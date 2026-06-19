Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 4947 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 19.791 animales, un 29,51% superior a los 15.282 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva: los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 1,99%, al pasar de 3412,088 a 3344,322 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,53%, tras variar de 4137,903 a 4283,842 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 10,99% en el General y un 0,19% en el Novillo frente a los 3757,532 y a los 4292,225 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 803 cabezas, representaron el 16,26% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 433 kg; $4540 con 499 kg, y $4300 con 543 y con 563 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 487 kg; $3700 con 475 y con 530 kg, y $3500 con 501 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 349 kg; $5200 con 360 kg, y $4800 con 406 y con 411 kg, y en vaquillonas, $5470 con 290 kg; $4800 con 351 kg, y $4700 con 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3344,322, mientras que el peso promedio general resultó de 450 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4283,842 con un promedio semanal de $4206,788. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4283,862 y el promedio semanal de $4206,808. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4305,894. Detalle de venta: 803 novillos; 752 novillitos; 784 vaquillonas; 1906 vacas; 469 conservas, y 223 toros. Base 10 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (36) El Trébol de Bolívar nt. 20, 298 kg a $4500.Blanco Daniel y Cía. SA: (238) Camurri Hnos. v. 13, 466 a 3200; vq. 52, 350 a 4800; Cayron n. 11, 464 a 4400; v. 10, 459 a 3000; 16, 521 a 3100; El Encuentro v. 13, 474 a 3100; 11, 544 a 3200; 11, 536 a 3300; Grupo D y V nt. 26, 406 a 4800; vq. 16, 371 a 4500; 16, 341 a 5000; Baratcabal n. 15, 433 a 4600; vq. 15, 474 a 4000. Brandemann Consignataria SRL: (12) La Protegida vq. 12, 350 a 2150.

Campos y Ganados SA: (62) González v. 19, 545 a 3300; 15, 507 a 3500; San Esteban vq. 15, 356 a 2200. Casa Usandizaga SA: (111) Del Tejo Lopetegui n. 11, 553 a 3900; Días v. 10, 432 a 2100; Maillos vq. 14, 405 a 2150; Sierro vq. 12, 395 a 4200. Colombo y Colombo SA: (99) Agropecuaria Puelmans v. 13, 519 a 2170; El Boyero n. 15, 466 a 4400; Laguna El Ñandu tr. 15, 535 a 2600; 15, 655 a 3000. Colombo y Magliano SA: (225) Almarmat n. 12, 505 a 4100; 13, 488 a 4250; 14, 493 a 4300; Ganagrín Agrícola v. 14, 521 a 3200; 12, 415 a 3350; Irazusta vq. 10, 334 a 2050; Nazar Anchorena nt. 27, 326 a 5000; vq. 10, 428 a 2650; 11, 346 a 4620; 18, 309 a 5000; Suc. Blanco Villegas v. 34, 481 a 2500. Consignataria Blanes SRL: (54) Mestre nt. 12, 360 a 5200; Navarro n. 19, 451 a 4650. Consignataria Melicurá SA: (76) El Broquel v. 11, 733 a 2900; Vergara v. 15, 542 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (42) Beltrame Álvarez nt. 11, 421 a 3700; Marín tr. 10, 570 a 3200.

Dotras, Ganly SRL: (31) Est. La Dorita v. 22, 611 a 2500.Gahan y Cía. SA: (62) Campomar e Hijos n. 29, 465 a 4500; nt. 12, 419 a 4650. Ganadera Salliqueló SA: (31) Gilardi v. 30, 620 a 3250. Gananor Pujol SA: (229) Copica n. 12, 475 a 2800; v. 15, 457 a 2450; Gaddi n. 16, 499 a 4540; v. 15, 475 a 3700; vq. 22, 377 a 4300; Jala La Juanita v. 27, 561 a 2400; 14, 650 a 2600; La Maturraca v. 11, 588 a 2200; Xhardez vq. 18, 393 a 2200. Goenaga Biaus SRL: (85) Agropace n. 15, 440 a 3900; nt. 15, 390 a 4150; 14, 420 a 4200; De Santopaolo n. 12, 492 a 3900; 14, 492 a 4000; 14, 456 a 4100. Gogorza y Cía. SRL: (28) Los Jarillales v. 18, 478 a 3200.

Harrington y Lafuente SA: (99) El Norosal n. 16, 495 a 4500; v. 10, 530 a 3700; Iribarne n. 19, 432 a 3800; nt. 18, 365 a 4100; Robayna v. 11, 434 a 2900; 10, 500 a 3300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (42) Gil vq. 10, 315 a 1900; Riglos v. 11, 491 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (106) Parissia n. 12, 426 a 4450; vq. 10, 334 a 5000; 10, 305 a 5300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (69) Crilime v. 11, 525 a 3300; Savio vq. 29, 426 a 3500.

Jáuregui Lorda SRL: (41) Campomar e Hijos n. 31, 463 a 4500; 10, 433 a 4650.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (174) Ascani nt. 16, 381 a 4500; Cañadón Verde v. 39, 439 a 2000; El Resueyo de Van Strien v. 13, 477 a 2200; 18, 563 a 2400; Ortega v. 14, 560 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (59) Adeco Agropecuaria v. 12, 587 a 2500; 12, 605 a 2650; 10, 677 a 2900; Choike v. 15, 520 a 2500. Llorente-Durañona SA: (90) Bajo El Nogal v. 10, 530 a 2700; Cardozo v. 29, 525 a 3050.

Madelan SA: (293) Comisso nt. 30, 378 a 5000; Daireaux vq. 15, 358 a 4000; 13, 347 a 4300; Diesil v. 15, 607 a 3500; vq. 10, 502 a 3500; La Sarita v. 18, 500 a 2800; vq. 10, 390 a 4580; Manantial vq. 11, 400 a 2250; v. 12, 475 a 2600; Apphatie n. 40, 552 a 3450; San Juan nt. 28, 328 a 5200; Trumil v. 21, 717 a 2500. Martín G. Lalor SA: (209) Campomar e Hijos n. 11, 485 a 4450; 22, 455 a 4600; Echenique nt. 13, 355 a 5150; 14, 349 a 5400; vq. 10, 335 a 5270; 25, 290 a 5470. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (244) Burdet nt. 11, 394 a 4700; vq. 12, 395 a 4400; 10, 360 a 4540; Chispala n. 13, 492 a 4400; 13, 464 a 4440; 14, 444 a 4500; El Pajonal n. 68, 484 a 4500; Ganad. Verdes Pampas n. 12, 500 a 4400; Posavina n. 10, 502 a 4400; 14, 454 a 4440; 14, 436 a 4600. Monasterio Tattersall SA: (544) Agro Moscardi vq. 10, 392 a 3350; Agrop. La Criolla nt. 13, 418 a 4700; vq. 23, 305 a 5300; Berca nt. 15, 316 a 5100; 15, 355 a 5150; 14, 338 a 5200; tr. 18, 516 a 2400; 12, 534 a 2600; Campo El Ombú vq. 11, 366 a 2000; v. 43, 470 a 2700; Campomax nt. 11, 389 a 4400; 23, 346 a 5300; Cien Olmos nt. 16, 411 a 4800; 17, 381 a 4850; Gale vq. 20, 370 a 3800; Las Laguna de Rancho P. n. 11, 540 a 4250; Salentinos nt. 20, 304 a 4800; Sánchez Gale Explotación vq. 14, 343 a 4000; 13, 330 a 4200; Troya nt. 20, 304 a 4800.

Pedro Genta y Cía. SA: (146) Ganadera Don Pedro v. 24, 581 a 3200; vq. 10, 426 a 3700; 13, 463 a 3400; Continuadores Don Miguel vq. 10, 405 a 4200; 16, 371 a 4500; Rangon e Hijos v. 14, 547 a 2650; vq. 15, 421 a 3000; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 11, 350 a 2050. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (111) Delfinagro vq. 25, 421 a 2450; v. 13, 470 a 2700; vq. 14, 360 a 4150; 18, 335 a 4970; Moss Jacinto nt. 11, 387 a 4970; vq. 23, 379 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (260) Basavilbaso v. 17, 431 a 2000; Battistessa tr. 13, 518 a 2000; vq. 26, 338 a 1900; Don Simón vq. 28, 382 a 4000; La Guardia A.G. vq. 37, 380 a 4000; Las Invernadas del Oeste nt. 59, 404 a 4000; v. 11, 462 a 2600; 18, 527 a 2700; Santamarina vq. 33, 408 a 2200.Umc SA: (57) Est. Santa Inés n. 10, 543 a 4300.Wallace Hermanos SA: (55) La Frontera vq. 11, 380 a 2250; 10, 382 a 2300.Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (95); Asoc. de Coop. Argentinas (42); Casa Massola SA (13); Consignataria Nieva y Cía. SA (11); Hourcade Albelo y Cí. SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (25).