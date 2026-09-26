Trigo 2026/27: buen desarrollo inicial, pero no exento de problemas

Los trigos de la campaña 2026/27 evolucionan bien en general, pero no están exentos de algunos problemas. En el norte de Buenos Aires, el consultor Julio Lieutier cuenta que se habían implantado bien y desarrollaban satisfactoriamente, pero la seguidilla de heladas de hace 10 días quemó la hoja bandera en emergencia en los lotes más tempranos y amarilleó las demás. Por ahora no se puede conocer cuál será el efecto final de ese fenómeno climático, pero el rinde potencial de los cultivos dependerá de lo que ocurra durante octubre: si sigue nublado y con lloviznas, el coeficiente fototérmico tomará valores inapropiados y se sumará al efecto de las heladas para comprometer en alguna medida el rendimiento. Si es luminoso y fresco, por el contrario, se pueden esperar rindes cercanos a los de tendencia. En materia de enfermedades, durante el invierno hubo mucha mancha amarilla sobre el filo del umbral de control y en estos días se están aplicando carboxamidas para su control apuntando también a cubrir eventuales ataques de roya. En el sur de Santa Fe los trigos también vienen embalados, aunque con la humedad justa por pocas lluvias en agosto y principios de septiembre.

Los cultivos sufrieron ataques de roya y oídio. La segunda produce un polvillo blanco -el micelio- que cubre las hojas basales y resta área foliar para la fotosíntesis. En el sur de Buenos Aires los cultivos también evolucionan de manera normal, pero hubo una reducción de la superficie sembrada por excesos de lluvias en implantación. “Hubo productores trigueros que no pudieron entrar a los lotes en la fecha óptima por falta de piso”, observa Alejandro Vejrup, gerente de la cooperativa Alfa de Tres Arroyos. Por estos problemas climáticos se ve mucha diversidad en el desarrollo de los trigos, y hay quienes piensan en una reducción del área de cosecha fina de un dígito en la zona. Por otro lado, el clima está muy poco previsible en la campaña: “en las últimas semanas el agua estaba escaseando, por lo que las lluvias del fin de semana vinieron muy bien para volver a humedecer la capa superficial seca y permitir que se avance con la etapa de la refertilización nitrogenada”, afirma Vejrup. En esta región no se evidencian daños por las heladas de principios de septiembre porque tomaron a los cultivos en estado vegetativo.