Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 4947 vacunos, se pagó $4650 por novillos; el Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3344,322
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Cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 4947 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 19.791 animales, un 29,51% superior a los 15.282 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva: los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 1,99%, al pasar de 3412,088 a 3344,322 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,53%, tras variar de 4137,903 a 4283,842 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 10,99% en el General y un 0,19% en el Novillo frente a los 3757,532 y a los 4292,225 pesos vigentes la semana anterior.
Los novillos, con 803 cabezas, representaron el 16,26% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 433 kg; $4540 con 499 kg, y $4300 con 543 y con 563 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 487 kg; $3700 con 475 y con 530 kg, y $3500 con 501 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 349 kg; $5200 con 360 kg, y $4800 con 406 y con 411 kg, y en vaquillonas, $5470 con 290 kg; $4800 con 351 kg, y $4700 con 392 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3344,322, mientras que el peso promedio general resultó de 450 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4283,842 con un promedio semanal de $4206,788. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4283,862 y el promedio semanal de $4206,808. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4305,894. Detalle de venta: 803 novillos; 752 novillitos; 784 vaquillonas; 1906 vacas; 469 conservas, y 223 toros. Base 10 cabezas.
Aguirre Urreta Jorge SA: (36) El Trébol de Bolívar nt. 20, 298 kg a $4500.Blanco Daniel y Cía. SA: (238) Camurri Hnos. v. 13, 466 a 3200; vq. 52, 350 a 4800; Cayron n. 11, 464 a 4400; v. 10, 459 a 3000; 16, 521 a 3100; El Encuentro v. 13, 474 a 3100; 11, 544 a 3200; 11, 536 a 3300; Grupo D y V nt. 26, 406 a 4800; vq. 16, 371 a 4500; 16, 341 a 5000; Baratcabal n. 15, 433 a 4600; vq. 15, 474 a 4000. Brandemann Consignataria SRL: (12) La Protegida vq. 12, 350 a 2150.
Campos y Ganados SA: (62) González v. 19, 545 a 3300; 15, 507 a 3500; San Esteban vq. 15, 356 a 2200. Casa Usandizaga SA: (111) Del Tejo Lopetegui n. 11, 553 a 3900; Días v. 10, 432 a 2100; Maillos vq. 14, 405 a 2150; Sierro vq. 12, 395 a 4200. Colombo y Colombo SA: (99) Agropecuaria Puelmans v. 13, 519 a 2170; El Boyero n. 15, 466 a 4400; Laguna El Ñandu tr. 15, 535 a 2600; 15, 655 a 3000. Colombo y Magliano SA: (225) Almarmat n. 12, 505 a 4100; 13, 488 a 4250; 14, 493 a 4300; Ganagrín Agrícola v. 14, 521 a 3200; 12, 415 a 3350; Irazusta vq. 10, 334 a 2050; Nazar Anchorena nt. 27, 326 a 5000; vq. 10, 428 a 2650; 11, 346 a 4620; 18, 309 a 5000; Suc. Blanco Villegas v. 34, 481 a 2500. Consignataria Blanes SRL: (54) Mestre nt. 12, 360 a 5200; Navarro n. 19, 451 a 4650. Consignataria Melicurá SA: (76) El Broquel v. 11, 733 a 2900; Vergara v. 15, 542 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (42) Beltrame Álvarez nt. 11, 421 a 3700; Marín tr. 10, 570 a 3200.
Dotras, Ganly SRL: (31) Est. La Dorita v. 22, 611 a 2500.Gahan y Cía. SA: (62) Campomar e Hijos n. 29, 465 a 4500; nt. 12, 419 a 4650. Ganadera Salliqueló SA: (31) Gilardi v. 30, 620 a 3250. Gananor Pujol SA: (229) Copica n. 12, 475 a 2800; v. 15, 457 a 2450; Gaddi n. 16, 499 a 4540; v. 15, 475 a 3700; vq. 22, 377 a 4300; Jala La Juanita v. 27, 561 a 2400; 14, 650 a 2600; La Maturraca v. 11, 588 a 2200; Xhardez vq. 18, 393 a 2200. Goenaga Biaus SRL: (85) Agropace n. 15, 440 a 3900; nt. 15, 390 a 4150; 14, 420 a 4200; De Santopaolo n. 12, 492 a 3900; 14, 492 a 4000; 14, 456 a 4100. Gogorza y Cía. SRL: (28) Los Jarillales v. 18, 478 a 3200.
Harrington y Lafuente SA: (99) El Norosal n. 16, 495 a 4500; v. 10, 530 a 3700; Iribarne n. 19, 432 a 3800; nt. 18, 365 a 4100; Robayna v. 11, 434 a 2900; 10, 500 a 3300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (42) Gil vq. 10, 315 a 1900; Riglos v. 11, 491 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (106) Parissia n. 12, 426 a 4450; vq. 10, 334 a 5000; 10, 305 a 5300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (69) Crilime v. 11, 525 a 3300; Savio vq. 29, 426 a 3500.
Jáuregui Lorda SRL: (41) Campomar e Hijos n. 31, 463 a 4500; 10, 433 a 4650.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (174) Ascani nt. 16, 381 a 4500; Cañadón Verde v. 39, 439 a 2000; El Resueyo de Van Strien v. 13, 477 a 2200; 18, 563 a 2400; Ortega v. 14, 560 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (59) Adeco Agropecuaria v. 12, 587 a 2500; 12, 605 a 2650; 10, 677 a 2900; Choike v. 15, 520 a 2500. Llorente-Durañona SA: (90) Bajo El Nogal v. 10, 530 a 2700; Cardozo v. 29, 525 a 3050.
Madelan SA: (293) Comisso nt. 30, 378 a 5000; Daireaux vq. 15, 358 a 4000; 13, 347 a 4300; Diesil v. 15, 607 a 3500; vq. 10, 502 a 3500; La Sarita v. 18, 500 a 2800; vq. 10, 390 a 4580; Manantial vq. 11, 400 a 2250; v. 12, 475 a 2600; Apphatie n. 40, 552 a 3450; San Juan nt. 28, 328 a 5200; Trumil v. 21, 717 a 2500. Martín G. Lalor SA: (209) Campomar e Hijos n. 11, 485 a 4450; 22, 455 a 4600; Echenique nt. 13, 355 a 5150; 14, 349 a 5400; vq. 10, 335 a 5270; 25, 290 a 5470. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (244) Burdet nt. 11, 394 a 4700; vq. 12, 395 a 4400; 10, 360 a 4540; Chispala n. 13, 492 a 4400; 13, 464 a 4440; 14, 444 a 4500; El Pajonal n. 68, 484 a 4500; Ganad. Verdes Pampas n. 12, 500 a 4400; Posavina n. 10, 502 a 4400; 14, 454 a 4440; 14, 436 a 4600. Monasterio Tattersall SA: (544) Agro Moscardi vq. 10, 392 a 3350; Agrop. La Criolla nt. 13, 418 a 4700; vq. 23, 305 a 5300; Berca nt. 15, 316 a 5100; 15, 355 a 5150; 14, 338 a 5200; tr. 18, 516 a 2400; 12, 534 a 2600; Campo El Ombú vq. 11, 366 a 2000; v. 43, 470 a 2700; Campomax nt. 11, 389 a 4400; 23, 346 a 5300; Cien Olmos nt. 16, 411 a 4800; 17, 381 a 4850; Gale vq. 20, 370 a 3800; Las Laguna de Rancho P. n. 11, 540 a 4250; Salentinos nt. 20, 304 a 4800; Sánchez Gale Explotación vq. 14, 343 a 4000; 13, 330 a 4200; Troya nt. 20, 304 a 4800.
Pedro Genta y Cía. SA: (146) Ganadera Don Pedro v. 24, 581 a 3200; vq. 10, 426 a 3700; 13, 463 a 3400; Continuadores Don Miguel vq. 10, 405 a 4200; 16, 371 a 4500; Rangon e Hijos v. 14, 547 a 2650; vq. 15, 421 a 3000; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 11, 350 a 2050. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (111) Delfinagro vq. 25, 421 a 2450; v. 13, 470 a 2700; vq. 14, 360 a 4150; 18, 335 a 4970; Moss Jacinto nt. 11, 387 a 4970; vq. 23, 379 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (260) Basavilbaso v. 17, 431 a 2000; Battistessa tr. 13, 518 a 2000; vq. 26, 338 a 1900; Don Simón vq. 28, 382 a 4000; La Guardia A.G. vq. 37, 380 a 4000; Las Invernadas del Oeste nt. 59, 404 a 4000; v. 11, 462 a 2600; 18, 527 a 2700; Santamarina vq. 33, 408 a 2200.Umc SA: (57) Est. Santa Inés n. 10, 543 a 4300.Wallace Hermanos SA: (55) La Frontera vq. 11, 380 a 2250; 10, 382 a 2300.Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (95); Asoc. de Coop. Argentinas (42); Casa Massola SA (13); Consignataria Nieva y Cía. SA (11); Hourcade Albelo y Cí. SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (25).
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