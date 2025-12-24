La última semana del año traerá calor intenso, tormentas variables y aire frío sobre la región agrícola

En la última semana del año la región agrícola argentina enfrentará una combinación de calor intenso, lluvias de comportamiento muy irregular y un cierre con descenso térmico. Así lo advierte un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), correspondiente a la Perspectiva Agroclimática semanal para el período del 25 al 31 de diciembre.

La BCBA explica que el escenario comenzará con el regreso de los vientos cálidos desde el norte, que impulsarán registros térmicos superiores a los habituales. En ese sentido, la entidad advierte que “retornarán los vientos del Trópico, incrementando marcadamente las temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre su extremo norte”. En varias zonas del centro y norte del país se prevén máximas de más de 35°C y focos con marcas superiores a 40°C, mientras que la franja atlántica sería la única con valores más cercanos a la media.

Perspectiva del 25 al 31 de diciembre del 2025 precipitaciones BCBA

Al mismo tiempo, el avance de un sistema frontal dará paso a precipitaciones desiguales que no impactarán de la misma manera en todo el territorio productivo. La Bolsa resume que “tendrá lugar el paso de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad, con valores escasos en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja con tormentas, que correrá sobre el norte de la Argentina y el extremo sur del Brasil”.

Dentro de ese corredor, la entidad identifica sectores con riesgo de eventos más severos, particularmente sobre el norte argentino. El documento detalla que la mayor parte del área agrícola observará precipitaciones entre abundantes y muy abundantes (25 a 75 mm), observándose focos de tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 mm que se ubicarán sobre el NOA, la Región del Chaco, Corrientes y el noroeste de Santa Fe. En contraposición, buena parte del centro y sur sólo recibiría registros entre moderados y escasos.

Perspectiva del 25 al 31 de diciembre del 2025 temperatura mínima BCBA

Luego de esa fase de inestabilidad, el comportamiento del clima vuelve a mostrar un giro marcado. El informe describe que “junto con el frente arribará una entrada tardía de vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola”, lo que configurará un cierre del año con condiciones más frescas y con lluvias aisladas en algunos sectores. Incluso se prevén valores térmicos muy bajos en áreas serranas y cordilleranas, donde el trabajo menciona la posibilidad de “heladas generales y localizadas” en determinados focos.

En paralelo al escenario climático previsto para la ultima semana del año, la Bolsa de Cereales porteña actualizó la situación de la campaña agrícola. En soja, la entidad indicó que “al presente informe y luego de un progreso intersemanal de 8 puntos porcentuales (p.p.), la siembra de soja, a nivel nacional, cubre el 75,5 % de las 17,6 millones de hectáreas proyectadas para la presente campaña”. Además, detalló que “el 95,2 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal/Buena, mientras que el 96 % presenta una condición hídrica Adecuada/Óptima”, con avances sostenidos incluso en regiones que venían más demoradas.

Respecto del maíz, la entidad informó que continúa el avance de la siembra con buen acompañamiento de humedad. En ese sentido, el reporte indica que “continúa avanzando la siembra de maíz con destino a grano comercial, con un progreso nacional que alcanza el 77,7 %, con condiciones hídricas favorables que acompañan el correcto establecimiento de los lotes recientemente implantados”. Al mismo tiempo, el maíz temprano “presenta un 87 % del área en condición Buena/Excelente, acompañado por niveles de humedad Adecuado/Óptimo en el 96 % del área relevada”, mientras una parte del cultivo ya transita etapas claves de desarrollo. En girasol, la campaña muestra un escenario activo y con resultados positivos.

Perspectiva de temperatura mínima del 25 de diciembre al 31 de diciembre BCBA

La Bolsa señaló que “se da por iniciada la cosecha con la recolección del 5 % del área apta, concentrada en la región NEA (avance zonal: 28,3 %)”, y destacó que “los rindes obtenidos hasta el momento se ubican, en promedio, en 22,8 qq/Ha, superando al promedio de las últimas 5 campañas en un 40,1 %”. Este desempeño, remarca el informe, está vinculado al buen estado hídrico que acompañó al cultivo durante todo el ciclo. Por su parte, la trilla de trigo también muestra un fuerte avance hacia el final del año. Según el relevamiento, “la cosecha de trigo ya avanzó sobre el 84,3 % del área apta, tras un progreso de 11 p.p., marcando un adelanto respecto al promedio de las U5C de 6,2 p.p.”. Al mismo tiempo, la entidad subrayó que “las labores se aceleran sobre el sur del área agrícola, con rendimientos de entre 34 y 53 qq/Ha, llevando al rendimiento promedio nacional a 42,9 qq/Ha, lo cual permite sostener la proyección de producción en 27,1 MTn”.