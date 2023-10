escuchar

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió al conflicto generado en SanCor por un reclamo del gremio lechero Atilra que empezó por el cuestionamiento en la demora en la constitución de un fideicomiso y avanzó hacia un reclamo por sueldos.

El conflicto tuvo su máximo momento el viernes pasado cuando desde la empresa informaron que a causa de interrupciones provocadas en la producción tuvieron que tirar más de 100.000 litros.

“Esto no puede pasar en la Argentina, un conflicto gremial genera que se desechen litros y litros de leche. Llamamos a la conciencia de todos los dirigentes de Atilra y les pedimos templanza en este momento del país”, señaló Pino en un mensaje en sus redes sociales, acompañando la foto donde se ve la leche derramada.

El viernes pasado, desde SanCor señalaron a este medio: “Es terrible, doloroso y espantoso ver cómo las cisternas desechan miles y miles de litros de materia prima porque impidieron que se la procese. Lo peor es que hay cientos de miles de litros de leche comprometidos y en riesgo de tener el mismo destino”.

Según indicaron en la cooperativa, en la planta de San Guillermo, Santa Fe, había quedó un remanente y por la “intempestiva medida de fuerza de Atilra” quedó sin procesarse. “La leche se puede conservar solo por un tiempo, en condiciones determinadas para mantener la calidad de la materia prima. Pero superado un tiempo prudencial, van cambiando sus condiciones y hay que descartarla porque se acidifica. Eso fue lo que sucedió en la planta de San Guillermo”, indicaron.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

En una audiencia con el gremio, el jueves pasado en el Ministerio de Trabajo, la empresa había alertado: “La cooperativa recibe 650.000 litros diarios. Hasta este momento, sus usinas están llenas puesto que no nos han dejado producir nada desde que comenzó la medida de fuerza. A partir de hoy a la tarde [por ayer], ya no vamos a poder recibir más leche, porque colmamos la capacidad de las usinas. Como consecuencia de ello, se deberá comenzar a tirar los 650.000 litros que se reciben diariamente”.

La postura del gremio

Por su parte, se pronunció en las últimas horas el Consejo Directivo Nacional de Atilra. Calificó de “operación de baja estofa donde aparece un camión cisterna arrojando una leche ¨que SanCor no tiene¨. Fuentes del gremio dijeron que lo tirado no era leche sino suero que suele descartarse, indicaron.

“No cumplen con la ley, son evasores, desde hace años no le pagan la totalidad de los salarios a las y los trabajadores; les hacen los descuentos por jubilación, los que debieran destinarse a la obra social, etc., pero resulta que esos descuentos no se aportan adónde debiera, sino que los utilizan para otros fines: para financiarse a sí mismos auto pagándose la leche que ellos mismos entregan”, dijo Atilra.

“Las y los trabajadores de SanCor han dado sobradas muestras de la buena voluntad y predisposición para ayudar en la coyuntura, y decimos en la coyuntura porque los directivos de la empresa pidieron ese apoyo por unos meses asegurando que en poco tiempo sacarían a la empresa adelante. Las y los compañeros hace años que no cobran la totalidad de sus sueldos, incluso a algunos se les abona $10 mil por mes. ¿Por qué no hacen ellos eso con la leche que entregan? Después para sensibilizar a los distraídos gastan plata con operaciones truchas”, apuntó.

El gremio indicó que los trabajadores de SanCor “seguirán realizando en forma pacífica todas las reuniones que consideren necesarias”. También señaló que “lo que pase con la leche será problema y exclusiva responsabilidad de la patronal”.

Añadió: “Pero atendiendo a la cuestión social que siempre hemos atendido, ratificamos públicamente lo que ya les hemos expresado a los directivos de SanCor: estamos dispuestos a industrializar la leche que ellos dicen canallescamente que van a tirar, con la única condición que esa leche industrializada sea donada a las entidades que atienden carencias alimenticias de niñas y niños humildes”.