La Mesa de Enlace pidió “ir hacia un sinceramiento del dólar oficial” y dijo que se podría estar produciendo un 40% más

“La política está desenfocada, desubicada, entrampada en sí misma en sus intereses, en sus internas, en una judicialización de uno de sus integrantes, sin conducción y sin resolver problemas. Que se despoje de egoísmos, de ese poder que quiere tener siempre y que se arrimen a la gente, para sacar el país adelante. El campo es parte de la solución, siempre dispuesto al diálogo. Pero para esto hay que ordenar la macroeconomía porque si se gasta más de lo que se tiene, no vamos a salir adelante”.

Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó la Mesa de Enlace, en la 7º edición de Negocios de Campo, que tuvo como título “Los referentes del futuro y las perspectivas de un sector clave” y que fue organizado por LA NACION.

“Ahora es el momento, no se puede perder tiempo ni discutir lo que ya se ha discutido, con una política monetaria, cambiaria y fiscal a favor de la producción, porque urge solucionar los puntos centrales de los problemas que atraviesa el país”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, en diálogo con la periodista Eleonora Cole.

“Lamentablemente, las últimas reuniones que hemos tenido corroboran que no vamos por el buen sendero. Vamos a resolver problemas, donde uno de los temas centrales es la política cambiaria que impide traer dólares, impide dar trabajo, porque no podemos avanzar ni crecer. Todo esto produce en definitiva menos producto bruto y un estancamiento que es lo que estamos viendo: el deterioro de todo el sector”, destacó.

En este sentido, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que se podría estar produciendo un 40% más si hubiera condiciones favorables. “Estamos hablando de una brecha que está encima del 100%, eso significa que estamos comprando insumos a valor dólar MEP y estamos vendiendo nuestros granos a valores dólar oficial. Después de eso tenemos las intervenciones del mercado y tenemos a su vez las retenciones que no ayudan a nadie. Está clarísimo que si tuviéramos las condiciones, podríamos estar produciendo un 40% más en un muy corto tiempo, con la necesidad que hay a nivel mundial sobre todo con el tema la demanda de dólares que estamos teniendo”, remarcó.

En esa línea, Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), explicó que nunca convalidaron el llamado dólar soja. “Nunca lo acompañamos, primero porque el productor nuestro vendió parte de la cosecha y lo que le queda es para ir calzándolo con compromisos de pago con inversiones y no con intenciones de atesorar dólares; y, segundo, porque estaríamos convalidando que tiene que haber una brecha mucho más amplia. Porque si decimos que el dólar soja es un intermedio, estamos convalidando que el blue es mucho más alto y es el que está distorsionando y generando la inflación que tenemos hoy”, señaló.

“Hay que ir hacia un sinceramiento del dólar oficial, les gustó dejarlo retrasado para sacarnos los granos al precio que se le antoje al Gobierno y lo dejaron retrasado con respecto a la inflación. Luego, fue la incertidumbre de este último momento mes que generó una paridad que ascendió al 50% de los valores. Entonces, se está lesionando al pequeño productor, al que ya se lo venía golpeando y sacándolo del circuito productivo con las retenciones. Teniendo en cuenta que el productor chico está en igualdad de condiciones que uno grande, obviamente que la escala termina sacándolo de circuito porque tiene mucho menos espalda”, añadió.

Para Achetoni, la Argentina no va a salir adelante, si no están todos los sectores comprometidos, “porque están pensando en la urna de 2023, en vez de preocuparse por el país y por la gente que está pasando mal”. En este contexto, recordó la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Economía Sergio Massa el viernes último, donde, según dijo, les aseguró que no va a ser candidato a presidente en las próximas elecciones.

“Le dijimos que no necesitamos que no sea candidato y él nos dijo ‘no lo voy a ser en 2023, lo voy a ser en el 2027′. Le pedí que lo haga público, porque hoy por hoy ni el Gobierno ni la oposición están tomando la dimensión del lío que en el que estamos metidos”, contó.

“Necesitamos un Pacto de la Moncloa, porque somos perfectos para llegar hasta la urna, elegimos a quien más nos gusta, pero después somos totalmente imperfectos, tanto el político para cumplir lo que prometió, como la población para exigir lo que se le ha prometido. Ahí es donde nos equivocamos, porque tenemos que demandarle y exigirle a los candidatos, que llegaron por la voluntad de la urna, que cumplan con lo que prometieron; y, si no cumplen, exigirle que retomen el camino que habían prometido”, añadió.

En esa línea, Carlos Castagnani, vicepresidente 3º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que, en cuanto a la importación de insumos, la falta se siente en el interior del país. “Hoy se siente porque hay herramientas que no pueden entregarse por falta de un insumo que no llega. Creo que necesitamos un sinceramiento del Gobierno y no ponernos como enemigos. También necesitamos una fuerte inversión en infraestructura, que se puede hacer con todo lo que aportamos de retenciones. Un ejemplo de esto sucede en Venado Tuerto, más precisamente en el cruce de las rutas nacionales 8 y 33: por la 33 pasa el 70% de la producción del país hacia el puerto más grande del país, que es Rosario, y está intransitable y cada día hay más accidentes. Con todo lo que aporta el sector, el Gobierno no solamente nos tiene que dar un horizonte claro, sino una infraestructura, que hoy no la tenemos”, indicó.

En este sentido, Pereda detalló que la Argentina es uno de los países que mayor gasto sobre el producto bruto tiene. “Eso implica que si ese gasto no está bien orientado, no está bien dirigido y además es grande, hace que tengamos que pagar más impuestos para sostenerlo. Es un esquema donde la competitividad se destruye”, aseguró.