zafra en una chacra de Los Antiguos, Santa Cruz. Omar Seguel

“El tema de la denominación de origen de la cereza surge de una necesidad que teníamos los productores del Valle de Los Antiguos de poder diferenciar un producto que nosotros consideramos que es distinto, pero que también los consumidores consideraban distinto y que tenía un valor agregado que no se podía determinar fehacientemente cuál era, pero que la preferían”, cuenta a LA NACION Diego Aguilar, gerente de la planta de Río Alara, que junto a la de la Cooperativa El Oasis son las dos empacadoras autorizadas a comercializar con el nuevo sello.

La búsqueda de esas condiciones organolépticas, junto al Inta y su Estación Experimental de Los Antiguos, demandó entre tres y cuatro años de degustaciones comparativas con cerezas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, repetidas cada temporada por la estacionalidad de la cosecha. El hallazgo central fue el tiempo que la fruta permanece en el árbol: mientras en Mendoza el ciclo va de 60 a 70 días desde la plena flor hasta la cosecha, “en Los Antiguos fácilmente supera los 100 días del fruto en el árbol”, señala Aguilar. “¿Qué es lo que conseguís con eso? Mayor azúcar, mayor firmeza y mayor calibre”, agrega.

Cerezas en proceso de selección. Cooperativa El Oasis

Con esa diferenciación probada, el proyecto avanzó primero sobre el sello “Alimentos Argentinos” y luego dio un paso más ambicioso: la Denominación de Origen. “Hay muchos productos en el país que tienen denominación de origen, pero de fruta fresca ninguno, es el primero. Y de cereza, uno de los primeros del mundo”, destaca el gerente, que solo encuentra un antecedente comparable en las cerezas del Valle del Jerte y explica que fueron justamente las cerezas de la región de Extremadura.

Con código QR

El sello, explica Aguilar, abre además una oportunidad comercial, “ahora se trabaja en que el consumidor final identifique el origen de la fruta. Ese trabajo incluyó tecnología usada en Chile, Estados Unidos y Europa, que permite parametrizar el calibre, la firmeza, el crunch —asociada al crujido al morderla— y el color, vinculado a la concentración de azúcar”. Solo la fruta que cumple esos parámetros puede llevar el sello DO; el resto va a circuitos tradicionales. A eso se suma una etiqueta inviolable con código QR.

El año pasado se publicó la resolución de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía que reconoció oficialmente la denominación de origen (DO) tras un arduo trabajo de productores tanto de la Cooperativa El Oasis como de la firma Río Alara, que conformaron la Asociación Civil Consejo de la Denominación de Origen Cereza del Valle de Los Antiguos – Patagonia. Pero aún faltaban varios pasos como la elaboración del Manual de Gestión de las Cerezas de Denominación de Origen.

Las cerezas con su propio sello de calidad, Los Antiguos, Santa Cruz Hugo Segu

“De no haber sido por la colaboración del CFI, para nosotros hubiera sido muy difícil poder alcanzar ese objetivo”, reconoce Aguilar. La región exportó históricamente a 25 países y hoy lo hace de manera regular a entre 18 y 20, con Inglaterra, Estados Unidos y España como principales destinos. Hacia adelante, la apuesta es consolidar esos mercados y explorar destinos nuevos, como Tailandia.

Del lado del Consejo Federal de Inversiones, la ingeniera agrónoma María Eugenia Gallego explicó a LA NACION que el proyecto tuvo por objetivo “implementar y validar un sistema de gestión de calidad (SGC) bajo el marco de la DO que garantice la diferenciación, trazabilidad y estandarización del producto, fortaleciendo su identidad territorial, competitividad en mercados y sustentabilidad a largo plazo”. Según detalla, “dicho manual es la base documental y operativa del SGC avalada por el Consejo de la DO”, que define los roles de la comisión técnica encargada de validar y, de ser necesario, proponer las modificaciones en la siguiente temporada de cosecha y empaque.

Monumento a la cereza, el fruto estrella de Los Antiguos, Santa Cruz. Xavier Martin

El trabajo incluyó capacitaciones para productores, técnicos, personal de campo y de empaque, difusión de los atributos de la DO, en tanto que se implementaron los mecanismos de trazabilidad establecidos (lista de chequeo a campo y en empaques), además de los trámites ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp).

Sobre el alcance del proceso, Gallego, especialista en Producción Agroindustrial del CFI, precisó: “Participaron diez familias productoras y diez técnicos vinculados al Consejo Regulador de la DO, al Consejo Asesor y las dos empresas empacadoras, además de una consultora externa especialista en implementación de Sistemas de Gestión de calidad, dos referentes técnicos del gobierno provincial, de la CAPCI, el INTA y el acompañamiento técnico y económico del CFI”.

Un grupo acotado

La funcionaria del CFI recuerda, además, que la cereza de Los Antiguos se suma a un grupo acotado de productos argentinos con DO, entre ellos el chivito criollo del norte neuquino, los espárragos de Médano de Oro de San Juan, el orégano de San Carlos de Mendoza, el dulce de membrillo rubio sanjuanino, el pimentón del Valle Calchaquí salteño y el salame de Tandil.

La floración se da en octubre, lo que determina que la variedad sea conocida como cereza tardía. Cooperativa El Oasis

Más allá de lo comercial, en Río Alara ven en la DO una oportunidad para el turismo: “El Valle de Los Antiguos es un valle que tiene un potencial enorme en el turismo”, afirma Aguilar, cuya planta recibe habitualmente visitantes interesados en el proceso de empaque, en un esquema que en la empresa imaginan similar al de los caminos del vino mendocinos.

“Trabajar en conjunto la parte gastronómica, la parte turística y la parte de producción, que puede traer un valor agregado a la comunidad de un lugar donde no es fácil conseguir empleos, donde la distancia hace que todo sea más difícil, pero, como te digo, tiene paisajes únicos y hay que saber explotar”, detalló.

Esa combinación de logro técnico, apuesta comercial y potencial turístico se presentará ante el público en la FIT.