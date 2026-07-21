La otra Vaca Muerta: invertirán US$1000 millones para poner bajo riego más de 50.000 hectáreas

La provincia de Neuquén, conocida por Vaca Muerta, ha dado un paso estratégico para transformar su matriz económica con la licitación del proyecto ejecutivo del Corredor Productivo del Viento. Se trata de una ambiciosa iniciativa que busca poner bajo riego más de 50.000 hectáreas en la región del Limay Medio, entre las localidades de Picún Leufú y Piedra del Águila.

Con una inversión estimada superior a los 1000 millones de dólares, el proyecto tiene como meta final convertir esta zona en el mayor polo productivo de forraje y carne de la provincia. Actualmente, Neuquén cuenta con unas 23.000 hectáreas bajo riego, por lo que esta obra permitiría más que duplicar la superficie productiva actual.

El plazo para la elaboración del proyecto ejecutivo es de un año. Este estudio técnico permitirá determinar la calidad de los suelos, trazar calles, definir las obras de infraestructura de riego y drenaje necesarias, y evaluar la disponibilidad de energía para el bombeo de agua.

El “Corredor del Viento” se extiende en una franja paralela al río Limay y la ruta nacional 237. El área de estudio se divide en tres sectores clave: Picún Leufú Cabecera, Valle del río Limay Medio-Aguas Abajo y Valle del río Limay Medio-Aguas Arriba.

La gran fortaleza de la zona es el acceso al río Limay, cuyo caudal garantiza el recurso hídrico necesario incluso ante escenarios de cambio climático y estrés hídrico. Según los expertos, estas tierras son sumamente aptas para diversos fines. En cuanto a producción de forraje, se prevé el cultivo de alfalfa para heno, principalmente, y pastoreo directo.

Actualmente, las principales actividades productivas en la zona son la ganadería extensiva, la agricultura intensiva y la producción energética

Asimismo, se contempla la cría, recría y engorde de ganado vacuno, además de producción ovina y caprina. Otras alternativas de producción de gran potencial son la actividad frutícola, como cultivos de frutos secos (nogales, almendras, avellanas), olivos, cerezas y otros; así como la forestación con salicáceas (álamos y sauces). Para solucionar algunas problemáticas vinculadas a la infraestructura de riego, se prevé la optimización y construcción de nuevas bocatomas (captación de agua), así como la construcción de nuevos canales principales y de nuevas estaciones de bombeo.

Y como las redes de drenaje son actualmente casi inexistentes, se prevé un diseño integral nuevo: la solución preliminar propone utilizar los cañadones aluvionales y arroyos naturales como descargadores de los canales principales para conducir los excedentes hídricos de regreso al río Limay.

Establecimiento productivo Las Taperitas, en el Sector Limay Medio-Aguas Abajo

El proyecto –impulsado ya en 2023, bajo la gobernación de Omar Gutiérrez– no solo busca la producción alimentaria propia y el autoabastecimiento, sino también “romper” con la hegemonía de la actividad hidrocarburífera en el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, que hoy depende en un 45% de la minería y petróleo. Se estima que la iniciativa beneficiará de manera directa a unos 7700 habitantes de la región.

Uno de los desafíos planteados por el gobierno provincial es la convivencia con las zonas urbanas. El actual gobernador, Rolando Figueroa, anunció un proyecto de ley para resguardar las áreas irrigadas del avance de loteos y urbanizaciones, asegurando que la tierra mantenga su destino agrícola. Además, se evalúa la recuperación de costos mediante la venta de tierras fiscales que se generen y el canje de tierras con el sector privado a cambio de las inversiones en infraestructura que realizará la provincia.