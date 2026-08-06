Lácteos Verónica: anunciaron que vuelve a funcionar, de manera “parcial y transitoria”, una planta que estuvo siete meses desactivada

SANTA FE.- Tras siete meses de incertidumbre, llegó el anuncio que esperaban trabajadores lácteos del noroeste santafecino. La firma Copalac, una industria del sector radicada en Morteros, Córdoba, firmó un convenio para reactivar la planta de Verónica en Suardi, departamento San Cristóbal, en el extremo noroeste de esta provincia, que estaba desactivada. La firma es de la familia Espiñeira, que no se pronunció. Se desconoce el volumen de operación y los trabajadores que estarán en esta etapa.

Se trata de una de las plantas que la empresa posee en esta provincia. Hasta el momento, no existe confirmación que haya medidas similares para las radicadas en Lehmann (centro) y Clason (sur).

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) señaló que se trata de una “reactivación parcial y transitoria”. Según el acuerdo alcanzado, la reactivación de Verónica en Suardi será por medio de un contrato de fasón. Se espera que los trabajadores sean convocados en forma progresiva, aunque aún no se informó cuántos empleados –de un plantel de 60- volverán a la actividad.

Atilra dijo que “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”.

"Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, dijo Atilra Página oficial

No obstante, se aclaró que no se trata de una solución definitiva, sino de una medida transitoria que busca mantener en funcionamiento la planta, preservar las fuentes laborales y brindar una respuesta inmediata a la delicada situación que enfrenta la empresa. Por el momento no se dieron a conocer detalles sobre el volumen de leche que se procesará, ni la cantidad de trabajadores que serán reincorporados en esta primera etapa de reactivación.

La expectativa está puesta ahora en el inicio de las tareas productivas y en que esta medida permita sostener la actividad mientras se avanza hacia una solución de fondo para la empresa Verónica y sus trabajadores. En tanto, esta tarde, en la sede Sunchales de Atilra se realizará una reunión de dirigentes zonales donde se informará sobre el alcance de este reciente acuerdo para reactivar la planta de Suardi. No se descarta que también se evalúen alternativas similares (trabajo a fasón) para las otras dos industrias desactivadas.

La firma Lácteos Verónica es propiedad de la familia Espiñeira. Fue fundada en 1923 en la provincia de Buenos Aires y posteriormente adquirida por inmigrantes españoles de Galicia, estableciéndose desde la década de 1960 en la cuenca lechera santafecina. Hasta hace unos años, Verónica supo procesar más de un millón de litros de leche diarios.

Entre las tres plantas había 700 operarios

La crisis de la firma se produjo en el último trimestre de 2025, cuando se paralizaron las tres plantas ubicadas en esta provincia, cuando el sector de la producción láctea enfrentaba una considerable caída. La producción de Verónica estaba orientada a la elaboración de quesos, manteca y leche en polvo. Exportaba a Argelia, a mercados de África y Medio Oriente. Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas al exterior sumaron más de US$102 millones. Esa cifra contrastó luego con la decisión de cesar operaciones argumentando insolvencia financiera y económica, lo cual llevó al cese del cobro salarial, y la pérdida de otros beneficios, que se tradujo en protestas en las localidades donde está asentada Verónica.

En varias ocasiones tanto trabajadores como funcionarios provinciales hablaron de un supuesto vaciamiento de la empresa, ya que hubo un hermetismo manifiesto, ya que muchas veces la firma desistió de responder los requerimientos oficiales para conocer decisiones sobre el futuro de la empresa. El conflicto involucró a 700 trabajadores en total que tenía la empresa, en las tres plantas, a fines del año pasado. Muchos de ellos se vieron obligados a buscar otro trabajo, por lo que se desconoce cuál sería el número de operarios disponibles en la actualidad en cada una de ellas.